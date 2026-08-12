Nóng nhất thể thao sáng 12/8: Andy Roddick dự đoán sốc về Alcaraz tại US Open

Andy Roddick dự đoán sốc về Alcaraz tại US Open

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, cựu số một thế giới Andy Roddick bày tỏ sự quan ngại về khả năng vô địch US Open của Carlos Alcaraz. “Tôi nghĩ chẳng ai thích nghe điều này đâu nhưng tôi cảm thấy thực sự khó cho bất kỳ tay vợt nào có được phong độ tốt khi phải chơi Grand Slam ngay ngày trở lại sau chấn thương. Thậm chí chúng ta còn không biết Alcaraz có tham dự nổi US Open hay không. Ngay cả khi cậu ấy có thể thi đấu, tôi nghĩ cậu ấy cũng khó lòng tiến sâu”.

Andy Roddick không tin Alcaraz có thể chơi hay tại US Open

CLB Hy Lạp muốn chiêu mộ siêu sao Nikola Jokic

Chủ sở hữu lắm tiền nhiều trò của CLB bóng rổ Panathinaikos – ông Dimitris Giannakopoulos – vừa khiến toàn bộ giới bóng rổ Hy Lạp phải sốc nặng khi công khai ý định chiêu mộ siêu sao người Serbia, Nikola Jokic. Ông thừa nhận đã nỗ lực đàm phán để giải phóng hợp đồng của Jokic khỏi Denver Nuggets ngay trong hè này nhưng thất bại, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục ý tưởng này vào mùa hè năm sau.

Alcaraz bị nghi ngờ gặp vấn đề tâm lý

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Gianni Daniele, bác sĩ trưởng kiêm chủ tịch Ủy ban y tế và chống doping của Italia đưa ra giả thuyết táo bạo về chấn thương của Carlos Alcaraz. “Chấn thương cổ tay của Alcaraz chưa bao giờ được tuyên bố rõ ràng. Tôi nghĩ chấn thương đó đã ổn còn bây giờ, cậu ta đang gặp phải một dạng trầm cảm. Cậu ta không thể lấy lại sự tự tin như xưa”.

Huyền thoại WWE úp mở khả năng nghỉ hưu

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, huyền thoại của sàn đấu vật biểu diễn WWE, Rey Mysterio thừa nhận khả năng sẽ nghỉ hưu trong thời gian tới. “Tôi đang phải đấu tranh với câu hỏi ‘Liệu đến lúc tôi nên nghỉ hưu chưa?’. Tôi chưa hề có ý định đó nhưng cơ thể tôi lại nói câu chuyện khác. Nó muốn nghỉ ngơi rồi và tôi thích lắng nghe cơ thể mình”.

NBA tung lịch thi đấu cực đáng mong chờ

Mới đây, ban tổ chức giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) vừa tung ra lịch thi đấu của vòng đầu tiên mùa giải 2026/27 với hàng loạt cặp đấu hay. Ở miền Tây, hai đội bóng nhiều CĐV nhất là Los Angeles Lakers và Golden State Warriors sẽ đối đầu với nhau. Trong khi đó, ở bờ Đông, Philadelphia 76ers với dàn siêu sao sẽ gặp đương kim vô địch New York Knicks.