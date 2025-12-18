Trực tiếp SEA Games 33, đoàn Việt Nam thi đấu 18/12: Đón vàng từ vật, bơi, đấu kiếm

Sau 8 ngày tranh tài tại SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam đang đứng trước một trong những ngày thi đấu then chốt nhất của đại hội. 63 HCV đã được ghi vào bảng vàng, nhưng chặng đường phía trước vẫn còn nhiều “điểm rơi” quan trọng, nơi bản lĩnh, chiều sâu lực lượng và những câu chuyện truyền cảm hứng sẽ quyết định màu huy chương.

3 chị em ruột Mỹ Trang, Mỹ Hạnh và Mỹ Linh cùng thi đấu chung kết vật trong ngày 18/12

Sau hơn một tuần thi đấu, Trịnh Thu Vinh đang là VĐV giàu thành tích nhất đoàn với 4 HCV, theo sau là Nguyễn Thị Oanh (3 HCV), cùng các trụ cột ở bơi và canoeing. Nhưng cả Thu Vinh, Oanh đều không còn nội dung thi đấu, kỳ vọng giành HCV đặt lên vai các ngôi sao khác.

Ngày 17/12 chứng kiến 16 HCV, con số cao nhất của đoàn Việt Nam kể từ khi SEA Games 33 khởi tranh. Vật, đấu kiếm, muay, cử tạ, bắn súng và các môn võ tiếp tục khẳng định vai trò “mỏ vàng”, tạo đà tâm lý cực lớn cho toàn đội bước vào ngày thi đấu tiếp theo.

Ngày 18/12, ngôi sao vật xuất trận

Nếu ngày 17/12 là bùng nổ, thì 18/12 được dự báo là ngày của chiều sâu lực lượng, nơi những môn có tính truyền thống và bản sắc của thể thao Việt Nam bước ra ánh sáng.

Không quá lời khi nói vật tự do nữ là tâm điểm cảm xúc của đoàn Việt Nam trong ngày 18/12. Bên cạnh kỳ vọng chuyên môn, đây còn là câu chuyện rất đặc biệt của thể thao Việt Nam.

Lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games, ba chị em ruột trong cùng một gia đình, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh cùng thi đấu cho đội tuyển quốc gia trong cùng một ngày. Xuất thân từ phong trào vật làng ở Huế, họ trưởng thành qua những chuyến xe bus đi tập, qua hàng nghìn giờ vật lộn trên thảm đấu, để rồi cùng đứng ở đấu trường khu vực.

Mỹ Hạnh và Mỹ Trang là những gương mặt đã được “kiểm chứng” qua nhiều kỳ SEA Games, từng hai lần liên tiếp cùng giành HCV ở các hạng cân khác nhau. Kinh nghiệm, bản lĩnh và khả năng kiểm soát trận đấu của họ giúp vật nữ Việt Nam luôn chiếm ưu thế khi bước vào chung kết. Trong khi đó, Mỹ Linh, lần đầu dự SEA Games, mang đến yếu tố mới mẻ, sức trẻ, thể lực sung mãn và sự khao khát cống hiến, thứ rất cần ở một giải đấu khắc nghiệt như SEA Games.

Bơi, thử thách khắc nghiệt ở mặt nước mở

Ở bơi mặt nước mở 10 km, Việt Nam bước vào một trong những nội dung khó nhất của SEA Games. Khác với bể bơi tiêu chuẩn, mặt nước mở đòi hỏi khả năng phân phối sức, đọc địa hình và chịu đựng điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Nguyễn Huy Hoàng, người đã khẳng định vị thế số một Đông Nam Á ở các cự ly dài trong bể, tiếp tục là niềm hy vọng lớn. Nếu giữ được nhịp bơi hợp lý và tận dụng tốt giai đoạn cuối, Hoàng hoàn toàn có thể cạnh tranh trực tiếp cho tấm HCV. Ở nội dung nữ, các VĐV Việt Nam cũng được kỳ vọng tạo bất ngờ nhờ nền tảng thể lực và kinh nghiệm thi đấu quốc tế ngày càng dày dạn.

Đấu kiếm, bản lĩnh từ những trận then chốt

Sau thành công ở các nội dung cá nhân, đấu kiếm Việt Nam bước vào loạt thi đấu đồng đội, nơi yếu tố chiến thuật và tâm lý đóng vai trò quyết định. Những chiến thắng trước đó giúp các tay kiếm Việt Nam bước vào ngày 18/12 với sự tự tin cao, đồng thời cho thấy khả năng bứt phá ở các trận bán kết và chung kết nếu duy trì được sự tập trung.

Dòng chảy vàng trải rộng khắp các môn

Ngoài ba môn trọng điểm, ngày 18/12 còn là ngày thi đấu dày đặc của đoàn Việt Nam ở nhiều nội dung có khả năng tạo đột biến như bắn súng, đua thuyền truyền thống, canoeing, cầu mây, bóng chuyền bãi biển, triathlon, thể thao điện tử và các môn đồng đội.

Ngoài ra, các fan của bóng đá đều hướng tới trận chung kết kinh điển Đông Nam Á giữa U22 Việt Nam gặp U22 Thái Lan vào lúc 19h30. Đội bóng nữ của chúng ta đã thua trước Philippines sau loạt "đấu súng" nghiệt ngã, và hôm nay các fan bóng đá mong muốn các học trò của HLV Kim Sang Sik sẽ có được tấm HCV sau khi đánh bại "Bầy voi chiến".

