Đại chiến duyên nợ Indonesia - ĐT Việt Nam: Kỳ phùng địch thủ, đội nào thắng thế?

Đại chiến duyên nợ

Trận cầu tâm điểm sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 3/8 khi đội tuyển Indonesia tiếp đón Việt Nam ở lượt trận thứ tư bảng A AFF Cup 2026. Trong vài năm trở lại đây, Indonesia và Việt Nam đã hình thành một trong những cặp đấu duyên nợ nhất Đông Nam Á. Hai đội gần như luôn chạm trán nhau ở các giải đấu lớn như AFF Cup, vòng loại World Cup hay các giải đấu cấp độ trẻ như SEA Games.

Trận đấu giữa Indonesia và ĐT Việt Nam sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng đi tiếp của hai đội tại AFF Cup năm nay

Thành tích đối đầu đã bắt đầu thay đổi trong hai năm gần đây khi Indonesia đẩy mạnh nhập tịch. Đội bóng xứ vạn đảo chấm dứt sự áp đảo của Việt Nam bằng những chiến thắng quan trọng, trong đó có các trận đấu tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á.

Những kết quả đó mang đến lợi thế lớn về mặt tâm lý cho Indonesia trước màn tái ngộ tại AFF Cup 2026. Bên cạnh đó, khát vọng giành vé vào bán kết của cả hai đội càng khiến cuộc cạnh tranh giữa Indonesia và Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn.

Trận “chung kết” bảng A

Cuộc đua đi tiếp tại bảng A AFF Cup 2026 đang diễn ra vô cùng căng thẳng, đặc biệt khi Singapore trở thành hiện tượng của giải đấu năm nay. Đội bóng đảo quốc sư tử tạm thời dẫn đầu bảng với 7 điểm sau 3 trận. Trận hòa 0-0 trước Việt Nam ngay trên sân Mỹ Đình hôm 31/7 giúp Singapore nắm lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào bán kết.

Cục diện bảng A sau 3 lượt trận đầu tiên

Indonesia hiện đứng thứ hai với 6 điểm nhưng mới thi đấu 2 trận, trong khi Việt Nam xếp thứ ba với 4 điểm sau 2 trận. Cục diện hiện tại khiến “Những chiến binh sao vàng” không khỏi lo lắng, bởi chỉ hai đội đứng đầu mỗi bảng mới đủ điều kiện giành quyền vào bán kết.

Mọi sự chú ý lúc này đều đổ dồn vào màn so tài giữa Indonesia và Việt Nam. Hai đội sẽ bước vào cuộc chiến quyết liệt nhằm nuôi hy vọng giành vé vào bán kết. Nếu đánh bại Việt Nam, Indonesia chỉ còn nhiệm vụ giành điểm trên sân của Singapore ở lượt trận cuối để đảm bảo ngôi nhất bảng A.

Về phía Việt Nam, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik cần ít nhất phải đánh bại Indonesia và Campuchia ở hai lượt trận còn lại để nuôi hy vọng góp mặt ở bán kết. Vì vậy, cuộc đối đầu trên sân Pakansari sẽ mang ý nghĩa quyết định, xác định đội nào giữa Indonesia và Việt Nam có nhiều cơ hội tiến vào vòng bốn đội mạnh nhất.

Kỳ phùng địch thủ

Cuộc đối đầu này không chỉ là màn cạnh tranh 3 điểm mà còn là trận chiến vì danh dự của hai nền bóng đá vốn thường xuyên tạo nên những cuộc so tài căng thẳng trên sân cỏ. Xét về lịch sử đối đầu, Indonesia và Việt Nam đã tạo nên màn cạnh tranh quyết liệt kéo dài suốt nhiều thập kỷ.

Theo thống kê từ trang 11v11, hai đội đã gặp nhau tổng cộng 31 lần trên mọi đấu trường kể từ cuộc đối đầu đầu tiên vào năm 1991. Indonesia giành 11 chiến thắng, trong khi Việt Nam có 9 lần ca khúc khải hoàn. 11 cuộc đối đầu còn lại kết thúc với tỷ số hòa.

Ngay cả hiệu suất ghi bàn của hai đội cũng gần như ngang ngửa. Indonesia đã ghi tổng cộng 36 bàn vào lưới Việt Nam, còn “Những chiến binh sao vàng” có 35 pha lập công. Như vậy, Indonesia chỉ ghi nhiều hơn Việt Nam đúng 1 bàn sau 31 lần đối đầu.

Ở giai đoạn từ năm 2000 đến 2014, Indonesia chiếm ưu thế rõ rệt trước Việt Nam. Trong khoảng thời gian này, đội bóng xứ vạn đảo giành 3 chiến thắng và 6 trận hòa trong các cuộc đối đầu giữa hai đội.

Dù có phần nhỉnh hơn về lịch sử đối đầu, đoàn quân của HLV John Herdman bước vào cuộc tái đấu lần này với một mục tiêu đặc biệt. Ở lần gặp nhau gần nhất tại AFF Cup 2024, Indonesia đã để thua Việt Nam 0-1. Thất bại đó cũng khiến đội bóng xứ vạn đảo không thể giành vé đi tiếp.

Trước trận thua đó, Indonesia từng có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trước Việt Nam, trong đó có thắng lợi đậm 3-0 ngay trên sân Mỹ Đình tại vòng loại World Cup 2026. Chính thất bại ở lần đối đầu gần nhất trở thành động lực để đội bóng xứ vạn đảo quyết tâm đòi lại món nợ tại AFF Cup năm nay.

Một chiến thắng không chỉ giúp Indonesia cải thiện thành tích đối đầu mà còn đưa họ tấm vé vào bán kết. Nhưng nên nhớ Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik chắc chắn sẽ chơi quyết tâm để có một kết quả tích cực, bởi “Những chiến binh sao vàng” hiểu rằng họ không muốn mất quyền tự quyết số phận ở lượt đấu cuối.