108 cao thủ cờ Trung Quốc so tài, tranh vé đấu "trùm cuối" Lại Lý Huynh

Từ ngày 29/1, làng cờ tướng Trung Quốc bước vào một cuộc sàng lọc khắc nghiệt hiếm thấy, khi 108 kỳ thủ hàng đầu cùng tụ hội tại Quảng Châu để tranh vé dự vòng chung kết Ngũ Dương Bôi, giải đấu danh giá bậc nhất của cờ tướng Trung Hoa. Điểm đặc biệt, phần thưởng lớn nhất không chỉ là danh hiệu, mà là cơ hội được trực tiếp đối đầu với Lại Lý Huynh, nhà vô địch thế giới 2025 người Việt Nam.

Lại Lý Huynh (áo vàng) sau chức vô địch thế giới 2025 đang trở thành mục tiêu đánh bại của tất cả cao thủ cờ Trung Quốc

Cuộc đua khốc liệt cho một suất “đặc biệt”

Ngũ Dương Bôi từ lâu được xem là “giải đấu của những kỳ vương”, nơi chỉ những tên tuổi mạnh nhất mới có mặt. Năm nay, ban tổ chức tạo nên tiền lệ chưa từng có khi đặc cách Lại Lý Huynh vào thẳng vòng chung kết, không phải thi đấu vòng loại như toàn bộ kỳ thủ còn lại.

Điều đó đồng nghĩa với việc 108 cao thủ Trung Quốc phải bước vào một cuộc cạnh tranh gắt gao, bởi chỉ những người xuất sắc nhất vượt qua vòng loại mới giành quyền thách thức kỳ thủ đang được xem là “biểu tượng cần đánh bại” của cờ tướng hiện đại.

Ngũ Dương Bôi, giải đấu có vị thế vượt ngoài chuẩn mực

Ra đời năm 1981, Ngũ Dương Bôi được sáng lập bởi ba huyền thoại Dương Quan Lâm, Hồ Vinh Hoa và Liễu Đại Hoa. Không giống nhiều giải đấu thường niên, giải này chỉ tổ chức 1-2 năm/lần và luôn duy trì tiêu chí mời chọn lọc khắt khe.

Trong giới chuyên môn, uy tín của Ngũ Dương Bôi thậm chí được đánh giá cao hơn cả giải vô địch thế giới, nơi các kỳ thủ Trung Quốc gần như thống trị tuyệt đối trong nhiều thập kỷ.

Lại Lý Huynh, cái tên khiến Trung Quốc “nóng ruột”

Sự thống trị ấy chỉ thực sự bị lung lay vào tháng 9-2025, khi Lại Lý Huynh đánh bại Doãn Thăng để đăng quang ngôi vô địch thế giới. Chiến thắng mang tính lịch sử đó đưa cờ tướng Việt Nam lên đỉnh cao, và để lại nỗi ám ảnh lớn với làng cờ Trung Hoa.

Dù sau đó Lại Lý Huynh không đạt kết quả như ý ở một số giải cờ nhanh quốc tế, nhưng ở nội dung cờ tiêu chuẩn, anh vẫn được nhìn nhận là “ngọn núi” mà mọi cao thủ Trung Quốc đều khao khát vượt qua.

Lại Lý Huynh rất mạnh ở nội dung cờ tiêu chuẩn

108 cao thủ, một mục tiêu chung

Không có ngoại lệ nào khác ngoài Lại Lý Huynh. Những tên tuổi lớn như Mạnh Thần, Tào Nham Lỗi, Mạnh Phồn Duệ hay Doãn Thăng đều phải bắt đầu từ vòng loại. Theo thể thức, 108 kỳ thủ được chia vào 15 bảng đấu, thi đấu từ ngày 29 đến 31/1 để chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất.

Vòng chung kết Ngũ Dương Bôi sẽ diễn ra từ ngày 25/2 đến 1/3, nơi Lại Lý Huynh chính thức xuất hiện, chờ đợi đối thủ xứng đáng nhất.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, một bình luận được chia sẻ rộng rãi: “Thắng vòng loại không chỉ để đi tiếp, mà là để giành quyền đối mặt với Lại Lý Huynh. Với các kỳ thủ Trung Quốc lúc này, đó mới là trận đấu họ thực sự muốn thắng”.