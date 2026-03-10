Thực hư chuyện CLB Thanh Hóa mời HLV Tây Ban Nha của Ninh Bình FC

"Chúng tôi không có bất kì kế hoạch nào liên quan đến việc thay thế HLV trưởng của đội bóng trong thời gian tới. Ban lãnh đạo đội Thanh Hóa tin tưởng vào chuyên môn và sự tận hiến của huấn luyện viên Mai Xuân Hợp với những gì đã thể hiện thời gian qua", lãnh đạo CLB Thanh Hóa trả lời câu hỏi của Báo Điện tử VTC News.

Tin đồn đội bóng xứ Thanh quan tâm đến HLV Gerard Albadalejo xuất phát việc từ việc vị này có mặt trên sân Thanh Hóa để theo dõi trận đấu đội chủ nhà gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 15 V.League. Ông Gerard vào sân xem trận đấu và có ghi chép điều gì đó. Cách đây ít ngày, Ninh Bình FC thông báo chia tay ông Gerard Albadalejo.

HLV Gerard Albadalejo có mặt trên sân Thanh Hóa.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Báo Điện tử VTC News, chiến lược gia người Tây Ban Nha dường như chỉ muốn "tranh thủ" xem thêm các trận đấu ở V.League trước khi chia tay Việt Nam. Ngay cả Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - đối thủ của Thanh Hóa cũng không có ý định thay HLV Công Mạnh.

Đến tối 8/3, HLV Gerard Albadalejo lại có mặt tại sân Hàng Đẫy và dĩ nhiên CLB Công an Hà Nội hay Hà Nội FC chưa có nhu cầu tìm thuyền trưởng mới.

Trước khi đến Việt Nam, ông Gerard Albadalejo bắt đầu làm việc tại câu lạc bộ Lleida Esportiu ở Segunda (giải hạng Nhì Tây Ban Nha) từ năm 2012. Nhà cầm quân này chưa từng làm việc tại các đội bóng La Liga trong sự nghiệp huấn luyện.

Ông Gerard Albadalejo là trợ lý cho nhiều huấn luyện viên như Toni Seligrat, Emili Vicente hay hay Idiakez. Đến năm 2015, vị chiến lược gia này đạt bước tiến lớn khi trở thành huấn luyện viên trưởng của đội dự bị Lleida Esportiu.

Đến năm 2017, ông Gerard trở thành huấn luyện viên đội 1 và đạt thành tích tương đối tốt sau 70 trận cầm quân. HLV 41 tuổi từng cùng Lleida Esportiu đánh bại đội bóng danh tiếng Real Sociedad tại La Liga.

Thời gian sau đó, ông Albadalejo tiếp tục làm việc ở giải hạng Nhì tây Ban Nha cho các đội bóng như Orihuela (2019-2021), Esportiu Europa (2022), Atletico Saguntino (2022-2023) và Badalona II (2023-2024). Từ tháng 9/2024, nhà cầm quân này thất nghiệp.