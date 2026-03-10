Tuyển Việt Nam so tài sao Ngoại hạng Anh

Điểm nhấn đáng chú ý là sự xuất hiện của tiền vệ từng thi đấu tại Premier League - Hamza Choudhury, cùng nhiều cầu thủ mang dòng máu Bangladesh trưởng thành ở các nền bóng đá phát triển.

Bước chuẩn bị quan trọng

Trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Bangladesh sẽ diễn ra chưa đầy một tuần trước khi đội tuyển Việt Nam bước vào cuộc đối đầu quan trọng với Malaysia tại vòng loại cuối AFC Asian Cup 2027. Vì vậy, cuộc so tài này được xem là bước chạy đà cần thiết để cả hai đội rà soát lực lượng và thử nghiệm chiến thuật.

Điểm nhấn mang tên Hamza Choudhury

Trong danh sách được HLV Javier Penato triệu tập, cái tên gây chú ý nhất chính là tiền vệ Hamza Choudhury. Cầu thủ 28 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo của Leicester City và từng có nhiều năm thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh. Anh cũng từng khoác áo đội U21 Anh trước khi lựa chọn cống hiến cho đội tuyển Bangladesh - quê hương của mẹ.

Trong màu áo Bangladesh, Choudhury nhanh chóng chứng tỏ vai trò thủ lĩnh. Chỉ sau 7 lần ra sân, tiền vệ này đã ghi 4 bàn thắng và trở thành nhân tố nổi bật nơi tuyến giữa. Trước đó, trong màu áo Leicester City, Choudhury từng cùng đội bóng giành chức vô địch FA Cup 2020 -2021, đăng quang FA Community Shield 2021 và vô địch EFL Championship mùa 2023–2024.

Quyết định khoác áo đội tuyển Bangladesh của Choudhury từng tạo nên làn sóng phấn khích tại quốc gia Nam Á này. Khi lần đầu hội quân tại thủ đô Dhaka cách đây một năm, tiền vệ sinh năm 1997 đã được hàng nghìn cổ động viên chào đón tại sân bay, trở thành biểu tượng mới cho khát vọng vươn lên của bóng đá Bangladesh.

Đội hình đa quốc tịch

Không chỉ có Choudhury, đội tuyển Bangladesh lần này còn mang sang Việt Nam nhiều cầu thủ gốc nước ngoài. Trung vệ Tariq Zaki từng trưởng thành trong hệ thống bóng đá Phần Lan và khoác áo các đội trẻ U16 đến U19 của quốc gia Bắc Âu.

Tiền vệ Cuba Mitchell trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ trước khi ký hợp đồng chuyên nghiệp với Sunderland AFC tại Anh.

Một cái tên đáng chú ý khác là tiền vệ Shamit Shome - người từng có hai lần ra sân cho tuyển Canada trước khi bày tỏ mong muốn cống hiến cho Bangladesh, quê hương của cả cha lẫn mẹ.

Ngoài ra, đội hình của HLV Javier Penato còn có các cầu thủ sinh ra và trưởng thành tại nhiều quốc gia như Zayyan Ahmed (Mỹ), Kirmanee Shah (Canada) và đội trưởng Jamal Bhuyan (Đan Mạch).

Sự góp mặt của nhóm cầu thủ “kiều bào” này giúp đội tuyển Bangladesh nâng cao chất lượng đội hình và mang đến diện mạo hiện đại hơn về lối chơi.

Từ đầu năm 2025 đến nay đội tuyển Bangladesh có thành tích 2 thắng, 4 hòa và 2 thua ở các trận chính thức. Tuy nhiên, họ gần như đã hết cơ hội cạnh tranh tấm vé dự vòng chung kết AFC Asian Cup 2027 khi đang xếp thứ ba tại bảng đấu ở vòng loại cuối, kém đội đầu bảng Singapore 6 điểm sau 5 lượt trận.

Ở lượt đấu cuối diễn ra ngày 31-3, Bangladesh sẽ làm khách trên sân của Singapore đối thủ từng đánh bại họ 2-1 ở lượt đi cách đây 9 tháng. Vì thế, chuyến du đấu tại Việt Nam được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho trận đấu mang tính danh dự này.

Với đội tuyển Việt Nam, cuộc tiếp đón Bangladesh cũng mang ý nghĩa không kém phần quan trọng. Đây là cơ hội để ban huấn luyện kiểm tra phong độ các tuyển thủ trước khi bước vào trận đấu then chốt với Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.

Sự xuất hiện của những cầu thủ từng thi đấu tại châu Âu, đặc biệt là tiền vệ Hamza Choudhury, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị cho trận giao hữu sắp tới, người hâm mộ Việt Nam sẽ có dịp theo dõi những gương mặt đáng chú ý của bóng đá Nam Á.