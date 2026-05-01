Lí do sốc ông trùm Perez chọn Mourinho, sao Real lo "bom nổ chậm"

Dàn sao Real lo Mourinho trở thành "bom nổ chậm", thích Klopp hơn

Trong vài tuần gần đây, thông tin Jose Mourinho trở thành ứng viên hàng đầu cho ghế HLV trưởng Real Madrid đang gây xôn xao dư luận. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từng dẫn dắt đội chủ sân Bernabeu giai đoạn 2010 - 2013 và nhận được sự ưu ái từ chủ tịch Florentino Perez.

Dù vậy theo Football-Espana người hâm mộ cho rằng ông là cái tên gây ra nhiều ý kiến trái chiều – đặc biệt sau những bình luận về vụ lùm xùm phân biệt chủng tộc giữa Gianluca Prestianni, ngôi sao thuộc biên chế Benfica với Vinicius.

Dàn sao Real mong muốn Klopp dẫn dắt đội bóng hơn Mourinho

Trong khi đó, nhà báo Gaston Alvarez (Cadena SER) tiết lộ phản ứng từ phòng thay đồ Real không mấy tích cực. Cụ thể, các cầu thủ không coi Mourinho như ứng viên ưu tiên cho ghế HLV trưởng, mà vinh dự đó thuộc về Jurgen Klopp. Đáng chú ý, một số ngôi sao còn bày tỏ lo ngại về khả năng "Người đặc biệt" gây ra mâu thuẫn với họ.

“Klopp được yêu thích hơn Mourinho nhiều. Mourinho là quả bom nổ chậm, và trong một phòng thay đồ với những cách hành xử nhất định và cái tôi nhất định, người như ông ấy có thể mang đến xung đột trực tiếp với các cầu thủ – và họ biết điều đó", Gaston Alvarez nhấn mạnh.

Perez chọn Mourinho để "lấp liếm" thất bại 2 mùa giải qua?

Bên cạnh đó, nhà báo Gaston Alvarez cũng giải thích lý do khiến Chủ tịch Perez đánh giá cao Mourinho. Trên thực tế, Perez thừa hiểu Klopp mới là ứng viên sáng giá nhất về chuyên môn. Dù vậy, sự xuất hiện của Mourinho có thể tạo ra nhiều câu chuyện bên lề gây chú ý, từ đó khiến người hâm mộ nhanh chóng quên đi thất bại của câu lạc bộ suốt 2 mùa giải vừa qua.

Alvarez tiết lộ: “Perez biết người hâm mộ hứng thú với Klopp, nhưng ông cũng biết rằng nếu Mourinho đến, sau khoảng 3 tuần, tiếng vang do cá tính của ông ấy tạo ra sẽ khiến người hâm mộ quên hết mọi chuyện đã xảy ra suốt 2 mùa giải vừa qua".

Benfica quyết giữ Mourinho

Theo tờ O Jogo (Bồ Đào Nha), Benfica không sẵn sàng để mất HLV Mourinho vào tay Real, đồng thời lên kế hoạch giữ chân "Người đặc biệt" bằng bản hợp đồng mới, so với thời hạn hợp đồng hiện tại chỉ kéo dài đến năm 2027.

Cụ thể, Benfica muốn Mourinho ở lại đến năm 2028 hay thậm chí năm 2029, động thái cho thấy họ coi trọng sự hiện diện của ông ra sao. Đáng chú ý, đội bóng nhận thức rõ sự quan tâm ngày càng tăng từ Real và muốn hành động càng sớm càng tốt.

Thậm chí, chủ tịch câu lạc bộ, Rui Costa còn tiến hành các cuộc gặp gỡ trực tiếp Mourinho trong tuần này để bàn về kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới.

Trong hợp đồng giữa Mourinho và Benfica có điều khoản giải phóng, cho phép ông ra đi trong 10 ngày sau khi mùa giải kết thúc, với khoảng 3 triệu euro tiền đền bù. Nếu quá thời gian này, điều khoản sẽ không còn hiệu lực, và bất kỳ câu lạc bộ nào muốn tiếp cận Mourinho sẽ phải đàm phán trực tiếp với Benfica.