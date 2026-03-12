Khả năng đi tiếp của 6 ông lớn Anh ở Cúp C1 ra sao, Arsenal có gánh nổi?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Stuttgart vs Porto
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Roma
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Lille vs Aston Villa
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Panathinaikos vs Real Betis
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Celta de Vigo vs Olympique Lyonnais
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Nottingham Forest vs Midtjylland
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Ferencváros vs Sporting Braga
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Genk vs Freiburg
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
SHB Đà Nẵng vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thép Xanh Nam Định vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Borussia M'gladbach vs St. Pauli
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Olympique Marseille vs Auxerre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Ninh Bình vs Công An Hà Nội
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Inter Milan vs Atalanta
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Bayer Leverkusen vs Bayern Munich
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Borussia Dortmund vs Augsburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Atlético de Madrid vs Getafe
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Napoli vs Lecce
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Udinese vs Juventus
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Madrid vs Elche
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Monaco vs Brest
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Barcelona vs Sevilla
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Le Havre vs Olympique Lyonnais
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Real Betis vs Celta de Vigo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Stuttgart vs RB Leipzig
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Lazio vs Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Rennes vs Lille
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Khả năng đi tiếp của 6 ông lớn Anh ở Cúp C1 ra sao, Arsenal có gánh nổi?

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Chelsea Arsenal

Từng tự hào là giải đấu mạnh nhất châu Âu với 6 đại diện góp mặt tại vòng 1/8, Premier League giờ lại đứng trước nguy cơ gây sốc: không còn bất kỳ đội bóng nào sau vòng đấu này của UEFA Champions League mùa giải năm nay.

  

Cú sốc liên tiếp với các đại diện Anh

Loạt trận lượt đi vòng 1/8 diễn ra rạng sáng 11 và 12/3 đã mang đến hàng loạt kết quả bất lợi cho các đội bóng Anh.

Man City thua thảm Real Madrid

Man City thua thảm Real Madrid

Rạng sáng 11/3, Liverpool gây thất vọng khi nhận thất bại tối thiểu trên sân của Galatasaray. Trong khi đó, Newcastle United có trận hòa đầy nỗ lực trước FC Barcelona trên sân nhà.

Tuy nhiên, kết quả đáng lo nhất thuộc về Tottenham. Đội bóng thành London trải qua đêm ác mộng khi thua đậm 2-5 trước Atletico Madrid, kết quả khiến họ rơi vào thế cực kỳ bất lợi trước trận lượt về.

Man City, Chelsea tiếp tục gây thất vọng

Ba đại diện còn lại của Premier League cũng không thể mang đến tin vui khi thi đấu muộn hơn một ngày.

Trong đêm Bernabeu rực lửa, Manchester City trải qua một trận đấu đáng quên khi thất bại 0-3 trước Real Madrid - đối thủ mà họ đã đối đầu ở vòng knock-out Champions League 5 mùa giải liên tiếp.

Chelsea cũng không khá hơn

Chelsea cũng không khá hơn

Đội bóng của HLV Pep Guardiola không hẳn là bị áp đảo hoàn toàn, nhưng bộc lộ nhiều sơ hở và để cho đối thủ tận dụng triệt để với cú hat-trick đỉnh cao của tiền vệ Federico Valverde. Vì thế, Man City đứng trước nguy cơ mùa thứ ba liên tiếp bị đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha loại khỏi Champions League.

Arsenal là đội duy nhất tránh được thất bại trong loạt trận đêm thứ Tư, nhưng màn trình diễn của “Pháo thủ” cũng không mang lại nhiều sự yên tâm. Trên sân của Bayer Leverkusen, đội bóng đang dẫn đầu Premier League thi đấu bế tắc trong phần lớn thời gian và chỉ giành được trận hòa 1-1 nhờ quả phạt đền muộn của Kai Havertz ở phút 88.

Trong khi đó, Chelsea cũng không thể tạo bất ngờ trước nhà đương kim vô địch Paris Saint Germain. Dù thế trận không quá lép vế, sai lầm nghiêm trọng của thủ môn Filip Jorgensen ở cuối trận đã khiến đội bóng London sụp đổ và nhận thất bại nặng nề 2-5.

Ngoại hạng Anh cũng từng nguy khốn

Theo thống kê, đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2022/23, không đội bóng Anh nào giành chiến thắng sau lượt đi ở vòng 1/8.

Ở mùa giải đó, sau lượt đi vòng 1/8, Liverpool thua 2-5 trước Real Madrid và bị loại với tổng tỷ số 2-6. Chelsea thua Dortmund 0-1 nhưng ngược dòng thành công ở lượt về, thắng lại 2-0 và đi tiếp với tổng tỷ số 2-1. Tottenham thua Inter Milan 0-1 ở lượt đi, lượt về không thể lật ngược tình thế với trận hòa 0-0.

Ngay cả Man City cũng chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trước Leipzig ở lượt đi vòng 1/8 Champions League 2022/23. Điều điên rồ là ở trận lượt về, "Man xanh" thắng tới 7-0. Và điều đặc biệt hơn, Man City sau đó tiến thẳng đến trận chung kết, đánh bại Inter Milan 1-0 để lần đầu tiên đăng quang Champions League, hoàn tất cú ăn ba chói lọi.

Nguy cơ chưa từng có cho Premier League

Những kết quả này khiến cả sáu đại diện của Premier League rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn. Liverpool, Tottenham, Man City và Chelsea đều thất bại ở lượt đi, trong đó ba đội thua với cách biệt từ ba bàn trở lên. Arsenal dù hòa nhưng vẫn đối mặt thử thách lớn khi tái đấu với Leverkusen ở lượt về, còn Newcastle phải làm khách tại Nou Camp của Barcelona.

Arsenal là niềm hy vọng lớn nhất của Ngoại hạng Anh lúc này

Arsenal là niềm hy vọng lớn nhất của Ngoại hạng Anh lúc này

Về lý thuyết, cơ hội lật ngược tình thế vẫn tồn tại khi các trận lượt về chưa diễn ra. Tuy nhiên, phong độ phập phù cùng những màn trình diễn thiếu thuyết phục đang khiến niềm tin dành cho các đội bóng Anh suy giảm rõ rệt.

Theo thống kê của Opta, Arsenal là đội bóng Anh có khả năng đi tiếp cao nhất với 77,9%. "Pháo thủ" còn lợi thế ở lượt về để thay đổi tình thế. 

Trong khi đó, Liverpool dù thua Galatasaray 0-1 trên đất Thổ Nhĩ Kỳ, vẫn được đánh giá có 53,8% cơ hội đi tiếp. Newcastle nhờ trận hòa 1-1 với Barca trên sân nhà, hiện còn 32,2% cơ hội để ghi danh tứ kết, với điều kiện họ phải vượt qua ngọn núi mang tên Barcelona và tại sân Nou Camp.

Man City lúc này chỉ còn 9,4% khả năng ngược dòng và vượt qua Real Madrid. Chelsea và Tottenham còn thê thảm hơn, với lần lượt 7,3% và 3,3%.

Khả năng đi tiếp của các đội bóng Anh ở vòng 1/8 Champions League (theo Opta)
Đội Trước lượt đi Sau lượt đi
Arsenal 85,5% 77,9%
Liverpool 82,3% 53,8%
Man City 64,3% 9,4%
Chelsea 53,3% 7,3%
Newcastle 44,7% 32,2%
Tottenham 46,3% 3,3%
"Ngựa ô" Bodo/Glimt tiếp tục tạo thêm bất ngờ, cửa vô địch Cúp C1 tăng vọt
"Ngựa ô" Bodo/Glimt tiếp tục tạo thêm bất ngờ, cửa vô địch Cúp C1 tăng vọt

Đại diện Na Uy Bodo/Glimt tạo nên màn trình diễn bùng nổ khi đánh bại Sporting Lisbon với tỷ số 3-0 ở lượt đi vòng 1/8 UEFA Champions League. Chiến...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/03/2026 15:43 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN