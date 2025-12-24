ĐT Indonesia chốt HLV mới từng dự World Cup 2022, mơ kỳ tích năm 2030

🔥 Herdman được gọi tên cho ghế nóng tuyển Indonesia

Nhà quan sát bóng đá Indonesia - Ronny Pangemanan cho rằng chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Indonesia nhiều khả năng sẽ sớm được trao cho John Herdman. Tên tuổi của chiến lược gia người Anh thời gian qua liên tục được nhắc đến tại "xứ Vạn đảo" và được xem là ứng viên số một cho vị trí thuyền trưởng mới của "Garuda".

HLV John Herdman đã đồng ý dẫn dắt ĐT Indonesia

Phát biểu trong chương trình Kompas Malam, Ronny Pangemanan – thường được biết đến với biệt danh Bung Ropan – khẳng định việc bổ nhiệm HLV mới chỉ còn là vấn đề thời gian. Ông tin rằng PSSI sẽ sớm chính thức công bố John Herdman là HLV trưởng tiếp theo của tuyển Indonesia. Theo Bung Ropan, hiện không còn bất kỳ cái tên nào khác được đồn đoán cho vị trí này.

⚖️ Van Bronckhorst hụt hơi vì thiếu kinh nghiệm ĐTQG

Trước đó, John Herdman từng có một đối thủ cạnh tranh là Giovanni van Bronckhorst, cựu tuyển thủ Hà Lan. HLV 50 tuổi này sở hữu lý lịch huấn luyện ấn tượng khi từng cùng PSV Eindhoven, Besiktas JK và Rangers FC chinh phục các danh hiệu quốc nội.

Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để thuyết phục PSSI. Dưới thời chủ tịch Erick Thohir, Liên đoàn ưu tiên một HLV giàu kinh nghiệm ở cấp độ đội tuyển quốc gia – điều mà Van Bronckhorst còn thiếu khi sự nghiệp chủ yếu gắn với CLB.

HLV John Herdman có nhiệm vụ nặng nề tại ĐT Indonesia

🌍 Kinh nghiệm World Cup giúp Herdman chiếm ưu thế tuyệt đối

Những gì PSSI tìm kiếm lại hội tụ đầy đủ ở John Herdman. Ông từng ghi dấu ấn khi dẫn dắt tuyển nữ Canada giành huy chương đồng Olympic 2012 và 2016, đồng thời đưa tuyển nam Canada trở lại World Cup 2022 sau 36 năm chờ đợi, kể từ lần cuối góp mặt vào năm 1986. Chính vì mục tiêu dài hạn, đặc biệt là giấc mơ World Cup 2030, PSSI được cho là ưu tiên Herdman hơn Van Bronckhorst.

Bung Ropan nhấn mạnh: “Không còn cái tên nào khác, lựa chọn duy nhất còn lại là John Herdman. Trước đây có hai ứng viên, nhưng PSSI rõ ràng muốn một HLV từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Và đó là điều chỉ có ở John Herdman, không phải Giovanni van Bronckhorst”.