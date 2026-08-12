Chelsea bỏ túi 300 triệu bảng nhờ bán "gà nhà", không sợ vi phạm tài chính

Lò đào tạo Cobham và cỗ máy in tiền của Chelsea

Học viện Cobham không chỉ là nơi cung cấp nhân sự cho đội một mà còn trở thành công cụ tài chính cực kỳ đắc lực cho Chelsea. Trong 4 mùa giải gần nhất, đội bóng thành London đã thu về hơn 300 triệu bảng từ việc bán các cầu thủ do chính mình đào tạo.

Trevoh Chalobah là sản phẩm mới nhất của lò Cobham mang về khoản tiền chuyển nhượng hời cho Chelsea.

Cú đúp thanh lý mới nhất mang tên Trevoh Chalobah và Tyrique George là minh chứng tiếp theo cho mô hình kinh doanh này. Việc bán những cầu thủ tự đào tạo mang lại khoản lợi nhuận thuần 100% trên sổ sách, giúp câu lạc bộ dễ dàng đáp ứng các quy định nghiêm ngặt về tài chính của giải Ngoại hạng Anh.

Dù mô hình này đã tồn tại từ thời chủ cũ Roman Abramovich với các bản hợp đồng của Tammy Abraham hay Fikayo Tomori, tập đoàn BlueCo hiện tại đang đẩy tốc độ trao đổi cầu thủ lên mức chưa từng có.

Tuy nhiên, chiến lược này cũng đối mặt với nhiều phản ứng trái chiều từ người hâm mộ khi họ cảm thấy đội bóng đang dần mất đi bản sắc và sự kết nối với khán giả.

Lối ra cho các tài năng trẻ và bài học mang tên Trevoh Chalobah

Trường hợp của Trevoh Chalobah mang lại nhiều tiếc nuối cho các cổ động viên. Gắn bó với Chelsea từ năm 8 tuổi và có 18 năm cống hiến, Chalobah từng cùng câu lạc bộ vô địch Champions League và luôn thể hiện sự chuyên nghiệp tuyệt đối.

Chalobah luôn là một cầu thủ có thái độ thi đấu vô cùng chuyên nghiệp tại Chelsea.

Dù từng bị gạt khỏi danh sách du đấu hay đem cho mượn tại Crystal Palace, anh vẫn thi đấu nỗ lực mỗi khi được gọi trở lại. Sự ra đi của Chalobah cho thấy tiêu chuẩn khắc nghiệt tại Stamford Bridge, nơi chỉ những cái tên xuất sắc nhất như Reece James hay Levi Colwill mới có thể trụ lại.

Hiện tại, những tài năng triển vọng ở đội trẻ như Shim Mheuka, Mahdi Nicoll Jazuli hay Jesse Derry vẫn nuôi hy vọng chen chân vào đội một.

Doanh thu bán cầu thủ học viện của Chelsea dưới thời chủ sở hữu BlueCo.

Dù vậy, họ và các đại diện cũng hiểu rõ thực tế rằng phần lớn các sản phẩm của Cobham sẽ được phát triển để bán sang các đội bóng khác thay vì gắn bó lâu dài với màu áo xanh.