Đua xe F1, Australian GP: Khai màn kỉ nguyên mới tại Melbourne

Cuộc đua đầu tiên, trong mùa giải đầu tiên của kỉ nguyên mới, luôn đem tới sự tò mò, khi mà đây là lần đầu tiên thành phẩm của các đội được đem lên bàn cân. Sau những gì diễn ra tại Bahrain, và Barcelona, viễn cảnh cuộc đua vô địch có vẻ đã thay đổi so với năm 2025.

Top 4 đội dẫn đầu vẫn là McLaren, Mercedes, Red Bull, và Ferrari. Trong đó, Ferrari và Mercedes ‘mạnh tay’ hơn những đội khác, khi Leclerc dẫn đầu trong những buổi thử nghiệm. Red Bull nhận định rằng họ chậm nhất trong top dẫn đầu. Trong khi đó, Russell cảm thấy rằng Red Bull chính là đội họ cần nhắm tới.

Trong những đội còn lại, có 4 cái tên nổi bật trong cuộc đấu của những đội ‘còn lại’. Sau khi có một khởi đầu khó khăn trong năm 2025, Alpine đã sớm tập trung chuẩn bị cho năm 2026, với hi vọng lật ngược tình thế. Tương tự, Haas và Racing Bulls là những đội có số lượng vòng chạy ghi nhận lớn nhất tại Bahrain. Có lẽ cuộc đấu ‘nửa sau’ sẽ kịch tính hơn trong năm nay.

Lindblad hoàn thành 165 vòng đua trong một ngày tại Bahrain

Cái tên nổi bật cuối cùng chính là Aston Martin. Sự cố kĩ thuật kéo dài khiến cả đội chỉ có thể hoàn thành 128 vòng. Honda trở lại là nhà sản xuất động cơ cho mùa giải 2026, tuy nhiên sự cố với hệ thống năng lượng đã cản trở họ trong suốt buổi thử nghiệm.

Rung động sinh ra từ động cơ quá lớn, đã ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thống pin, phá hủy chiếc xe từ bên trong, và ảnh hưởng trực tiếp tới các tay đua. Vì vậy, Aston Martin sẽ không thể hoàn thành chặng đua đầu tiên, trừ khi giải pháp cho vấn đề này sớm xuất hiện trong nhà máy của Aston Martin và Honda.

Bài toán tính ổn định chưa được giái quyết cho Aston Martin

Sự quan tâm còn được nhắm đến các đội đua "tân binh" của kỷ nguyên mới.

Tân binh mới mà cũ - Audi không gia nhập từ con số 0 mà tiếp quản toàn bộ đội ngũ Sauber. Họ có lợi thế về cơ sở hạ tầng có sẵn tại Hinwil (Thụy Sĩ) và trung tâm động cơ mới tại Neuburg (Đức).

​Ưu thế về kinh nghiệm khi lãnh đội là những người dày dạn kinh nghiệm Mattia Binotto và Jonathan Wheatley sẽ giúp đội đua duy trì sự cân bằng giữa tư duy kỹ thuật và tính kỷ luật trong vận hành.

​Sự kết hợp sức trẻ và kinh nghiệm với lão tướng Nico Hülkenberg cực kỳ ổn định trong phân hạng, người vừa có podium đầu tiên trong sự nghiệp vào năm ngoái. Đồng hành cùng anh là tân binh trẻ Gabriel Bortoleto người Brazil, được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới sau mùa giải rookie hứa hẹn.

​Chiếc xe R26 dù đã hoàn thành 357 vòng chạy thử tại Bahrain, nhưng dường như động cơ Audi đang yếu hơn Mercedes khoảng 30 mã lực ở giai đoạn đầu này. Nên mục tiêu thực tế của họ là ghi điểm.

Hülkenberg có được podium đầu tiên cùng Sauber (hiện là Audi)

Cái tên thứ 2 gây chú ý chính là Cadillac gia nhập với tư cách là đội đua thứ 11. Khác với Audi, đội đua chọn cách tiếp cận thực dụng hơn bằng việc sử dụng động cơ và hộp số từ Ferrari trong những năm đầu để đảm bảo tính cạnh tranh ngay lập tức.

​Về nhân lực, đội được vận hành bởi đội ngũ giàu kinh nghiệm từ TWG Motorsports. Bên cạnh đó là bộ đôi tay lái dày dạn bản lĩnh và kinh nghiệm: Valtteri Bottas và Sergio "Checo" Perez.

​Đây là lựa chọn có tính ổn định giúp cho đội đua mới phát triển xe tối ưu nhất. Chiếc MAC-26 sử dụng động cơ từ Ferrari giúp họ tránh được nỗi lo về độ tin cậy – vấn đề mà ngay trước thêm mùa giải mới, nhiều đội đua đang phải đối mặt.

​Tại chặng khai màn, Cadillac đang được xem là ẩn số, và việc Bottas cùng Perez hoàn toàn có thể tranh chấp ở nửa trên của bảng xếp hạng!

Bottas, Pérez đồng hành những bước đầu tiên cùng Cadillac

Ngoài những thay đổi rõ ràng trên chiếc xe, người hâm mộ nóng lòng và tò mò về những diễn biến đua xe thực sự sẽ ra sao. Những khu vực DRS được chuyển thành những khu vực sử dụng Straight Mode, khi mà cánh gió trước và sau đều được mở ra, giúp giảm lực cản trên những đoạn thẳng. Và có tất cả 5 khu vực sử dụng Straight Mode tại Albert Park cuối tuần này.

Thay thế cho hệ thống DRS là một chế độ vượt mới (Overtake Mode) và tăng tốc sử dụng năng lượng pin. Với những cỗ động cơ mới, năng lượng được sản sinh nhiều hơn trong mỗi vòng. Vì vậy, các tay đua có thể sử dụng pin linh hoạt hơn, trong tấn công hay phòng thủ, so với những mùa giải trước.

Đón xen diễn biến chặng đua Formula 1 Qatar Airways Australian Grand Prix 2026 với lịch trình như sau:

FP1: 8h30 ngày 06/03

FP2: 12h ngày 06/03

FP3: 8h30 ngày 07/03

Phân hạng: 12h ngày 07/03

Cuộc đua chính: 11h ngày 08/03