Messi viết thư tưởng nhớ bố đã qua đời, Ronaldo gửi lời an ủi

"Bố, đến giờ con vẫn không thể tin được là bố đã ra đi. Con không thể chấp nhận được, hay đúng hơn là con không muốn chấp nhận. Con rất khó hình dung rằng từ giờ mình sẽ không còn được gặp bố, không còn được nói chuyện với bố nữa. Con biết bố đã phải chịu đựng rất nhiều và ra đi có lẽ là điều tốt nhất cho bố, nhưng bố đã đi quá sớm. Chúng ta vẫn còn rất nhiều điều để cùng nhau tận hưởng. Bố đã nhiều lần nói với con rằng hãy thi đấu ở kỳ World Cup cuối cùng. Vậy mà chỉ vài ngày trước khi giải đấu bắt đầu, tình trạng của bố lại trở nên tệ nhất. Đó là lần đầu tiên bố không thể có mặt tại một giải đấu của con. Nhưng mẹ nói với con rằng bố sẽ khỏe hơn, rằng bố sẽ ổn để có thể sang đó. Con vẫn nói với bố rằng chúng ta sẽ vào đến trận chung kết để bố có thể sang xem. Sau mỗi trận đấu, con đều chờ đợi và nhớ tin nhắn của bố. Chính lúc đó con mới nhận ra tình hình thực sự nghiêm trọng đến mức nào. Dù vậy, con vẫn không ngừng nghĩ về việc phải tiến càng xa càng tốt, để có thêm thời gian cho bố và để bố có thể kịp xem một trận đấu. Chúng con đã vào đến trận chung kết, nhưng bố không thể có mặt. Con muốn giành chiến thắng để mang chiếc cúp về cho bố, để bố được nhìn thấy một danh hiệu mới. Nhưng con đã không thể. Đôi chân của con không còn chịu đựng được nữa. Lần này con đã cố gắng chống lại giới hạn của cơ thể, nhưng không thể. Con chưa bao giờ cảm thấy mình thực sự ổn. Khi con trở về, bố cứ nghĩ rằng chúng con đã thua trận chung kết trên chấm luân lưu. Chúng ta thậm chí còn chưa thể nói với nhau về tất cả những chuyện đã xảy ra. Bố không thể tận hưởng bất cứ điều gì. Chúng con không trở thành nhà vô địch, nhưng bố không biết chúng con đã tận hưởng từng trận đấu như thế nào đâu. Một lần nữa, bố đã đúng: con cần phải có mặt và thi đấu kỳ World Cup đó. Con kể với bố điều này bởi đó là điều duy nhất chúng ta chưa kịp nói với nhau. Còn tất cả những chuyện khác, bố đều biết cả rồi. Chúng ta nói chuyện mỗi ngày và gặp nhau bất cứ khi nào con có thể, giữa những lịch trình và công việc của con. Con không biết mình sẽ phải làm gì khi không còn bố. Con cũng không biết phải tiếp tục thế nào. Con chỉ biết chơi bóng, nhưng giờ đây con bắt đầu tự hỏi liệu mình có còn muốn tiếp tục làm điều đó trong bao lâu nữa. Bố đã ở bên con ngay từ những ngày đầu tiên, vậy mà chỉ còn một chút nữa thôi là chúng ta đã có thể cùng nhau đi đến cuối chặng đường. Tại sao bố không cố gắng ở lại thêm một chút nữa, để chúng ta có thể kết thúc hành trình này cùng nhau? Con biết điều bố hạnh phúc nhất là nhìn thấy gia đình mình bình an, vợ con và các cháu của bố khỏe mạnh. Và trên hết, dù không muốn cho những người khác biết, bố luôn hạnh phúc nhất khi được nhìn thấy con thi đấu… Từ khi con còn nhỏ đã luôn như vậy. Bố đưa con đến mọi buổi tập ngay sau khi tan làm. Nhiều buổi mẹ đưa con đi vì lúc đó bố vẫn đang phải làm việc. Còn những trận đấu thì bố chưa bao giờ bỏ lỡ một trận nào. Bố hồi hộp biết bao khi xem con thi đấu và cũng vui biết bao, dù bố chẳng bao giờ dành cho con quá nhiều lời khen. Bố vừa là một người bố, một người bạn, vừa là người đại diện của con. Bố luôn biết mình cần trở thành người như thế nào trong từng thời điểm và chưa bao giờ sai. Dù chúng ta từng có những lúc trách móc hay cãi vã, cuối cùng bố vẫn luôn đúng. Sau cùng, mọi chuyện thường diễn ra đúng như những gì bố đã nói. Con sẽ nhớ bố rất nhiều. Nhưng bố sẽ luôn hiện diện trong cuộc sống của con, đặc biệt là trong cách con nuôi dạy các con của mình, bởi con sẽ dạy dỗ chúng giống như cách bố và mẹ đã nuôi dạy con. Hãy yên nghỉ nhé, bố. Hãy tiếp tục che chở cho gia đình mình từ trên cao, như cách bố vẫn luôn làm khi còn ở đây. Cảm ơn bố vì tất cả. Con yêu bố".