Trực tiếp bóng đá Man City - Fulham: "Man xanh" quyết đua vô địch (Ngoại hạng Anh)

Manchester City Premier League 2025-26

(2h30, 12/2, vòng 26 Ngoại hạng Anh) Man City vẫn đang trong cuộc đua vô địch với Arsenal. Tiếp Fulham trên sân nhà là cơ hội để "Man xanh" gây sức ép lên "Pháo thủ".

   

Premier League | 2h30, 12/2 | Etihad

Man City
Trực tiếp bóng đá Man City - Fulham: "Man xanh" quyết đua vô địch (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Man City - Fulham: "Man xanh" quyết đua vô địch (Ngoại hạng Anh) - 1
Fulham
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Man City - Fulham: "Man xanh" quyết đua vô địch (Ngoại hạng Anh) - 1
Donnarumma, Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri, Rodri, O'Reilly, Bernardo Silva, Cherki, Semenyo, Haaland
Trực tiếp bóng đá Man City - Fulham: "Man xanh" quyết đua vô địch (Ngoại hạng Anh) - 1
Leno, Tete, Andersen, Cuenca, Robinson, Iwobi, Berge, Wilson, Smith Rowe, Chukwueze, Jimenez

Man City đang nỗ lực trở lại

Vòng trước, Man City có chiến thắng đầy cảm xúc trước Liverpool ngay tại Anfield. Họ vùng lên trong những phút cuối và có được 2 bàn thắng để lật ngược thế cờ. Tuy nhiên, chiến thắng ấy cũng cho thấy vấn đề của Man City lúc này không hề nhỏ. Mặc dù hàng công vẫn có Haaland nhưng khả năng tạo cơ hội của "The Citizens" đang có vấn đề.

Pep Guardiola đang cố gắng thử nghiệm một số phương án mới. Trận trước, Foden, Cherki, Reijnders phải ngồi dự bị cho Silva, Marmoush và O'Reilly nhưng có vẻ như không hiệu quả lắm. Có lẽ, ông thầy người Tây Ban Nha lại thay đổi trong cuộc đối đầu với Fulham.

Khó cho những vị khách

Đội khách đang hứng chịu 2 trận thua liên tiếp với những bàn thua ở cuối trận. Đó là điều HLV Marco Silva cần phải đặc biệt lưu tâm. Những thất bại liên tiếp vừa qua khiến cơ hội dự cúp châu Âu của Fulham ngày càng nhỏ. Nếu tiếp tục không kiếm được điểm, khả năng họ rớt xuống vị trí sâu hơn là rất cao. Hiện tại, đội bóng thành London đang xếp thứ 12.

Tuy nhiên, khả năng có điểm trong chuyến làm khách tại sân Etihad là không cao bởi lần cuối Fulham có điểm trước Man City đã cách đây 15 năm. Thậm chí, họ còn luôn thủng lưới ít nhất 2 bàn/trận trong chuỗi thua này.

11/02/2026 18:03 PM (GMT+7)
