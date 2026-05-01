Trực tiếp bóng đá Hà Nội - Đà Nẵng: Tiếp mạch thăng hoa, top 3 vẫy gọi (V-League)

V-League | 19h15, 1/5 | SVĐ Hàng Đẫy Hà Nội 0 - 0 Đà Nẵng (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Hà Nội vs Đà Nẵng Đà Nẵng Điểm Văn Chuẩn Xuân Mạnh Duy Mạnh Adriel Công Nhật Hùng Dũng Đậu Văn Toàn Fernando Fisher Hai Long Hoàng Hên Điểm Văn Toản Hồng Phúc Phi Long Văn Sơn Đình Duy Pissano Văn Long Đức Anh Nguyên Hoàng Makaric Henen Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Hà Nội Hà Nội Đà Nẵng Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Adriel, Công Nhật, Hùng Dũng, Đậu Văn Toàn, Fernando, Fisher, Hai Long, Hoàng Hên Văn Toản, Hồng Phúc, Phi Long, Văn Sơn, Đình Duy, Pissano, Văn Long, Đức Anh, Nguyên Hoàng, Makaric, Henen

Khó cản Hà Nội

Hà Nội đang thể hiện phong độ rất cao khi thắng 5/6 trận gần nhất tại V-League. Đặc biệt, thầy trò HLV Harry Kewell vừa thắng Ninh Bình 3-2 ở vòng đấu trước. Chuỗi kết quả ấn tượng này giúp đội bóng thủ đô bứt phá mạnh mẽ trên bảng xếp hạng khi đang đứng thứ 4 với 36 điểm và chỉ còn kém Ninh Bình 1 điểm.

Nếu đánh bại đội áp chót Đà Nẵng, Hà Nội sẽ tạm chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Một chiến thắng trên sân Hàng Đẫy cũng sẽ giúp đội bóng thủ đô gây áp lực lớn lên các đối thủ cạnh tranh, trước khi Thể Công Viettel gặp Ninh Bình vào ngày 3/5.