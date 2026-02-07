Sao tennis gốc Việt Learner Tien kiếm 92 tỷ đồng vẫn muốn ở với bố mẹ

Ở tuổi 20, Learner Tien đã sở hữu thứ mà nhiều tay vợt phải mất cả sự nghiệp mới chạm tới, một vị trí trong Top 25 ATP, tứ kết Grand Slam và khối tài sản lên tới gần 100 tỷ đồng. Nhưng phía sau ánh đèn sân khấu quần vợt, “thần đồng” gốc Việt lại chọn một lối sống rất khác, ở cùng bố mẹ, trong căn nhà gia đình tại California.

Learner Tien, 20 tuổi đã là triệu phú đô la

Tài năng trẻ gốc Việt và cú bứt phá ở đỉnh cao

Sinh ngày 2/12/2005 tại Irvine (California), Learner Tien hiện xếp hạng 24 ATP, là tay vợt chuyên nghiệp người Mỹ có gốc gác Việt Nam đạt thứ hạng cao nhất từ trước đến nay. Dấu mốc lớn nhất trong sự nghiệp của anh đến tại Australian Open 2026, nơi Tien lần đầu lọt vào tứ kết Grand Slam và đánh bại Daniil Medvedev trên hành trình gây tiếng vang toàn cầu.

Trước đó, tay vợt sinh năm 2005 đã sớm cho thấy tiềm năng khi vô địch giải đầu tiên lúc mới 5 tuổi. Chỉ trong hơn một năm, Tien liên tục tạo bước nhảy vọt, tứ kết Masters 1000 Toronto, chung kết ATP 500 Bắc Kinh, vô địch ATP 250 Metz và đăng quang Next Gen Finals. Với sự dẫn dắt của huyền thoại Michael Chang, Learner Tien đang được xem là một trong những gương mặt định hình tương lai quần vợt Mỹ.

92 tỷ đồng và lựa chọn sống cùng gia đình

Thành công kéo theo những khoản thu nhập khổng lồ. Riêng việc vào tứ kết Australian Open 2026 đã mang về cho Learner Tien 750.000 AUD (gần 14 tỷ đồng). Theo thống kê của ATP, tổng tiền thưởng sự nghiệp của anh hiện đạt hơn 3,5 triệu USD, tương đương trên 92 tỷ đồng.

Tien vẫn muốn sống cùng gia đình

Dù vậy, Tien vẫn sống cùng bố mẹ tại Irvine. “Gia đình luôn là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của tôi. Thật khó để tưởng tượng cuộc sống mà không có bố mẹ bên cạnh”, tay vợt gốc Việt chia sẻ. Lối sống này mang đậm dấu ấn văn hóa Á Đông, sự gắn kết gia đình, kỷ luật và khiêm nhường.

Tên gọi “Learner”, do người mẹ là giáo viên toán đặt, phần nào phản ánh con đường mà anh theo đuổi, không ngừng học hỏi, tiến bộ nhưng luôn giữ đôi chân trên mặt đất. Ngoài sân đấu, Tien thích đi câu cá để thư giãn, tìm quán ăn qua TikTok và tránh xa sự hào nhoáng thường thấy của các ngôi sao trẻ.

Từ cậu bé cầm vợt trên sân chơi gần nhà đến tay vợt Top 25 thế giới, Tien đang bước vào chương quan trọng nhất của sự nghiệp. Với 92 tỷ đồng trong tay nhưng vẫn chọn ở bên gia đình, hành trình của anh cho thấy: phía sau một ngôi sao đang lên, điểm tựa lớn nhất đôi khi không phải tiền bạc, mà là mái nhà.