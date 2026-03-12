Trực tiếp tennis Djokovic - Draper: Khó cản bước Nole (Indian Wells)

Djokovic vẫn cho thấy đẳng cấp của một tượng đài ATP khi vượt qua Aleksandar Kovacevic với tỷ số 6-4, 1-6, 6-4 ở vòng trước. Dù chưa đạt phong độ hủy diệt như nhiều mùa giải trước, tay vợt Serbia vẫn cực kỳ nguy hiểm ở những thời điểm then chốt nhờ khả năng phòng thủ, trả giao bóng và kinh nghiệm dày dạn tại các giải Masters 1000.

Djokovic đấu Draper

Trong khi đó, Draper đang bước vào trận đấu lớn nhất kể từ khi trở lại sau chấn thương. Nhà đương kim vô địch thi đấu khá thuyết phục khi đánh bại Francisco Cerundolo 6-1, 7-5. Tay vợt người Anh sở hữu lối chơi hiện đại với những cú thuận tay nặng topspin từ tay trái, thứ vũ khí có thể phát huy hiệu quả trên mặt sân cứng chậm đặc trưng ở Indian Wells.

Hai tay vợt từng gặp nhau tại Wimbledon 2021 và Djokovic khi đó thắng sau bốn set. Tuy nhiên Draper của năm 2026 đã trưởng thành hơn rất nhiều, cả về thể lực lẫn bản lĩnh thi đấu. Khả năng giao bóng tốt cùng những pha tấn công sớm của anh có thể gây ra không ít khó khăn cho Djokovic.