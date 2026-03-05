Đua xe F1, Australian GP: Melbourne viết chương đầu tiên cho kỷ nguyên mới

Cũng giống như những chiếc xe, lốp Pirelli cũng đã trải qua nhiều thay đổi. Các loại lốp mới có diện tích tiếp xúc và đường kính tổng thể giảm đi, trong khi vẫn giữ nguyên vành bánh xe 18 inch. Có 5 hợp chất lốp không rãnh (slick), từ C1 đến C5, cùng với hai lựa chọn cho điều kiện thời tiết ẩm ướt: lốp Trung gian (Intermediate) và lốp Mưa (Full Wet).

Albert Park không đòi hỏi quá cao về lốp

Đối với đường đua Albert Park, Pirelli đã lựa chọn ba hợp chất mềm nhất trong bộ sưu tập của mình (C3, C4 và C5), tương tự như hai mùa giải trước. Đường đua phố dài 5,278 km này chạy quanh hồ nước, kết hợp giữa các đoạn thẳng tốc độ cao với các góc cua kỹ thuật ở tốc độ thấp và trung bình.

Cấu trúc đường đua không đòi hỏi quá cao đối với lốp xe, mức độ lốp xuống cấp thường do mài mòn nhiều hơn là yếu tố nhiệt. Mặt đường nhựa, vốn thuộc đường công cộng thường xuyên có phương tiện giao thông qua lại, rất bằng phẳng. Năm ngoái, vào những ngày không bị ảnh hưởng bởi mưa, hiện tượng lốp bị rỗ/nổi hạt (graining) đã xuất hiện, dù ở mức rất thấp.

Ngay từ những phút đầu tiên chặng này, sẽ rất thú vị khi quan sát cách tiếp cận của các đội đua do đây là sự kiện chính thức đầu tiên mà họ có thể phô diễn hết tiềm năng của chiếc xe.

Các đội đua đã có những thử nghiệm quan trọng ở Bahrain

Các phiên chạy khởi động cũng sẽ phục vụ việc nghiên cứu cách cân bằng nhiệt độ tốt nhất giữa hai trục bánh xe. Năng lượng truyền từ bộ truyền động đến trục sau chắc chắn sẽ làm gia tăng sự mất cân đối mà các đội có thể phải điều chỉnh, đặc biệt là trong lượt chạy phân hạng.

Khi tính toán số lần dừng thay lốp (pit stop) để lên chiến thuật đua, ít nhất phải cân nhắc một vài biến số. Thứ nhất, liên quan đến tải trọng của từng chiếc xe tạo ra, điều này mang tính quyết định đến việc liệu có nên sử dụng hợp chất lốp mềm nhất trong một giai đoạn đua (stint) hay không. Về lý thuyết, đây là một lựa chọn khả thi trên đường đua có độ khắc nghiệt ở mức tương đối thấp như Melbourne.

Thông số kỹ thuật lốp tại Australia

Thứ hai, liên quan đến cơ hội vượt. Như chúng ta đã biết, những chiếc xe đời mới nhỏ hơn các thế hệ tiền nhiệm, nhưng bất chấp những điều chỉnh trong những năm gần đây, Albert Park vẫn là một đường đua mà việc xác định đúng đoạn đường để thực hiện một pha vượt mặt không hề đơn giản. Chế độ Vượt (Overtake mode) mới có thể hỗ trợ đáng kể về mặt này.

Một biến số khác tại Australia có thể là thời tiết. Cuộc đua diễn ra vào đầu mùa thu (sớm hơn một tuần so với năm ngoái), giai đoạn đặc trưng với sự thay đổi nhiệt độ thường xuyên và lượng mưa lớn. Những cơn mưa rào ngắt quãng đã ảnh hưởng đáng kể đến cuộc đua năm 2025, nơi Lando Norris đã giành chiến thắng bằng lốp Intermediate.

Nhìn lại năm 2025

Thời tiết đã quyết định cục diện năm ngoái, chia cuộc đua thành ba giai đoạn rõ rệt và chỉ có phần giữa chạy trên đường khô ráo. Sau vụ tai nạn của tân binh Isack Hadjar, tất cả các tay đua bắt đầu cuộc đua bằng lốp Trung gian.

Cuộc đua năm 2025 diễn ra trong điều kiện ẩm ướt

Một giai đoạn xe an toàn ở vòng 33 đã kích hoạt việc chuyển sang lốp trơn, chia đều giữa hợp chất Trung bình (Medium) và Cứng (Hard). Tuy nhiên, mưa quay trở lại buộc tất cả phải vào khu vực kỹ thuật để lắp lại lốp Trung gian cho đến khi về đích.

Cuộc đua khô ráo hoàn toàn gần nhất tại Albert Park là vào năm 2024, với chiến thuật chủ đạo là dừng thay lốp hai lần, sử dụng tổ hợp Medium – Hard – Hard. Tuy nhiên, một số tay đua đã chọn xuất phát bằng lốp Soft.

Số liệu thống kê

Chặng Australian GP kỷ niệm 40 năm tổ chức vào năm nay. Cuộc đua sẽ được tổ chức tại Melbourne lần thứ 29, sau khi tiếp quản từ Adelaide vào năm 1996 (nơi đã đăng cai 11 lần đầu tiên).

Podium chặng đua năm 2025

Michael Schumacher vẫn là tay đua thành công nhất với 4 chiến thắng – nhiều hơn Jenson Button và Sebastian Vettel một lần. Đã có thêm 21 tay đua khác từng giành chiến thắng tại đây, bao gồm cả nhà đương kim vô địch thế giới Lando Norris vào năm 2025. Chặng đua ở Nam bán cầu này là một trong những chặng có nhiều tay đua chiến thắng nhất.

Trong số các nhà sản xuất động cơ, McLaren nắm giữ kỷ lục với 12 chiến thắng, chỉ nhiều hơn Ferrari đúng một lần.

Mũ podium phiên bản đặc biệt trở lại

Đây là năm thứ 2 đánh dấu sự hợp tác giữa Pirelli Design và nhà thiết kế lừng danh thế giới Denis Dekovic để tạo ra 15 chiếc mũ đặc biệt dành cho podium trong mùa giải 2026. Mỗi chiếc mũ là lời tri ân đối với truyền thống và bản sắc văn hóa của quốc gia đăng cai thông qua việc sử dụng màu sắc và chất liệu đặc trưng. Bộ sưu tập 2026 bắt đầu tại Australia, nơi ba tay đua về đích đầu tiên sẽ đội chiếc mũ lấy cảm hứng từ bầu trời Nam bán cầu và những ngôi sao trên quốc kỳ Australia.

Dù tình hình chiến sự tại Trung Đông vẫn đang diễn biến rất phức tạp, nhưng tính đến thời điểm này, mọi sự chuẩn bị cho chặng mở màn đã gần như hoàn thành. Tất cả đã sẵn sàng cho sự kiện đầu tiên của kỷ nguyên mới.

Hãy đón xem chặng đua Australian GP 2026 với lịch trình như sau:

FP1: 08h30 thứ 6, ngày 6/3

FP2: 12h thứ 6, ngày 6/3

FP3: 8h30 thứ 7, ngày 7/3

Phân hạng: 12h thứ 7, ngày 7/3

Cuộc đua chính: 11h Chủ nhật, ngày 8/3