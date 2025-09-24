Hoàng “Sao” nhảy bi đỉnh cao, thắng penalty nghẹt thở vào top bi-a thế giới

🎱 Khởi đầu căng thẳng, Hoàng “Sao” tỏa sáng với siêu phẩm nhảy bi

Tối ngày 23/9, Dương Quốc Hoàng bước vào lượt trận tranh suất vào vòng loại trực tiếp dành cho top 32 giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025 tổ chức tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM). Đối thủ của Quốc Hoàng là Naoyuki Oi, cơ thủ kỳ cựu người Nhật Bản chính là đương kim á quân giải châu Âu mở rộng (European Open) 2025.

Hoàng "Sao" gây phấn khích trước những siêu phẩm nhảy bi mãn nhãn

Trận đấu sớm diễn ra rất căng thẳng khi hai tay cơ liên tục thử thách đối phương bằng các tình huống phòng thủ có độ khó cao. Khi tỉ số đang làm 3-3, Quốc Hoàng đánh hụt bi mục tiêu số 8 ở game thứ 7. Naoyuki Oi không bỏ lỡ cơ hội để giành chiến thắng 4-3 trong set đầu.

Bước vào set 2, đại diện số 1 của Việt Nam nắn nót hơn trong từng cú đánh. Sự thận trọng giúp Quốc Hoàng sớm vượt lên dẫn trước 2-0. Sau khi Naoyuki Oi rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2, Quốc Hoàng tiếp tục thi đấu chắc chắn, thắng tiếp 2 ván để thắng 4-1, cân bằng tỉ số sau 2 set đấu. Đây là set đấu mà cơ thủ có biệt danh Hoàng “Sao” đã làm cho toàn bộ khán giả phấn khích trước những siêu phẩm “sút tê” (hay còn gọi là nhảy bi) đẳng cấp thế giới.

✅ Quốc Hoàng có loạt penalty hoàn hảo

Trong set 3, hai cơ thủ tiếp tục cống hiến một màn đua điểm số rất nghẹt thở khi hòa nhau 3-3 sau 6 game đấu. Điều này khiến trận đấu phải được quyết định bằng loạt penalty. Trong loạt “đấu súng”, Quốc Hoàng thực hiện thành công cả 4 cú đánh của mình còn Naoyuki Oi chỉ thực hiện thành công 3 lần, qua đó đại diện của Việt Nam giành quyền đi tiếp.

Quốc Hoàng đi tiếp sau khi thực hiện loạt penalty hoàn hảo

Như vậy, 16 cơ thủ đầu tiên góp mặt ở vòng 32 tại nhánh thắng đã được xác định gồm: Marco Teutscher, Wojciech Szewczyk, Olivér Szolnoki, Daniel Macioł, Aloysius Yapp, Mark Estiola, Szymon Kural, Taeyong Ko, Jeffrey De Luna, Konrad Juszczyszyn, Wu Kun Lin, Dương Quốc Hoàng, Ko Ping Yi và Shane Van Boening.

Phạm Phương Nam rơi xuống nhánh thua

Ở lượt trận cùng giờ, Phạm Phương Nam đã không thể tạo nên bất ngờ trước “máy bắn bi” lừng danh Jeffrey De Luna. Đại diện của Việt Nam để thua 0-2 (1-4 và 2-4). Kết quả này khiến Phương Nam phải xuống thi đấu ở nhánh thua và sẽ tìm kiếm tấm vé vào vòng 32 dành cho 16 cơ thủ còn lại ở nhánh thua trong ngày thi đấu 24/9. Phải nói thêm, cơ thủ số 1 thế giới Fedor Gorst đã bị loại khỏi giải sau 2 trận thua.