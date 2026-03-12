Khán giả "làm loạn", khiến nam VĐV mất chức vô địch marathon vì kém 0,18 giây

Một sự cố hy hữu vừa xảy ra tại Los Angeles Marathon 2026 khi một khán giả bất ngờ bước vào đường chạy ở những mét cuối, khiến VĐV Kenya Michael Kimani Kamau đánh mất chức vô địch chỉ trong 0,18 giây.

Michael Kimani Kamau (bên trái) mất chức vô địch vào tay Nathan Martin (bên phải) sau 0,18 giây

Khoảnh khắc hỗn loạn ngay trước vạch đích

Sự việc xảy ra ngay trước mốc 42 km, thời điểm Kamau đang dẫn đầu và tiến rất gần đến chiến thắng. Bất ngờ, một khán giả cầm cờ Kenya chạy vào đường đua, vô tình chắn lối runner này.

Để tránh va chạm, Kamau buộc phải lệch khỏi đường chạy và giảm tốc để điều chỉnh hướng. Trong bối cảnh thể lực đã cạn kiệt ở cuối cuộc đua, sự gián đoạn ngắn ngủi đó khiến anh mất nhịp.

Ngay sau đó, VĐV Mỹ Nathan Martin tận dụng cơ hội tăng tốc và bứt lên trong những mét cuối cùng.

Chiến thắng sít sao nhất lịch sử giải

Kết quả chính thức ghi nhận Nathan Martin về nhất với thành tích 2 giờ 11 phút 18 giây 50, còn Kamau cán đích sau 2 giờ 11 phút 18 giây 68.

Khoảng cách 0,18 giây trở thành màn về đích sít sao nhất trong 45 năm lịch sử Los Angeles Marathon. Sau khi qua vạch đích, Kamau gục xuống vì kiệt sức và phải được nhân viên y tế hỗ trợ.

Màn rượt đuổi ngoạn mục từ phía sau

Dù tình huống khán giả gây chú ý lớn, chiến thắng của Nathan Martin không hoàn toàn nhờ may mắn.

Từ khoảng km 35 đến km 40, runner 36 tuổi đã tăng tốc mạnh mẽ, hoàn thành quãng 5 km với thời gian 15 phút 8 giây (pace 3:02/km) để rút ngắn khoảng cách với Kamau. Khi còn khoảng 800 m, Martin đã nhìn thấy đối thủ phía trước và quyết định dốc toàn lực cho cú nước rút cuối cùng.

Sau cuộc đua, anh chia sẻ: “Trong bất kỳ cuộc đua nào, tôi luôn muốn dốc 100% sức lực. Khi thấy cơ hội ở cuối chặng, tôi chỉ nghĩ đến việc tăng tốc và vượt qua giới hạn của bản thân”.

Cuộc đua lớn với hơn 27.000 người tham gia

Los Angeles Marathon 2026 thu hút khoảng 27.000 VĐV, xuất phát từ sân vận động Dodger và kết thúc tại đại lộ Santa Monica, khu Century City.

Giải marathon này được tổ chức lần đầu vào năm 1986 và là một trong những sự kiện chạy bộ lớn nhất nước Mỹ. Năm nay, ban tổ chức phải đẩy lịch sớm một tuần để tránh trùng với lễ trao giải Oscar diễn ra tại nhà hát Dolby, nằm ngay trên cung đường chạy.

Dù chiến thắng đã thuộc về Nathan Martin, khoảnh khắc khán giả vô tình bước vào đường đua khiến Kamau mất chức vô địch chỉ trong tích tắc vẫn trở thành một trong những sự cố gây tranh cãi và đáng nhớ nhất lịch sử marathon.