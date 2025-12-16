Đi bộ & marathon Việt Nam ở SEA Games gặp chông gai: VĐV bỏ cuộc, cấp cứu, thua sốc

Ngày 14/12 trở thành một trong những ngày thi đấu nhiều cảm xúc trái chiều nhất của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33, khi các nội dung đường trường, vốn là niềm hy vọng truyền thống lại chìm trong gam màu xám. Bỏ cuộc, kiệt sức, nhập viện cấp cứu và những thất bại ngoài dự tính nối tiếp nhau, khiến marathon và đi bộ Việt Nam chỉ khép lại ngày thi đấu với vỏn vẹn hai tấm HCĐ.

Thu Hà sau khi giành HCĐ cũng phải đi chăm sóc y tế

Marathon nam: Kỷ lục gia quốc gia thua sốc

Trên cung đường Happy and Healthy Bike Lane, cách trung tâm Bangkok khoảng 30 km, nội dung marathon nam khởi tranh lúc 17h trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nhiệt độ cao, độ ẩm lớn và gió ngược ở nửa sau đường đua đã bào mòn thể lực của các VĐV.

Niềm hy vọng lớn nhất của Việt Nam, Hoàng Nguyên Thanh, không thể tạo nên bất ngờ. Dù đang giữ kỷ lục quốc gia marathon (2 giờ 18 phút 43 giây), chân chạy người Bình Phước chỉ về đích thứ tư với 2 giờ 38 phút 20 giây, lỡ hẹn với huy chương.

Một ngày thi đấu dưới sức, và cũng là cú sảy chân đáng tiếc của chân chạy từng giành HCV SEA Games 31 trên sân nhà.

Marathon nữ: HCĐ trong nước mắt và xe cứu thương

Ở nội dung marathon nữ xuất phát lúc 17h15, Bùi Thị Thu Hà và Hoàng Thị Ngọc Hoa đại diện cho Việt Nam. Nhưng thay vì niềm vui, đường đua lại chứng kiến những khoảnh khắc đầy ám ảnh.

Thu Hà nỗ lực đến những bước cuối cùng để cán đích thứ ba với 2 giờ 54 phút 49 giây, mang về HCĐ quý giá. Tuy nhiên, ngay sau khi về đích, cô rơi vào trạng thái kiệt sức, mặt tím tái và phải nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng y tế.

Bi kịch lớn hơn xảy ra với Hoàng Thị Ngọc Hoa. Khi chỉ còn khoảng 2 km, chân chạy sinh năm 2000 kiệt sức, ngất xỉu và được đưa lên xe cứu thương, chở qua vạch đích rồi nhập viện cấp cứu. Rất may, Ngọc Hoa đã hồi tỉnh và không gặp nguy hiểm nghiêm trọng, nhưng SEA Games 33 khép lại trong tiếc nuối với cô gái từng phá kỷ lục quốc gia marathon nữ.

Huyền thoại đi bộ Thanh Phúc phải bỏ cuộc vì lý do sức khỏe

Đi bộ 20 km: “Nữ hoàng” gục ngã

Nội dung đi bộ 20 km nữ cũng mang đến cú sốc lớn. Nguyễn Thị Thanh Phúc, “nữ hoàng đi bộ” của SEA Games với 5 lần giành HCV, được kỳ vọng tiếp tục thống trị.

Thế nhưng, chấn thương cũ tái phát từ rất sớm. Dù cố gắng bám nhóm đầu, Thanh Phúc gắng gượng đến km thứ 11 thì ngất xỉu và buộc phải bỏ cuộc. Hình ảnh nhà vô địch nhiều lần SEA Games gục xuống đường đua khiến không ít người nghẹn ngào.

“Nữ hoàng đi bộ” Nguyễn Thanh Phúc gây sốc khi bỏ cuộc ở nội dung đi bộ 20 km nữ SEA Games 33 do kiệt sức và phải nhờ đến hỗ trợ y tế, không phải bị bắt lỗi kỹ thuật.

Sự cố khiến ban huấn luyện bất ngờ, bởi ở tuổi 35, với kinh nghiệm và đẳng cấp, cô vẫn được kỳ vọng bảo vệ HCV. Thanh Phúc là 5 lần vô địch SEA Games (2011, 2013, 2015, 2022, 2023) và từng giành suất dự Olympic London 2012.

Giữa một ngày u ám, hai tấm HCĐ trở thành điểm tựa tinh thần hiếm hoi cho điền kinh Việt Nam. Ngoài HCĐ marathon nữ của Thu Hà, Nguyễn Thành Ngưng, em trai của Thanh Phúc cũng giành HCĐ nội dung đi bộ nam.