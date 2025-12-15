Kỳ tích HCV của nam sinh lớp 11, Việt Nam so kè nảy lửa bảng xếp hạng SEA Games

🥇Kỳ tích lịch sử từ nam sinh lớp 9

Trong ngày thi đấu 14/12 của SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng khi giành tổng cộng 5 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 10 huy chương đồng. Với tổng thành tích 136 huy chương (35 HCV, 35 HCB, 36 HCĐ), Việt Nam đang xếp vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp.

Trần Hoàng Khôi giành HCV lịch sử cho bowling Việt Nam

Nổi bật nhất trong nhóm giành HCV phải kể đến tấm huy chương vàng của Trần Hoàng Khôi. Vận động viên 16 tuổi - hiện là học sinh lớp 11 - gây chấn động khi đoạt vô địch nội dung đơn nam môn bowling.

Bước vào trận chung kết, Hoàng Khôi đánh bại vận động viên chủ nhà Thái Lan Buspanikonkul Napat với tỷ số 235-210. Chiến tích này đánh dấu cột mốc lịch sử của bowling Việt Nam khi lần đầu tiên giành CHV đại hội thể thao khu vực.

✨ Những "cú đúp vàng" ấn tượng của Thu Vinh và Thanh Bảo

Ngoài bowling, đoàn thể thao Việt Nam còn giành 4 HCV từ bắn súng (2 HCV), karatedo (Kumite đồng đội nữ) và bơi (200m bơi ếch nam).

Người góp công lớn vào thành công của đội tuyển bắn súng là Trịnh Thu Vinh. Xạ thủ sinh năm 2000 đoạt HCV 10m súng ngắn đồng đội nữ cùng Nguyễn Thùy Trang và Triệu Thị Hoa Hồng với thành tích 1.711 điểm. Ngay sau đó, cô ăn mừng HCV nội dung 10m súng ngắn cá nhân nữ với tổng điểm 242,7. Đáng nói hơn, cả 2 thành tích đều phá kỷ lục SEA Games.

Trịnh Thu Vinh (ảnh giữa) và Phạm Thanh Bảo giành "cú đúp vàng"

Ở môn bơi, Phạm Thanh Bảo mang về HCV nội dung 200m bơi ếch nam. Trước đó vài ngày, "kình ngư" này từng về nhất nội dung 100m ếch nam. Nhờ vậy, anh hoàn tất cú đúp HCV tại SEA Games 33 và khẳng định vững chắc vị thế "ông hoàng bơi ếch" của đường đua xanh Đông Nam Á.

👑 Thái Lan độc chiếm số 1, Indonesia bứt phá

Nước chủ nhà Thái Lan vẫn đang thể hiện sự thống trị tuyệt đối khi giành thêm 37 HCV, 18 HCB, 8 HCĐ để nâng tổng số huy chương tại SEA Game 33 lên 257 (132 HCV, 78 HCB, 47 HCĐ). Nếu duy trì phong độ "gặt vàng" này, ngôi nhất toàn đoàn chung cuộc khó thoát khỏi tay Thái Lan.

Trong khi đó, đoàn Indonesia vẫn so kè quyết liệt Việt Nam. Thậm chí, đất nước "Xứ vạn đảo" có màn bứt phá ngoạn mục để chạm mốc 43 HCV, 56 HCB, 53 HCĐ, qua đó củng cố vững chắc vị trí thứ 2 và tạo cách biệt với đoàn Việt Nam (34 HCV - 35 HCB - 66 HCĐ).

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 sau ngày 14/12