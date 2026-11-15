Pochettino phải mạnh tay dẹp bỏ văn hóa độc hại ở MU và học theo Arsenal

Canh bạc trị giá 10 triệu bảng của MU

Pochettino rời ĐT Mỹ mà không vấp phải quá nhiều phản ứng từ người hâm mộ nước này. Tuy nhiên, khi bay qua Đại Tây Dương để tới nước Anh trong vài ngày tới, sau khi cùng các cộng sự đánh giá đội hình MU, chiến lược gia người Argentina chắc chắn sẽ có chung một suy nghĩ: “Chúng ta còn quá nhiều việc phải làm”.

Pochettino được kỳ vọng sẽ gặt hái thành công tại Old Trafford

Tottenham dưới thời Pochettino từng sở hữu lực lượng chất lượng, sự gắn kết, chiều sâu đội hình và trên hết là cường độ thi đấu cực cao. Việc tạo ra những phẩm chất tương tự từ đội hình hiện tại của MU dường như là nhiệm vụ gần như bất khả thi. Đó là lý do câu hỏi lớn nhất lúc này là liệu Pochettino và MU có thực sự phù hợp với nhau hay không.

Pochettino nổi tiếng bởi phương pháp tập luyện khắc nghiệt, luôn đẩy các cầu thủ đến giới hạn. Ông giúp học trò đạt trạng thái thể lực sung mãn, nhưng đôi khi cũng khiến họ kiệt sức đến mức phát ốm. Và giờ đây, ông phải tiếp quản một tập thể dường như không thể duy trì thể trạng ổn định.

Carlos Baleba vừa gia nhập MU đã gặp vấn đề thể lực, Harry Maguire liên tục phải rời sân, còn Luke Shaw, người từng được Pochettino chăm sóc như con trai tại Southampton, giờ không còn là cái tên có thể đặt niềm tin. Mối quan hệ giữa họ chắc chắn cũng sẽ khác đi khi Shaw liên tục bị những chấn thương đeo bám.

Ngay cả ở tuyến trên, những bản hợp đồng đắt giá như Benjamin Sesko cũng hiếm khi có mặt trên sân. Đầu gối của tiền đạo người Slovenia không còn đáng tin cậy. Các cầu thủ MU sắp phải trải qua những lời chỉ trích và sự thúc ép khắc nghiệt nhất trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh nhu cầu tái thiết đội hình quy mô lớn và sự thiếu hụt chất lượng cầu thủ, ai cũng đều hiểu vấn đề cốt lõi tại Old Trafford. Đã có đủ bằng chứng để nhận thấy Jose Mourinho không thể sai, Louis Van Gaal cũng không thể sai. Ralf Rangnick, Erik Ten Hag và Ruben Amorim đều từng nhìn ra vấn đề này.

Pochettino phải mạnh tay đập bỏ thứ văn hóa độc hại tại trung tâm huấn luyện Carrington, đồng thời thừa nhận rằng mọi thứ hiện tại đều chưa đạt yêu cầu. Các HLV và những người đứng ở cấp cao hơn cần ngừng những điều chỉnh hời hợt, thay vào đó phải giải quyết tận gốc vấn đề lớn nhất. Nếu không, MU sẽ chẳng thể tiến bộ.

Nhìn vào tấm gương Arsenal

Người hâm mộ “Quỷ đỏ” có thể không thích điều này, nhưng Arsenal đã chỉ ra con đường đúng đắn và đưa ra một hình mẫu để noi theo. Thay vì tiếp tục lặp lại những phương án từng thất bại, MU cần thực hiện một cuộc thay đổi táo bạo. Phải có một nhân vật tầm cỡ ra đi, ngay cả khi điều đó gây ra những tổn thất trong ngắn hạn.

MU cần đặt niềm tin vào Pochettino, tương tự cách Arsenal từng kiên nhẫn trao cơ hội cho Arteta

Mesut Ozil, Pierre Emerick Aubameyang và Alexandre Lacazette từng bị đẩy khỏi Arsenal vì lợi ích chung của đội bóng thành London. Họ đều là những cầu thủ giỏi nhưng lại mang đến bầu không khí tiêu cực trong nội bộ. Loại bỏ những nhân tố đó sẽ giúp phần còn lại của đội bóng cảm thấy thoải mái hơn, tập trung vào tập luyện và bắt đầu phát triển.

Với “Quỷ đỏ”, người cần phải ra đi có thể là đội trưởng Bruno Fernandes hoặc một lần nữa là Marcus Rashford. MU giờ không còn có thể tiếp tục thanh lý những cầu thủ như Jadon Sancho hay Tyrell Malacia, bởi thực tế chẳng mấy ai còn quan tâm đến họ.

Rashford có thể sẽ khởi đầu tốt, được thi đấu vài trận. Nhưng sau đó, Pochettino sẽ đòi hỏi nhiều hơn và cậu ấy sẽ không thích điều đó. Khi ấy, những thói quen xấu sẽ lại xuất hiện. Rashford sẽ tiếp tục ra ngoài thường xuyên và đi tập muộn như trước. Vòng luẩn quẩn lại bắt đầu và những tổn hại tiếp tục quay trở lại.

Rashford không có phong độ tốt ở mùa giải này

Pochettino phải đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ, cho các cầu thủ thời hạn đến tháng 1 để chứng minh họ sẵn sàng đi theo định hướng của ông, nếu không sẽ phải ra đi. Ông cần thiết lập những tiêu chuẩn để toàn đội noi theo. Thách thức lớn nhất là Pochettino vẫn phải giành chiến thắng trong quá trình thực hiện những thay đổi đó.

Cựu HLV Chelsea dường như là phương án dung hòa giữa hai ứng viên nổi bật khác là Eddie Howe và Antonio Conte. Ông sở hữu tư duy chiến thuật và khả năng quản lý con người của Howe, kết hợp với sự quyết liệt của Conte, nhưng không đi kèm nguy cơ khiến mọi thứ sụp đổ chỉ vì một cơn nóng giận.

Xét trên một khía cạnh, đây có vẻ là hướng đi khôn ngoan dành cho MU. Dù vậy, Pochettino vẫn là một canh bạc, nhất là khi đã 7 năm trôi qua kể từ lần cuối ông gặt hái thành công thực sự tại Premier League. Như thường lệ ở Old Trafford, chặng đường phía trước chắc chắn sẽ đầy biến động.