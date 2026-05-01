Trực tiếp bóng đá Nam Định - CA TP.HCM: Chủ nhà quyết thắng (V-League)

V-League | 18h, 1/5 | Thiên Trường Nam Định 0 - 0 CA TP.HCM (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Nam Định vs CA TP.HCM CA TP.HCM Điểm Nguyên Mạnh Thanh Hào Lucas Kevin Phạm Ba Văn Vĩ Văn Vũ Romulo Văn Đạt Brenner Hoàng Anh Xuân Son Điểm Lê Giang Quang Hùng Việt Hoàng Gia Bảo Văn Luân Nascimento Đức Huy Raphael Peter Quốc Cường Lee Williams Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nam Định Nam Định CA TP.HCM Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Nguyên Mạnh, Thanh Hào, Lucas, Kevin Phạm Ba, Văn Vĩ, Văn Vũ, Romulo, Văn Đạt, Brenner, Hoàng Anh, Xuân Son Lê Giang, Quang Hùng, Việt Hoàng, Gia Bảo, Văn Luân, Nascimento, Đức Huy, Raphael, Peter, Quốc Cường, Lee Williams

Chủ nhà nỗ lực trở lại

Sau trận hòa trước Becamex TP.HCM ở vòng 20, Nam Định đã chính thức trở thành cựu vương của V-League. Đội bóng thành Nam không thể bảo vệ thành công chức vô địch mà họ đã giành được 2 mùa liên tiếp. Dù vậy, đây là kết quả được dự báo từ trước khi Nam Định đã có một mùa giải gây thất vọng. Những biến động liên tiếp trên băng ghế chỉ đạo đã khiến Nam Định không còn duy trì được sức mạnh vốn có.

Mục tiêu của đội khách

Mục tiêu thiết thực nhất của CA TP.HCM là tập trung chơi tốt 6 trận còn lại, cố gắng duy trì vị trí trong Top 5 cũng đã là thành công. Tinh thần của các học trò HLV Huỳnh Đức đang lên trở lại sau khi đánh bại Hà Tĩnh. Điều này giúp họ có được sự tự tin dù phải đến làm khách trước Nam Định.