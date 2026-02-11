Trực tiếp bóng đá Man City - Fulham: "Man xanh" quyết đua vô địch (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 2h30, 12/2 | Etihad Man City 0 - 0 Fulham (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Man City vs Fulham Fulham Điểm Donnarumma Nunes Dias Guehi Ait-Nouri Rodri O'Reilly Bernardo Silva Cherki Semenyo Haaland Điểm Leno Tete Andersen Cuenca Robinson Iwobi Berge Wilson Smith Rowe Chukwueze Jimenez Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Man City Man City Fulham Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Donnarumma, Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri, Rodri, O'Reilly, Bernardo Silva, Cherki, Semenyo, Haaland Leno, Tete, Andersen, Cuenca, Robinson, Iwobi, Berge, Wilson, Smith Rowe, Chukwueze, Jimenez

Man City đang nỗ lực trở lại

Vòng trước, Man City có chiến thắng đầy cảm xúc trước Liverpool ngay tại Anfield. Họ vùng lên trong những phút cuối và có được 2 bàn thắng để lật ngược thế cờ. Tuy nhiên, chiến thắng ấy cũng cho thấy vấn đề của Man City lúc này không hề nhỏ. Mặc dù hàng công vẫn có Haaland nhưng khả năng tạo cơ hội của "The Citizens" đang có vấn đề.

Pep Guardiola đang cố gắng thử nghiệm một số phương án mới. Trận trước, Foden, Cherki, Reijnders phải ngồi dự bị cho Silva, Marmoush và O'Reilly nhưng có vẻ như không hiệu quả lắm. Có lẽ, ông thầy người Tây Ban Nha lại thay đổi trong cuộc đối đầu với Fulham.

Khó cho những vị khách

Đội khách đang hứng chịu 2 trận thua liên tiếp với những bàn thua ở cuối trận. Đó là điều HLV Marco Silva cần phải đặc biệt lưu tâm. Những thất bại liên tiếp vừa qua khiến cơ hội dự cúp châu Âu của Fulham ngày càng nhỏ. Nếu tiếp tục không kiếm được điểm, khả năng họ rớt xuống vị trí sâu hơn là rất cao. Hiện tại, đội bóng thành London đang xếp thứ 12.

Tuy nhiên, khả năng có điểm trong chuyến làm khách tại sân Etihad là không cao bởi lần cuối Fulham có điểm trước Man City đã cách đây 15 năm. Thậm chí, họ còn luôn thủng lưới ít nhất 2 bàn/trận trong chuỗi thua này.