Nóng bảng xếp hạng huy chương SEA Games: Việt Nam bứt phá, còn kém Indonesia bao xa?

Việt Nam bứt phá

Ở ngày thi đấu thứ tám của SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam có ngày thi đấu ấn tượng khi giành tới 16 HCV. Xạ thủ Trịnh Thu Vinh tiếp tục tỏa sáng với 2 tấm HCV ở các nội dung 25m súng ngắn cá nhân và đồng đội nữ (cùng Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thùy Trang). Cô trở thành VĐV Việt Nam giành nhiều HCV nhất tại Đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay, với 4 tấm HCV. Trước đó, Thu Vinh đã vô địch các nội dung 10m súng ngắn cá nhân và đồng đội nữ.

Trịnh Thu Vinh (đứng giữa) mang về HCV thứ 4 cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

Các VĐV rowing giành thêm 3 HCV. Ở chung kết thuyền đơn nữ hạng nhẹ, tay chèo sinh năm 2006 Hồ Thị Duy cán đích đầu tiên với thành tích 9 phút 8 giây 53, bỏ xa người về nhì của Philippines tới 6 giây. Tiếp đó, bộ đôi VĐV Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú đoạt HCV ở chung kết thuyền đôi nam một mái chèo hạng nhẹ. Còn tại nội dung thuyền bốn nữ, các tay chèo Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ có màn thể hiện xuất sắc, hoàn tất cú hat-trick HCV cho rowing Việt Nam trong ngày.

Đội tuyển vật Việt Nam cũng có ngày thi đấu thăng hoa. Ba đô vật Nguyễn Công Mạnh (77kg), Nghiêm Đình Hiếu (87kg) và Nguyễn Minh Hiếu (97kg) đều giành HCV với những chiến thắng áp đảo. Ở môn pencak silat, Việt Nam có 2 tấm HCV nhờ công của Nguyễn Tấn Sang (75-80kg) và Nguyễn Duy Tuyến (85-90kg).

Tin vui còn đến từ môn đấu kiếm. Sau khi Nguyễn Phước Đến ngược dòng giành HCV ở kiếm 3 cạnh cá nhân nam, Nguyễn Xuân Lợi đánh bại đồng đội Nguyễn Văn Quyết ở chung kết chém cá nhân nam. Ở môn muay, Nguyễn Thị Chiều (hạng cân 57 kg) và Nguyễn Thị Phương Hậu (60 kg nữ) bước lên bục cao nhất. Hai tấm HCV còn lại trong ngày thi đấu 17/12 thuộc về đội tuyển bóng ném nữ và lực sĩ Trần Đình Thắng ở nội dung cử tạ hạng cân trên 94kg.

Đua top 2 giữa Việt Nam và Indonesia nóng lên

Với 64 HCV, đoàn thể thao Việt Nam đang đứng thứ ba trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games, thu hẹp khoảng cách với Indonesia. Riêng trong ngày thi đấu thứ tám, đoàn thể thao xứ vạn đảo giành thêm 10 HCV từ các môn pencak silat, bắn cung, vật và cưỡi ngựa.

Tính đến thời điểm hiện tại, Indonesia đã giành được 72 HCV, 85 HCB và 94 HCĐ, qua đó nâng tổng số huy chương lên 251. Với 72 HCV trong tay, Indonesia đang đứng trước cơ hội vượt chỉ tiêu do nước này đặt ra. Tại SEA Games 33, Indonesia được giao mục tiêu giành 80 HCV, và với tiến độ hiện tại, cột mốc này hoàn toàn nằm trong tầm với.

Vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về chủ nhà Thái Lan, với thành tích vượt trội gồm 185 HCV, 120 HCB và 80 HCĐ, đạt tổng 385 huy chương.

Cục diện bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 tính đến ngày 17/12: