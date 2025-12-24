MU đại chiến Newcastle: "Quỷ đỏ" toang tuyến giữa, Amorim vá víu thế nào?

⚡ Lực lượng MU tan hoang

Vận đen chấn thương dường như đã thực sự bủa vây MU trong những tuần gần đây. Ở giai đoạn đầu mùa, HLV Ruben Amorim khá may mắn khi không phải đau đầu vì quá nhiều ca quá tải hay chấn thương. Thế nhưng khi mùa giải bước vào giai đoạn dày đặc nhất, lực lượng của "Quỷ đỏ" lộ rõ sự thiếu hụt.

MU thiếu hụt nhân sự

Việc các cầu thủ vắng mặt do AFCON đã được dự báo từ trước, nhưng chấn thương kéo dài của Harry Maguire và Matthijs De Ligt lại nghiêm trọng hơn dự tính ban đầu của HLV Ruben Amorim.

Dù Leny Yoro, Lisandro Martinez và Ayden Heaven đã đứng ra khỏa lấp khoảng trống ở hàng thủ, chiều sâu đội hình của MU tiếp tục bị thử thách trong dịp lễ hội cuối năm – lần này là ở khu trung tuyến.

Trước khi phải nhận thất bại 1-2 trên sân của Aston Villa, Amorim tiết lộ Kobbie Mainoo gặp vấn đề ở bắp chân trong buổi tập. Khi đó, thời gian nghỉ thi đấu của tiền vệ trẻ vẫn chưa rõ ràng, nhưng nay đã trở thành mối lo lớn hơn trong bối cảnh Bruno Fernandes cũng không thể góp mặt.

Đội trưởng của MU dính chấn thương phần mềm trong trận thua Villa và phải rời sân ngay sau giờ nghỉ. Amorim dự kiến sẽ cập nhật thêm tình hình của Fernandes ở buổi họp báo đêm Giáng sinh, song chắc chắn tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ vắng mặt trong trận gặp Newcastle vào Boxing Day.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia bóng đá Anh đã phân tích ba phương án đội hình mà MU có thể sử dụng khi thiếu bộ đôi sáng tạo chủ chốt trong giai đoạn cuối năm.

🛡️ Cặp tiền vệ thiên về phòng ngự

Điểm tích cực hiếm hoi với MU là sự trở lại của Casemiro. Tiền vệ người Brazil bị treo giò ở trận gặp Aston Villa, nhưng sẽ lập tức quay lại đội hình xuất phát trong cuộc đối đầu Newcastle.

Đội hình với Ugarte và Casemiro đá giữa

Câu hỏi lớn nằm ở người đá cặp cùng Casemiro. Nếu Amorim giữ nguyên bộ khung từng thua ở Villa Park, Manuel Ugarte có thể là cái tên được lựa chọn. Tuy nhiên, tiền vệ người Uruguay chưa để lại nhiều dấu ấn kể từ khi cập bến Old Trafford và cũng không cải thiện phong độ khi Casemiro vắng mặt tại Villa Park.

Ở phương án này, Ugarte nhiều khả năng đảm nhiệm vai trò đánh chặn, trong khi Casemiro được đẩy lên chơi sáng tạo hơn. Dù sở hữu khả năng chuyền bóng tốt, tiền vệ 33 tuổi rõ ràng không thể tạo ra tầm ảnh hưởng như Fernandes hay Mainoo ở vị trí này.

🎯 Vai trò mới cho Mason Mount

Một lựa chọn khác là kéo Mason Mount lùi sâu đá cặp cùng Casemiro. Mount có phong cách thi đấu gần với Fernandes hơn so với Ugarte hay Casemiro.

Mount sẽ chấp nhận đá thấp ở giữa sân?

Mùa giải năm nay được xem là quãng thời gian Mount thể hiện tốt nhất trong màu áo MU, dần tìm lại hình ảnh từng giúp anh tỏa sáng tại Chelsea. Nếu Amorim trao cho Mount vai trò mới ở tuyến giữa, "Quỷ đỏ" sẽ cần một phương án thay thế ở vị trí số 10.

Joshua Zirkzee là cái tên nổi bật cho vị trí này. Đây sẽ là khoảnh khắc “vòng tròn khép kín” với tiền đạo người Hà Lan, khi anh từng bị la ó lúc rời sân trong trận gặp chính Newcastle vào dịp Giáng sinh mùa trước.

🌱 Đặt niềm tin vào lò đào tạo trẻ

Phương án mang tính “đánh cược” của MU là trao cơ hội đá chính cho tài năng trẻ Jack Fletcher. Việc tung cầu thủ 18 tuổi vào đội hình xuất phát trước Newcastle chẳng khác nào ném anh vào thử thách lớn và hy vọng mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Sao trẻ Fletcher có thể được trao cơ hội?

Dẫu vậy, "Quỷ đỏ" vốn có truyền thống tin dùng các cầu thủ trẻ. Erik Ten Hag từng buộc phải đặt niềm tin vào Mainoo, và kết quả đã chứng minh là quyết định đúng đắn.

Tuy nhiên, khi Fletcher mới chỉ vừa có trận ra mắt Premier League vào cuối tuần qua, việc để anh đá chính ngay trong ngày Boxing Day có thể là lựa chọn chưa thực sự khôn ngoan cho cả cầu thủ, HLV Amorim lẫn CLB.