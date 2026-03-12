Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Ngoại hạng Anh gây thất vọng ở Cúp C1: Dàn HLV yếu kém, cả Pep cũng sai lầm

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 HLV Arne Slot Newcastle United

6 đội Ngoại hạng Anh không thắng nổi 1 trận ở lượt đi vòng 1/8 Cúp C1, với điểm nhấn là thể hiện khá tệ từ đa số các HLV trưởng.

  

Arsenal, Chelsea, Man City, Liverpool, Tottenham, Newcastle, 6 đội Premier League vào được vòng 1/8 Champions League thì tới 5 đội đã đứng trong top 8 ở vòng bảng. Điều đó khiến việc không đội nào thắng lượt đi ở vòng 1/8 gây nhiều bất ngờ lẫn sự chê cười.

Fan Liverpool giờ chỉ muốn tống cổ Slot ra khỏi CLB thật nhanh

Fan Liverpool giờ chỉ muốn tống cổ Slot ra khỏi CLB thật nhanh

Tất nhiên không phải đội nào cũng có cặp đấu dễ, Chelsea và Man City thua PSG với Real Madrid cũng là chuyện thường, còn Tottenham đang mùa khủng hoảng thì bị Atletico đánh bại cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng Arsenal phải vất vả lắm mới hòa được Leverkusen, Liverpool lại thua ê mặt trước Galatasaray, và Newcastle là đội đá tốt nhất trong 6 đội bóng Anh nhưng bị một quả penalty tước mất chiến thắng trước Barcelona.

Lúc này khán giả đều đã biết những thực tế trên, và chắc chắn có không ít sự dè bỉu cho chất lượng của các đại diện Premier League lẫn chất lượng chung của giải VĐQG được đánh giá số 1 châu Âu. Nhưng có một vấn đề khác: Ngoại trừ Eddie Howe, thể hiện của các HLV từ những đội còn lại đều rất không ổn, rằng ngay cả Pep Guardiola cũng mắc sai lầm.

1) Igor Tudor (Tottenham): Vị trí HLV của Tottenham thì khỏi nói, tệ hơn cả tệ và Tudor ngồi được vào “ghế nóng” ở CLB này cũng là điều rất đỗi ngạc nhiên sau những thất bại ở các công việc trước đó.

Pep Guardiola lại mắc sai lầm trong chọn nhân sự khi gặp Real Madrid

Pep Guardiola lại mắc sai lầm trong chọn nhân sự khi gặp Real Madrid

2) Pep Guardiola (Man City): Trong một trận cực kỳ quan trọng thì Pep lại không cho Cherki vào sân, Foden cũng không xuất hiện và cả Reijnders cũng dự bị, mặc dù kỹ năng sút xa của Foden và kỹ năng đánh tuyến hai của Reijnders là những vũ khí đã từng khiến Real Madrid lao đao ở các lần gặp trước. Savinho đá chính là một quyết định cực kỳ khó hiểu, và O’Reilly thực sự vẫn còn quá non nớt ở vị trí hậu vệ trái.

3) Arne Slot (Liverpool): Fan Liverpool từ 1-2 tháng trước đã xác định Slot sẽ không trụ lại tại Anfield sau mùa này. Kết hợp với sự ngây thơ trong chiến thuật là sự ngoan cố trong dùng người (Gakpo & Salah), kết hợp với một sự thiếu chuẩn bị rõ rệt trong tổ chức phòng ngự cố định.

4) Liam Rosenior (Chelsea): Trận PSG – Chelsea chưa diễn ra mà Peter Schmeichel bằng cách nào đó đã biết ông HLV trẻ tuổi của Chelsea sẽ chọn Filip Jorgensen làm thủ môn bắt chính, không chỉ riêng trận này mà cả các trận sau. Fan Chelsea không hẳn khoái Robert Sanchez nhưng họ thấy rõ Jorgensen tệ thế nào kể cả khi bắt trước những đối thủ yếu.

Nếu fan Chelsea còn thấy được điều hiển nhiên đó, nó nói lên điều gì về Rosenior? Chưa kể sự cố Kinsky ở trận Tottenham vừa diễn ra trước đó 1 ngày, nó chỉ càng khiến Rosenior như một gã học việc vắt mũi chưa sạch trong làng HLV.

Rosenior "dở chứng" thay thủ môn ngay trước 1 trận đấu lớn, dù bài học của Tottenham trước đó 1 ngày còn nóng hổi

Rosenior "dở chứng" thay thủ môn ngay trước 1 trận đấu lớn, dù bài học của Tottenham trước đó 1 ngày còn nóng hổi

5) Mikel Arteta (Arsenal): Arteta không hẳn mắc sai lầm trực tiếp trong trận gặp Leverkusen, nhưng sự nghiệp của Bukayo Saka sẽ chỉ có đi xuống với cái kiểu dùng người của Arteta. Saka đã tụt phong độ rõ rệt từ khi trở lại sớm sau chấn thương dây chằng, đã đến lúc anh nên được nghỉ và Arteta để Noni Madueke đá thay.

6 đội Premier League không phải là yếu, nhưng đa số các ông HLV trưởng của họ đều đang có vấn đề trong cách cầm quân, ngay cả Pep cũng tự làm phức tạp vấn đề. Arteta, Slot, Howe vẫn còn lượt về để hy vọng đi tiếp, trong khi Rosenior, Guardiola thì e là quá khó, còn Tudor chưa chắc đã "sống sót" khi trận lượt về diễn ra.

HLV Pep Guardiola và Alvaro Arbeloa đã có những phát biểu đáng chú ý sau trận thua 0-3 của Man City trước Real Madrid ở lượt đi vòng 1/8 Cúp C1.

12/03/2026 12:01 PM (GMT+7)
