Kinh điển "Thần Sấm" đấu đô vật 100kg tranh 100 triệu đồng, vật cổ truyền thành "thi tát"

Sau nhiều mong chờ của người hâm mộ, trận đấu được xem là tâm điểm của mùa hội vật đầu năm 2026 đã diễn ra tại lễ hội vật làng Khu Ba (xã Hạ Bằng, Hà Nội) tối 8/3. Hai đô vật nổi tiếng Zakhar (Belarus) có biệt danh "Thần Sấm" và Nguyễn Thế Cử đã tạo nên màn so tài căng thẳng suốt 15 phút, thậm chí có lúc biến thành màn “tát tay” đầy quyết liệt trước khi khép lại với kết quả hòa.

Những cú ra tay khiến trận đấu vật diễn ra căng thẳng

Trận chung kết căng thẳng suốt 15 phút

Giải vật năm nay tại Khu Ba gây chú ý khi lần đầu tổ chức thể thức “tứ hùng” quốc tế, quy tụ bốn đô vật đến từ Việt Nam, Belarus, Nga và Pháp. Sau các trận bán kết, Zakhar và Thế Cử vượt qua hai đối thủ Martin Ford (Nga) và Florian Bayili (Pháp) để gặp nhau ở trận tranh ngôi vô địch.

Ngay từ khi bước lên sới, cả hai đô vật đã cho thấy sự thận trọng cao độ. Zakhar nổi bật với thể lực và lối đánh chắc chắn của các đô vật Đông Âu, trong khi Thế Cử, đô vật hạng trên 100kg, từng 9 lần vô địch quốc gia lại sở hữu những đòn bắt chân, nhấc bổng đối thủ rất nguy hiểm.

Tuy nhiên, do quá hiểu lối đánh của nhau nên cả hai chủ yếu giữ thế, liên tục dò xét và tìm sơ hở. Trong nhiều tình huống, hai đô vật dùng đòn tay gáy để phá thế đối phương, khiến trận đấu có lúc trở nên rất căng thẳng khi những cú tát vào mặt và gáy liên tiếp xuất hiện. Trọng tài phải nhiều lần can thiệp để nhắc nhở và giữ đúng tinh thần thi đấu của vật cổ truyền.

Sau ba hiệp kéo dài tổng cộng 15 phút, cả hai vẫn không thể quật ngã đối thủ. Zakhar xuất hiện một số vết rách trên mặt, còn Thế Cử cũng bị xây xước sau những pha tì đè và giằng co quyết liệt.

Thế Cử (bên trái) và Zakhar (bên phải) chia nhau phần thưởng trị giá 3.500 USD (tương đương 92 triệu đồng)

Duyên nợ chưa có hồi kết

Cuộc đối đầu tại Khu Ba tiếp tục nối dài “duyên nợ” giữa Zakhar và Thế Cử tại các hội vật làng trong hai mùa gần đây. Từ năm 2025, hai đô vật đã nhiều lần chạm trán nhưng chưa từng phân định thắng thua thực sự trên sới.

Ở lần gặp gần nhất tại hội vật thôn Quậy (Bắc Ninh), cả hai cũng giằng co nhiều hiệp mà không ai quật ngã được đối thủ. Khi đó, ban tổ chức phải xét cân nặng để tìm người thắng và Zakhar, nhẹ cân hơn được trao chiến thắng, trước khi giành luôn danh hiệu vô địch giải anh tài.

Tại Khu Ba lần này, ban tổ chức lựa chọn phương án khác khi quyết định xử hòa sau 15 phút thi đấu bất phân thắng bại. Zakhar và Thế Cử cùng chia phần thưởng trị giá 3.500 USD.

Dù không có người chiến thắng, trận chung kết vẫn được xem là một trong những màn so tài đáng nhớ nhất của mùa hội vật đầu năm 2026, khẳng định sức hút đặc biệt của các sới vật hội làng khi quy tụ cả những đô vật quốc tế.