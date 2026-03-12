Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Nóng tranh cử chủ tịch Barca: Đối thủ dùng Haaland làm "vũ khí" để hạ bệ Laporta

Sự kiện: Barcelona Chuyển nhượng mùa hè 2025 Atletico Madrid

Cuộc đua ghế chủ tịch Barcelona đang trở nên nóng bỏng. Victor Font, đối thủ nặng ký của Laporta, hứa hẹn sẽ đem về Haaland cho đội chủ sân Nou Camp.

  

Lời hứa mang tên Haaland

Cuộc vận động bầu cử chủ tịch Barcelona đang bước vào giai đoạn cao điểm, điều này cũng góp phần thúc đẩy một quá trình đang được xem là rất cấp thiết cho tương lai của CLB: Mua trung phong mới. Robert Lewandowski dự kiến sẽ chia tay đội sau khi hết hợp đồng, còn Ferran Torres bỏ lỡ quá nhiều pha dứt điểm nên không được xem là xứng tầm đá chính.

Victor Font hứa hẹn Barca sẽ mua Haaland nếu ông trúng cử chủ tịch

Victor Font hứa hẹn Barca sẽ mua Haaland nếu ông trúng cử chủ tịch

Nhưng mua ai lại là chủ đề gây nhiều bàn tán tại Catalunya lúc này, và nó cũng dẫn tới 2 định hướng khác nhau của hai bên tranh cử. Chủ tịch đương nhiệm Joan Laporta đã có kế hoạch trong trường hợp ông tái đắc cử, nhưng ứng viên đối thủ Victor Font lại đang đưa ra những lời hứa cực kỳ to tát.

Theo tờ Sport, người của Victor Font đã có cuộc gặp quan trọng với vài nhân vật cấp cao của Man City, với mục đích là để tương lai Barca có thể mua Erling Haaland. Trong ngày 11/3 vừa qua cuộc gặp này đã được tổ chức với sự góp mặt của CEO Ferran Soriano và giám đốc thể thao Hugo Viana bên phía Man City, trong đó Soriano có quan hệ bạn bè với Font.

Phía Man City tỏ rõ quan điểm là họ không bán Haaland, trung phong người Na Uy quá quan trọng với đội chủ sân Etihad và Haaland cũng có hợp đồng dài hạn với CLB. Có vẻ các nhân vật thân tín của Victor Font cũng hiểu điều đó, nên cuộc gặp thực chất là nhằm thuyết phục Man City rằng nếu họ bán Haaland, hãy để Barca được ưu tiên mua.

Kế hoạch dành cho Alvarez

Nước đi này tất nhiên chỉ mang tính hình thức để Font khi vận động tranh cử có thể đưa ra nhằm thuyết phục các cử tri rằng mình sẽ đưa về Nou Camp một siêu sao hàng đầu. Còn mua Haaland bằng cách nào, bao nhiêu tiền thì chưa rõ bởi theo luật Font không thể tự rót tiền túi vào để mua.

Julian Alvarez đang là mục tiêu hàng đầu của chủ tịch Laporta cho vị trí tiền đạo của Barca

Julian Alvarez đang là mục tiêu hàng đầu của chủ tịch Laporta cho vị trí tiền đạo của Barca

Trong khi đó về phía ban bệ Barca hiện tại, tờ Mundo Deportivo cho hay giám đốc thể thao Deco sau khi họp với Laporta đã đặt ra con số trần 100 triệu euro cho mức phí chuyển nhượng mua trung phong mới. Barca sẽ không mua tiền đạo nào đắt hơn con số trên, và nguồn tin nhấn mạnh rằng 100 triệu euro là khi đã kèm cả lương thưởng cho tân binh.

Mục tiêu của Barca lúc này là Julian Alvarez và chân sút của Atletico cũng để ngỏ tương lai khi liên tục trả lời một cách ỡm ờ trên truyền thông. Tuy nhiên phía Atletico vẫn đang cứng rắn rằng sẽ không bán trụ cột người Argentina, và nếu bán họ chắc chắn sẽ đòi giá rất cao, nhiều khả năng vượt quỹ của Barca.

Nếu không phải Alvarez, Barca sẽ nhắm tới Victor Osimhen của Galatasaray. Dù vậy vụ Osimhen hứa hẹn cũng sẽ đắt đỏ, bởi tiền đạo này đã luôn đòi mức lương và lót tay cực cao, tới mức chỉ có các CLB Saudi Arabia là kham được.

Video bóng đá Newcastle - Barcelona: Thoát hiểm phút bù giờ, người hùng Yamal (Cúp C1)
Video bóng đá Newcastle - Barcelona: Thoát hiểm phút bù giờ, người hùng Yamal (Cúp C1)

Barcelona đã rất vất vả trước Newcastle và họ chỉ thoát hiểm đúng vào phút bù giờ cuối.

Bấm xem >>

