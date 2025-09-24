Hot girl bi-a Liên Quỳnh thắng sao hạng 7 thế giới, liên tiếp gặp sự cố hy hữu

✨ Chiến thắng chấn động trước cao thủ hạng 7 thế giới

Nguyễn Thị Liên ngay trong lần đầu tham dự giải vô địch carom 3 băng nữ thế giới 2025 đang diễn ra tại Tây Ban Nha đã xuất sắc ghi tên mình vào vòng loại trực tiếp 1/8.

Liên Quỳnh thắng cơ thủ hạng 7 thế giới

Ở lượt trận quyết định của bảng G kết thúc vào rạng sáng ngày 24/9, nữ cơ thủ xinh đẹp có biệt danh Liên Quỳnh đã gây sốc khi đánh bại đối thủ kỳ cựu người Colombia đang xếp hạng 7 thế giới Claudia Lalinde.

Đây là trận đấu mà Liên Quỳnh đã khởi đầu tốt hơn, trong đó có một series 4 điểm để dẫn trước 15-9 trong hiệp đầu. Sang hiệp 2, Claudia Lalinde thể hiện đẳng cấp để liên tiếp quân bình cách biệt. Khi tỉ số đang là 22-22, Liên Quỳnh có thêm một đường cơ 3 điểm để kết thúc trận đấu với chiến thắng 25-23, qua đó ghi tên mình vào top 16 cơ thủ nữ xuất sắc nhất giải.

🔥 Liên tiếp gặp sự cố khó tin, xôn xao cộng đồng bi-a

Bên cạnh những lời khen dành cho Liên Quỳnh khi nữ cơ thủ của Việt Nam một mình sang Tây Ban Nha thi đấu, chiến thắng của cô trước Claudia Lalinde còn khiến cộng đồng bi-a “dậy sóng” bởi rất nhiều sự cố hy hữu.

Liên Quỳnh liên tiếp gặp các sự cố trong những trận đấu của mình khiến cộng đồng bi-a "dậy sóng"

Đầu tiên, trong series 4 điểm của Liên Quỳnh giúp cô dẫn trước 15-9 sau hiệp 1, có 3 điểm thì nữ cơ thủ của Việt Nam đánh nhầm bi chủ. Đây là trường hợp vẫn thường xuất hiện ngay cả với các cơ thủ chuyên nghiệp trong các trận đấu căng thẳng.

Điều đáng nói, trọng tài chính đã không phát hiện được việc Liên Quỳnh đánh nhầm bi. Phải đến khi được khán giả nhắc nhở và Liên Quỳnh đã có series 4 điểm thì trọng tài mới cho tạm dừng trận đấu. Điều này dẫn đến việc điểm số vẫn được cộng vào cho nữ cơ thủ của Việt Nam.

Chưa dừng lại đó, khi hiệp 2 đang diễn ra, trong một cú đánh hợp lệ của Liên Quỳnh, trọng tài chính lại tuyên bố nữ cơ thủ của Việt Nam bị lỗi thời gian. Trọng tài sau đó đã cầm cả 3 trái bi trên bàn để xếp lại hình đề pa mới cho Claudia Lalinde.

Điều này dẫn đến việc Chủ tịch Hiệp hội Carom thế giới (UMB) Farouk Barki phải can thiệp. Sau khi kiểm tra, lãnh đạo UMB đã xác định Liên Quỳnh không bị lỗi và ông Barki trực tiếp xếp lại hình bi cũ cho cơ thủ Việt Nam thi đấu tiếp. Trọng tài chính sau đó cũng bị thay thế.

Trước đó trong trận đấu ra quân của mình trước nhà vô địch Tây Ban Nha Estela Cardoso, Liên Quỳnh cũng gặp sự cố khi các trọng tài điều khiển trận đấu đã bấm sai điểm khiến nữ cơ thủ của Việt Nam mất oan 2 điểm. Dù vậy, Liên Quỳnh vẫn giữ được sự bình tĩnh để có kết quả tốt.

Những sự cố liên tiếp xảy ra cho Liên Quỳnh đã khiến cộng đồng bi-a Việt Nam “dậy sóng”. Người hâm mộ đã có rất nhiều lời chỉ trích cho công tác tổ chức của giải carom 3 băng thế giới. Nhất là khi các sự cố này đều rơi vào các trận đấu của đại diện duy nhất của Việt Nam.