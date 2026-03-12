Khả năng đi tiếp của 6 ông lớn Anh ở Cúp C1 ra sao, Arsenal có gánh nổi?

Cú sốc liên tiếp với các đại diện Anh

Loạt trận lượt đi vòng 1/8 diễn ra rạng sáng 11 và 12/3 đã mang đến hàng loạt kết quả bất lợi cho các đội bóng Anh.

Man City thua thảm Real Madrid

Rạng sáng 11/3, Liverpool gây thất vọng khi nhận thất bại tối thiểu trên sân của Galatasaray. Trong khi đó, Newcastle United có trận hòa đầy nỗ lực trước FC Barcelona trên sân nhà.

Tuy nhiên, kết quả đáng lo nhất thuộc về Tottenham. Đội bóng thành London trải qua đêm ác mộng khi thua đậm 2-5 trước Atletico Madrid, kết quả khiến họ rơi vào thế cực kỳ bất lợi trước trận lượt về.

Man City, Chelsea tiếp tục gây thất vọng

Ba đại diện còn lại của Premier League cũng không thể mang đến tin vui khi thi đấu muộn hơn một ngày.

Trong đêm Bernabeu rực lửa, Manchester City trải qua một trận đấu đáng quên khi thất bại 0-3 trước Real Madrid - đối thủ mà họ đã đối đầu ở vòng knock-out Champions League 5 mùa giải liên tiếp.

Chelsea cũng không khá hơn

Đội bóng của HLV Pep Guardiola không hẳn là bị áp đảo hoàn toàn, nhưng bộc lộ nhiều sơ hở và để cho đối thủ tận dụng triệt để với cú hat-trick đỉnh cao của tiền vệ Federico Valverde. Vì thế, Man City đứng trước nguy cơ mùa thứ ba liên tiếp bị đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha loại khỏi Champions League.

Arsenal là đội duy nhất tránh được thất bại trong loạt trận đêm thứ Tư, nhưng màn trình diễn của “Pháo thủ” cũng không mang lại nhiều sự yên tâm. Trên sân của Bayer Leverkusen, đội bóng đang dẫn đầu Premier League thi đấu bế tắc trong phần lớn thời gian và chỉ giành được trận hòa 1-1 nhờ quả phạt đền muộn của Kai Havertz ở phút 88.

Trong khi đó, Chelsea cũng không thể tạo bất ngờ trước nhà đương kim vô địch Paris Saint Germain. Dù thế trận không quá lép vế, sai lầm nghiêm trọng của thủ môn Filip Jorgensen ở cuối trận đã khiến đội bóng London sụp đổ và nhận thất bại nặng nề 2-5.

Ngoại hạng Anh cũng từng nguy khốn

Theo thống kê, đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2022/23, không đội bóng Anh nào giành chiến thắng sau lượt đi ở vòng 1/8.

Ở mùa giải đó, sau lượt đi vòng 1/8, Liverpool thua 2-5 trước Real Madrid và bị loại với tổng tỷ số 2-6. Chelsea thua Dortmund 0-1 nhưng ngược dòng thành công ở lượt về, thắng lại 2-0 và đi tiếp với tổng tỷ số 2-1. Tottenham thua Inter Milan 0-1 ở lượt đi, lượt về không thể lật ngược tình thế với trận hòa 0-0.

Ngay cả Man City cũng chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trước Leipzig ở lượt đi vòng 1/8 Champions League 2022/23. Điều điên rồ là ở trận lượt về, "Man xanh" thắng tới 7-0. Và điều đặc biệt hơn, Man City sau đó tiến thẳng đến trận chung kết, đánh bại Inter Milan 1-0 để lần đầu tiên đăng quang Champions League, hoàn tất cú ăn ba chói lọi.

Nguy cơ chưa từng có cho Premier League

Những kết quả này khiến cả sáu đại diện của Premier League rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn. Liverpool, Tottenham, Man City và Chelsea đều thất bại ở lượt đi, trong đó ba đội thua với cách biệt từ ba bàn trở lên. Arsenal dù hòa nhưng vẫn đối mặt thử thách lớn khi tái đấu với Leverkusen ở lượt về, còn Newcastle phải làm khách tại Nou Camp của Barcelona.

Arsenal là niềm hy vọng lớn nhất của Ngoại hạng Anh lúc này

Về lý thuyết, cơ hội lật ngược tình thế vẫn tồn tại khi các trận lượt về chưa diễn ra. Tuy nhiên, phong độ phập phù cùng những màn trình diễn thiếu thuyết phục đang khiến niềm tin dành cho các đội bóng Anh suy giảm rõ rệt.

Theo thống kê của Opta, Arsenal là đội bóng Anh có khả năng đi tiếp cao nhất với 77,9%. "Pháo thủ" còn lợi thế ở lượt về để thay đổi tình thế.

Trong khi đó, Liverpool dù thua Galatasaray 0-1 trên đất Thổ Nhĩ Kỳ, vẫn được đánh giá có 53,8% cơ hội đi tiếp. Newcastle nhờ trận hòa 1-1 với Barca trên sân nhà, hiện còn 32,2% cơ hội để ghi danh tứ kết, với điều kiện họ phải vượt qua ngọn núi mang tên Barcelona và tại sân Nou Camp.

Man City lúc này chỉ còn 9,4% khả năng ngược dòng và vượt qua Real Madrid. Chelsea và Tottenham còn thê thảm hơn, với lần lượt 7,3% và 3,3%.