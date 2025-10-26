Bị mỹ nhân tennis nói "khỏe như đàn ông", Sabalenka tung ảnh bikini đáp trả

Trong khi làng quần vợt nữ đang chuẩn bị cho những sự kiện cuối cùng của mùa giải, cuộc khẩu chiến ngoài sân đấu giữa Aryna Sabalenka và Marta Kostyuk bất ngờ khiến mạng xã hội dậy sóng, và tâm điểm lần này không đến từ chuyên môn, mà vì những lời phát biểu.

Phát biểu của Kostyuk đã được trích dẫn sai và làm dấy lên tranh cãi về chuyện giới tính

🔥 Từ một cuộc phỏng vấn “vô hại” thành tâm bão dư luận

Mọi chuyện bắt đầu khi tay vợt người Ukraine Marta Kostyuk, hạng 27 thế giới, chia sẻ trong buổi phỏng vấn độc quyền với Tennis365 tại Wuhan Open. Cô thành thật nói về hành trình mùa giải và những khó khăn khi đối đầu với nhóm tay vợt top 10.

“Khi đối đầu Iga Swiatek hay Aryna Sabalenka, tôi thấy họ cao hơn, mạnh hơn, cơ bắp hơn. Mỗi người có cấu trúc sinh học khác nhau, có người có mức testosterone tự nhiên cao hơn. Điều đó giúp họ mạnh mẽ hơn, nhưng tôi tin có thể thắng bằng kỹ thuật và chiến thuật của mình”, Kostyuk chia sẻ.

Phát biểu tưởng chừng như một lời tự sự đầy khiêm nhường ấy lại bị trích dẫn sai lệch trên nhiều tờ báo, khiến mạng xã hội dậy sóng với dòng tít gây sốc: “Kostyuk ám chỉ Sabalenka có testosterone cao như đàn ông”.

Ngay lập tức, cộng đồng tennis chia làm hai phe, một bên cho rằng Marta chỉ nói về sự khác biệt sinh học, bên kia lại coi đó là “đòn công kích nhắm vào thể hình của đối thủ”.

Sabalenka đăng ảnh bikini như lời khẳng định mình đẹp chẳng kém tay vợt nào

🌴 Sabalenka không lên tiếng mà chọn… khoe ảnh mặc bikini để phản pháo

Không cần một lời đáp trả trực tiếp, Aryna Sabalenka, đương kim số 1 thế giới, nổi tiếng với thân hình vạm vỡ và phong thái mạnh mẽ, đã khiến cả Instagram nổ tung bằng một bộ ảnh bikini nóng bỏng chụp trong kỳ nghỉ ở Trung Đông cùng bạn thân Paula Badosa.

Ngôi sao người Belarus viết kèm dòng chú thích đầy ẩn ý: “Một ngày là phụ nữ cần thiết cùng bạn thân”.

Sabalenka khoe vóc dáng săn chắc, cơ bụng 6 múi và nụ cười tự tin giữa ánh nắng vàng, dường như muốn khẳng định, sức mạnh có thể quyến rũ, nữ tính vẫn có thể mạnh mẽ.

Bức ảnh nhanh chóng đạt hơn 1,2 triệu lượt thích chỉ sau vài giờ đăng tải, với hàng nghìn bình luận ca ngợi cô là “nữ thần quyền lực của tennis”.

Một fan bình luận: “Cô ấy không cần nói gì cả. Đây là cách Sabalenka phản pháo đẹp nhất”.

💬 Khi “testosterone” trở thành từ khóa nhạy cảm

Nguồn tin từ Tennis365 sau đó đã phải lên tiếng đính chính, những gì Marta Kostyuk nói không nhằm công kích Sabalenka hay bất kỳ ai, mà chỉ là một quan sát khách quan về sự khác biệt thể chất giữa các tay vợt.

Tờ báo viết: “Marta là người chân thành, và cô ấy không hề có ý cáo buộc hay nghi ngờ bất kỳ ai sử dụng chất cấm. Nhưng truyền thông đã biến lời nói đó thành tiêu đề gây tranh cãi”.

Kostyuk thậm chí đã nhận nhiều bình luận tiêu cực trên mạng, khiến cô phải khóa phần trả lời dưới bài đăng gần nhất.

💞 Hai “mỹ nhân đối lập” về hình ảnh

Sabalenka, với sức mạnh, cơ bắp và phong thái “chiến binh” từ lâu đã bị một số khán giả châm chọc là “nam tính”. Ngược lại, Kostyuk đại diện cho hình ảnh nữ tính, nhanh nhẹn và khéo léo. Sự đối lập ấy, dù tự nhiên, lại phản chiếu một định kiến cũ kỹ về việc phụ nữ nên trông như thế nào để được coi là đẹp trong thể thao.

Một bình luận được chia sẻ rộng rãi dưới bài viết của WTA Insider: “Sabalenka là minh chứng rằng sức mạnh không tước đi sự quyến rũ, nó chính là một dạng quyến rũ”.

Giữa những lùm xùm và dòng tít giật gân, Sabalenka chọn im lặng và để bức ảnh bikini của mình lên tiếng. Đó là lời khẳng định rằng cô tự hào về cơ thể, về nỗ lực, và về phong cách riêng.