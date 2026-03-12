Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

novak-vs-jack
Indian Wells Masters
Novak Djokovic -
Jack Draper -
karolina-vs-iga
Indian Wells Masters
Karolina Muchova 0
Iga Swiatek 2
jessica-vs-belinda
Indian Wells Masters
Jessica Pegula 2
Belinda Bencic 0
daniil-vs-alex
Indian Wells Masters
Daniil Medvedev 2
Alex Michelsen 0
carlos-vs-casper
Indian Wells Masters
Carlos Alcaraz 2
Casper Ruud 0
lulu-vs-paula
Austin 125 2
Lulu Sun 0
Paula Badosa 2

Trực tiếp tennis Djokovic - Draper: Khó cản bước Nole (Indian Wells)

Sự kiện: Trực tiếp + video tennis hôm nay Novak Djokovic ATP World Tour Masters 1000

(Khoảng 8h, 12/3, vòng 4 Indian Wells) Draper mới trở lại sau quãng thời gian điều trị chấn thương nên rất khó cản bước Nole.

  

Trực tiếp tennis Djokovic - Draper: Khó cản bước Nole (Indian Wells) - 1
Novak Djokovic
Jack Draper
Trực tiếp tennis Djokovic - Draper: Khó cản bước Nole (Indian Wells) - 1

Djokovic vẫn cho thấy đẳng cấp của một tượng đài ATP khi vượt qua Aleksandar Kovacevic với tỷ số 6-4, 1-6, 6-4 ở vòng trước. Dù chưa đạt phong độ hủy diệt như nhiều mùa giải trước, tay vợt Serbia vẫn cực kỳ nguy hiểm ở những thời điểm then chốt nhờ khả năng phòng thủ, trả giao bóng và kinh nghiệm dày dạn tại các giải Masters 1000.

Djokovic đấu Draper

Djokovic đấu Draper

Trong khi đó, Draper đang bước vào trận đấu lớn nhất kể từ khi trở lại sau chấn thương. Nhà đương kim vô địch thi đấu khá thuyết phục khi đánh bại Francisco Cerundolo 6-1, 7-5. Tay vợt người Anh sở hữu lối chơi hiện đại với những cú thuận tay nặng topspin từ tay trái, thứ vũ khí có thể phát huy hiệu quả trên mặt sân cứng chậm đặc trưng ở Indian Wells.

Hai tay vợt từng gặp nhau tại Wimbledon 2021 và Djokovic khi đó thắng sau bốn set. Tuy nhiên Draper của năm 2026 đã trưởng thành hơn rất nhiều, cả về thể lực lẫn bản lĩnh thi đấu. Khả năng giao bóng tốt cùng những pha tấn công sớm của anh có thể gây ra không ít khó khăn cho Djokovic.

Video tennis Fonseca - Sinner: Tie-break nghẹt thở, hẹn đấu Learner Tien (Indian Wells)
Video tennis Fonseca - Sinner: Tie-break nghẹt thở, hẹn đấu Learner Tien (Indian Wells)

(Tin thể thao - tin tennis) Joao Fonseca là tay vợt giàu tiềm năng, nhưng đối diện với sao trẻ người Brazil là Jannik Sinner đang khát khao chiến...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/03/2026 05:13 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp + video tennis hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN