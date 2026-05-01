Lí do sốc ông trùm Perez chọn Mourinho, sao Real lo "bom nổ chậm"

Hà Nội vs SHB Đà Nẵng 01/05/26 - Trực tiếp
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
2
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
1
Leeds United vs Burnley
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Nantes vs Olympique Marseille
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Bayern Munich vs Heidenheim
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Brentford vs West Ham United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Valencia vs Atlético de Madrid
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Lorient
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Como vs Napoli
Logo Como - COM Como
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Arsenal vs Fulham
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Metz vs Monaco
Logo Metz - MET Metz
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atalanta vs Genoa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Osasuna vs Barcelona
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Nice vs Lens
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Sassuolo vs Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Manchester United vs Liverpool
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Juventus vs Hellas Verona
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Real Betis vs Real Oviedo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Freiburg vs Wolfsburg
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Parma
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Olympique Lyonnais vs Rennes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Espanyol vs Real Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Chelsea vs Nottingham Forest
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Cremonese vs Lazio
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Roma vs Fiorentina
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Everton vs Manchester City
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-

Lí do sốc ông trùm Perez chọn Mourinho, sao Real lo "bom nổ chậm"

Sự kiện: La liga 2025-26 Real Madrid HLV Mourinho

Mourinho là cái tên được Chủ tịch Florentino ưu tiên cho ghế HLV trưởng Real Madrid, nhưng thực tế sự ưu ái này không hoàn toàn xuất phát từ chuyên môn.

  

Dàn sao Real lo Mourinho trở thành "bom nổ chậm", thích Klopp hơn

Trong vài tuần gần đây, thông tin Jose Mourinho trở thành ứng viên hàng đầu cho ghế HLV trưởng Real Madrid đang gây xôn xao dư luận. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từng dẫn dắt đội chủ sân Bernabeu giai đoạn 2010 - 2013 và nhận được sự ưu ái từ chủ tịch Florentino Perez.

Dù vậy theo Football-Espana người hâm mộ cho rằng ông là cái tên gây ra nhiều ý kiến trái chiều – đặc biệt sau những bình luận về vụ lùm xùm phân biệt chủng tộc giữa Gianluca Prestianni, ngôi sao thuộc biên chế Benfica với Vinicius.

Dàn sao Real mong muốn Klopp dẫn dắt đội bóng hơn Mourinho

Dàn sao Real mong muốn Klopp dẫn dắt đội bóng hơn Mourinho

Trong khi đó, nhà báo Gaston Alvarez (Cadena SER) tiết lộ phản ứng từ phòng thay đồ Real không mấy tích cực. Cụ thể, các cầu thủ không coi Mourinho như ứng viên ưu tiên cho ghế HLV trưởng, mà vinh dự đó thuộc về Jurgen Klopp. Đáng chú ý, một số ngôi sao còn bày tỏ lo ngại về khả năng "Người đặc biệt" gây ra mâu thuẫn với họ.

“Klopp được yêu thích hơn Mourinho nhiều. Mourinho là quả bom nổ chậm, và trong một phòng thay đồ với những cách hành xử nhất định và cái tôi nhất định, người như ông ấy có thể mang đến xung đột trực tiếp với các cầu thủ – và họ biết điều đó", Gaston Alvarez nhấn mạnh.

Perez chọn Mourinho để "lấp liếm" thất bại 2 mùa giải qua?

Bên cạnh đó, nhà báo Gaston Alvarez cũng giải thích lý do khiến Chủ tịch Perez đánh giá cao Mourinho. Trên thực tế, Perez thừa hiểu Klopp mới là ứng viên sáng giá nhất về chuyên môn. Dù vậy, sự xuất hiện của Mourinho có thể tạo ra nhiều câu chuyện bên lề gây chú ý, từ đó khiến người hâm mộ nhanh chóng quên đi thất bại của câu lạc bộ suốt 2 mùa giải vừa qua.

Alvarez tiết lộ: “Perez biết người hâm mộ hứng thú với Klopp, nhưng ông cũng biết rằng nếu Mourinho đến, sau khoảng 3 tuần, tiếng vang do cá tính của ông ấy tạo ra sẽ khiến người hâm mộ quên hết mọi chuyện đã xảy ra suốt 2 mùa giải vừa qua".

Benfica quyết giữ Mourinho

Theo tờ O Jogo (Bồ Đào Nha), Benfica không sẵn sàng để mất HLV Mourinho vào tay Real, đồng thời lên kế hoạch giữ chân "Người đặc biệt" bằng bản hợp đồng mới, so với thời hạn hợp đồng hiện tại chỉ kéo dài đến năm 2027.

Cụ thể, Benfica muốn Mourinho ở lại đến năm 2028 hay thậm chí năm 2029, động thái cho thấy họ coi trọng sự hiện diện của ông ra sao. Đáng chú ý, đội bóng nhận thức rõ sự quan tâm ngày càng tăng từ Real và muốn hành động càng sớm càng tốt.

Thậm chí, chủ tịch câu lạc bộ, Rui Costa còn tiến hành các cuộc gặp gỡ trực tiếp Mourinho trong tuần này để bàn về kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới.

Trong hợp đồng giữa Mourinho và Benfica có điều khoản giải phóng, cho phép ông ra đi trong 10 ngày sau khi mùa giải kết thúc, với khoảng 3 triệu euro tiền đền bù. Nếu quá thời gian này, điều khoản sẽ không còn hiệu lực, và bất kỳ câu lạc bộ nào muốn tiếp cận Mourinho sẽ phải đàm phán trực tiếp với Benfica.

8

Bayern Munich - PSG 07.05

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Bayern Munich
PSG
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 07/05
Thể lệ
Theo Đỗ Anh (tổng hợp)

Nguồn:

01/05/2026 18:03 PM (GMT+7)
