Mãn nhãn hoa khôi sới vật tranh tài: Hòa "Bưởi" đấu Kim Anh là trận kinh điển

Không ồn ào ngoài sàn đấu, không chiêu trò trên mạng xã hội, nhưng mỗi lần chạm trán, Diêm Thị Hòa (Hòa “Bưởi”) và Vũ Kim Anh luôn khiến khán giả hồi hộp dõi theo. Hai nữ đô vật cấp kiện tướng, từng nhiều lần đối đầu ở hệ thống giải quốc gia lẫn các hội làng, đang tiếp tục tạo ra những cuộc so tài cân tài cân sức trong năm 2026.

Diêm Thị Hòa luôn có những đòn, thế sắc bén, có thể hạ đối thủ bất cứ lúc nào

Duyên nợ trên sới vật hội làng

Sinh năm 1998 tại Bắc Giang, Hòa “Bưởi” gây ấn tượng bởi lối đánh giàu năng lượng, thiên về tấn công, tỳ đè và bứt phá ở những pha ra đòn quyết định. Không chỉ thi đấu ở nội dung nữ, cô từng nhiều lần so tài với các đô nam tại hội làng, cho thấy nền tảng thể lực và kỹ thuật đáng nể. Bên cạnh sự nghiệp thi đấu, Hòa còn làm huấn luyện viên cá nhân, truyền cảm hứng rèn luyện thể chất cho giới trẻ.

Trong khi đó, Kim Anh, gương mặt tiêu biểu của sới vật Bắc Ninh lại nổi bật với phong thái lạnh lùng, thi đấu điềm tĩnh và tính toán. Cô thường “giấu bài” ở những hiệp đầu, chờ thời cơ phản đòn bằng các pha khóa hông, móc trụ và kiểm soát trọng tâm cực kỳ chính xác. Chính sự đối lập về phong cách ấy khiến mỗi cuộc đọ sức giữa hai người trở nên khó lường.

Từ các giải quốc gia đến hội vật đầu xuân, họ đã gặp nhau không ít lần trong năm 2025. Bước sang năm âm lịch 2026, bộ đôi tiếp tục tái ngộ ít nhất hai lần và chiến thắng vẫn chia đều. Điều đó cho thấy sự cân bằng hiếm có, không ai thực sự vượt trội, và khoảnh khắc xuất thần, một pha lật thế, một nhịp xoay hông đúng thời điểm thường là yếu tố quyết định.

Kim Anh (người ngồi) luôn thi đấu với sự lạnh lùng, quyết đoán

Trận chung kết “trong mơ” và sức hút đặc biệt

Tại hội vật Tống Thượng (Kinh Môn, Hải Dương) diễn ra năm 2025, hai nữ kiện tướng cùng vượt qua nhiều đối thủ để góp mặt trong trận chung kết được chờ đợi nhất. Suốt 4 hiệp đấu, thế trận liên tục đổi chiều: Hòa “Bưởi” có lúc áp đảo bằng những pha ép biên và quăng sườn đầy uy lực, Kim Anh đáp trả bằng sự lì lợm, thoát thế khéo léo và phản công chuẩn xác.

Sau màn đua thể lực căng thẳng, Kim Anh tận dụng thời cơ khi đối thủ hụt nhịp, khóa chặt và đè lưng thành công để giành chức vô địch. Sau trận, cả hai vẫn dành cho nhau cái bắt tay tôn trọng, khép lại một trận đấu đúng tinh thần thượng võ.

Khán giả không chỉ tấm tắc trước kỹ thuật điêu luyện mà còn dành nhiều lời khen cho hình ảnh khỏe khoắn, chuyên nghiệp của hai nữ đô. Nhiều ý kiến cho rằng những nhân tố như Hòa “Bưởi” và Kim Anh đang góp phần nâng tầm vật cổ truyền, kết nối giá trị truyền thống với sức hút hiện đại.

Mùa hội làng 2026 vẫn còn dài. Với phong độ hiện tại và sự cân bằng chuyên môn, người hâm mộ hoàn toàn có thể chờ đợi thêm những cuộc tái đấu nảy lửa giữa hai “kỳ phùng địch thủ” xinh đẹp.