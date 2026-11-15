Delap - Jackson & những tiền đạo “hồi xuân” ở Ngoại hạng Anh

Thông số ấn tượng của một số tiền đạo thuộc giải Ngoại hạng Anh

Liam Delap: Cú đúp vào lưới Man City và màn tái sinh ngoạn mục

Nếu phải chọn một hình ảnh tiêu biểu cho sự trở lại của những tiền đạo từng bị hoài nghi, Liam Delap xứng đáng đứng đầu danh sách sau màn trình diễn chói sáng trước Manchester City.

Trong chiến thắng 3-1 của Nottingham Forest, Delap lập cú đúp vào lưới đội bóng cũ, giúp đoàn quân của HLV Oliver Glasner chấm dứt chuỗi trận thất vọng trên sân nhà. Đáng nói, trước cuộc đối đầu này, Forest chưa ghi nổi bàn thắng nào qua bốn trận sân nhà đầu tiên dưới thời chiến lược gia người Áo.

Phút 18, Delap tận dụng pha chuyển trạng thái nhanh, dẫn bóng từ phần sân nhà, vượt qua sự truy cản của Marc Guehi trước khi tung cú sút uy lực đánh bại Gianluigi Donnarumma. Đến phút 73, chân sút người Anh hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm hiểm hóc sau tình huống phối hợp với Morgan Gibbs-White.

Hai bàn thắng không chỉ nâng thành tích của Delap lên 3 pha lập công tại Ngoại hạng Anh mùa này mà còn cho thấy những phẩm chất từng khiến anh được đánh giá cao: tốc độ, sức mạnh, khả năng chạy chỗ và sự quyết đoán.

Đặc biệt, Delap đang dần trở thành vũ khí phản công quan trọng trong hệ thống của Glasner. Khi Forest không thể kiểm soát thế trận, những pha bứt tốc và khả năng hoạt động độc lập của tiền đạo này tạo ra lối thoát trước sức ép đối phương.

Chiến thắng trước Man City đưa Forest lên vị trí thứ 16, đồng thời khiến đội bóng của Enzo Maresca nhận thất bại thứ ba liên tiếp tại giải đấu.

Delap lập cú đúp trước Man City

Jackson và Calvert-Lewin: Những cuộc hồi sinh mang hai sắc thái

Nếu Liam Delap gây tiếng vang bằng màn trình diễn trước Man City, Nicolas Jackson lại đang tạo dựng dấu ấn bằng sự ổn định hơn trong màu áo Aston Villa.

Với 5 bàn thắng tại giải Ngoại hạng Anh và 8 bàn trên mọi đấu trường cho Villa, chân sút người Senegal trở thành một trong những tiền đạo đáng chú ý ở giai đoạn đầu mùa giải 2026/27.

Jackson từng phải hứng chịu không ít chỉ trích bởi khả năng tận dụng cơ hội, đặc biệt trong thời gian khoác áo Chelsea. Tốc độ, khả năng di chuyển và tinh thần thi đấu chưa bao giờ là vấn đề lớn nhất của anh. Điều khiến Jackson bị nghi ngờ nằm ở những quyết định thiếu chính xác trong vòng cấm.

Tại Aston Villa, 5 bàn thắng mang ý nghĩa quan trọng đối với sự tự tin của tiền đạo này. Jackson đang cho thấy tiềm năng trở thành điểm kết thúc đáng tin cậy thay vì chỉ được nhắc đến bởi những tình huống bỏ lỡ khó tin.

Trong khi đó, Dominic Calvert-Lewin mang đến câu chuyện hồi sinh theo một cách khác.

Từng là tiền đạo được kỳ vọng lớn của Everton và bóng đá Anh, Calvert-Lewin trải qua nhiều mùa giải bị ảnh hưởng bởi chấn thương và phong độ thất thường. Những lần gián đoạn liên tiếp khiến anh đánh mất nhịp thi đấu và sự sắc bén trước khung thành.

Bởi vậy, 4 bàn thắng trong màu áo Leeds United mùa này là tín hiệu tích cực.

Khác với Jackson thiên về tốc độ và khai thác khoảng trống, Calvert-Lewin vẫn có giá trị nhờ thể hình, khả năng tranh chấp trên không và làm tường. Với một đội bóng cần những phương án tấn công trực diện như Leeds, kinh nghiệm của anh có thể trở thành tài sản quan trọng.

Jackson đại diện cho sự trưởng thành về khả năng dứt điểm, còn Calvert-Lewin là nỗ lực tìm lại phong độ sau những năm tháng bị chấn thương bào mòn.

Jackson đang có phong độ tốt trong màu áo Aston Villa

Brobbey & thông điệp từ những “số 9” bị hoài nghi

Không ồn ào như Jackson hay Delap, Brian Brobbey cũng đang âm thầm khẳng định bản thân tại Sunderland với 3 bàn thắng ở Ngoại hạng Anh 2026/27.

Tiền đạo người Hà Lan từng được kỳ vọng lớn nhờ sức mạnh, khả năng tì đè và những pha bứt tốc trực diện. Tuy nhiên, việc duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định luôn là bài toán khó đối với anh.

Ở Sunderland, Brobbey có cơ hội phát huy những phẩm chất của một trung phong giàu thể lực. Khả năng giữ bóng, tranh chấp với trung vệ và tạo khoảng trống cho đồng đội mang đến giá trị không thể đánh giá đơn thuần qua số bàn thắng.

Điểm chung của Jackson, Delap, Calvert-Lewin và Brobbey là họ đều từng đối diện với những dấu hỏi về năng lực. Nhưng sự trở lại của cả bốn cũng phản ánh một thực tế: hiệu suất của tiền đạo phụ thuộc rất lớn vào hệ thống chiến thuật, vai trò được giao và niềm tin từ HLV.

Dẫu vậy, cần nhìn nhận thận trọng. Mùa giải mới đi qua khoảng 10 vòng đấu, chưa đủ để khẳng định bất kỳ ai đã thực sự tìm lại đỉnh cao. Một cú đúp bùng nổ hay vài trận ghi bàn liên tiếp có thể tạo nên bước ngoặt tâm lý, nhưng đẳng cấp vẫn cần được chứng minh bằng sự ổn định.

Premier League vốn khắc nghiệt với các trung phong. Họ có thể trở thành người hùng sau một trận, rồi lập tức bị chất vấn khi trải qua vài vòng đấu tịt ngòi.

Chính vì thế, câu chuyện của những tiền đạo kể trên mang đến góc nhìn đáng suy ngẫm: đôi khi, ranh giới giữa một bản hợp đồng thất bại và một chân sút hiệu quả không nằm ở tài năng, mà ở việc cầu thủ có được đặt vào đúng môi trường để phát huy năng lực hay không.