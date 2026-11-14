Nóng nhất thể thao sáng 14/11: Huyền thoại Rusedski khen Djokovic vĩ đại nhất lịch sử

Huyền thoại Rusedski khen Djokovic vĩ đại nhất lịch sử

Huyền thoại Greg Rusedski tiếp tục dành những lời tán dương cho Novak Djokovic khi khẳng định ngôi sao người Serbia là tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại. Theo lời cựu tay vợt người Canada, Djokovic có quyền tiếp tục thi đấu bao lâu tùy thích sau những gì đã thể hiện trong sự nghiệp phi thường.

Djokovic được khen ngợi là tay vợt vĩ đại nhất lịch sử tennis

Ở tuổi 39, Djokovic vẫn đủ khả năng cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu, dù mục tiêu chinh phục Grand Slam thứ 25 ngày càng khó khăn. Rusedski cho rằng thành công này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có phong độ của thế hệ kế cận. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh tuổi tác không phải lý do để Djokovic nghĩ đến chuyện giải nghệ.

Holger Rune tuyên bố khép lại mùa giải 2026 vì chấn thương

Holger Rune xác nhận mùa giải 2026 đã kết thúc sớm sau khi phải rút lui khỏi Stockholm Open vì tái phát vấn đề thể lực. Tay vợt 23 tuổi người Đan Mạch từng kỳ vọng khép lại năm thi đấu bằng một kết quả tích cực, đặc biệt sau gần 11 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương gân Achilles nghiêm trọng.

Rune dự kiến chạm trán Taylor Fritz ở tứ kết hôm thứ Năm, nhưng quyết định bỏ cuộc sau khi cảm thấy khó chịu ở vùng gân kheo trong trận trước đó. Trên Instagram, anh giải thích: “Tôi bị chấn thương nhẹ ở gân kheo hôm qua và không muốn mạo hiểm thi đấu”.

Chủ tịch UFC Dana White nổi giận với Usman Nurmagomedov

Chủ tịch UFC Dana White không giấu được sự tức giận khi lên tiếng về vụ ẩu đả giữa Usman Nurmagomedov và Merab Dvalishvili trước thềm sự kiện RAF Abu Dhabi. Sự việc bùng phát hôm thứ Ba, khi Nurmagomedov bất ngờ tát Dvalishvili trong lúc võ sĩ người Georgia đang trả lời phỏng vấn, dẫn đến cuộc hỗn chiến tại sảnh khách sạn.

Cảnh sát Abu Dhabi sau đó bắt giữ những người liên quan. Phát biểu tại buổi họp báo trước UFC 334, Chủ tịch UFC gay gắt chỉ trích: “Đúng là một đám ngốc nghếch. Chuyện này hoàn toàn nực cười và ngu ngốc. Tất cả đều đang ngồi tù. Đó không phải nơi để gây chuyện”.

Tommy McMillen nhập viện vì nghi sốc thuốc tại hộp đêm

Tommy McMillen được cho là đã phải nhập viện sau một sự cố nghi sốc thuốc tại hộp đêm Cake ở Scottsdale, bang Arizona (Mỹ). Theo TMZ Sports, võ sĩ 28 tuổi được phát hiện bất tỉnh trong nhà vệ sinh hôm Chủ nhật, bên cạnh một chất bột màu trắng trên sàn.

McMillen được ghi nhận trong tình trạng ổn định khi nhập viện. Là học trò của cựu vô địch bantamweight Sean O'Malley, McMillen nổi lên tại Contender Series 2025 và đã giành ba chiến thắng ở UFC. Gần nhất, anh đánh bại Marwan Rahiki tại Noche UFC hồi tháng 9 và giành giải Fight of the Night.

Hamilton bị huyền thoại F1 Italia chỉ trích

Lewis Hamilton vừa hứng chịu những lời chỉ trích từ cựu tay đua Riccardo Patrese khi bị đặt lên bàn cân với Max Verstappen. Hamilton hiện là một trong những tay đua thành công nhất lịch sử F1 với bảy chức vô địch thế giới, ngang Michael Schumacher, đồng thời nắm giữ các kỷ lục về số chiến thắng, lần lên bục podium và pole position.

Phần lớn thành tích ấy được anh tạo dựng trong màu áo Mercedes, đội đua từng thống trị với tám chức vô địch đội đua liên tiếp. Tuy nhiên, kể từ khi chuyển sang Ferrari, những gì Hamilton đạt được khiêm tốn hơn đáng kể.

Anh chỉ có một chiến thắng sprint trong mùa đầu tiên và dù đã bổ sung thêm các lần lên podium, chiến thắng Grand Prix cùng pole position đầu tiên trong mùa giải hiện tại, màn trình diễn của tay đua người Anh vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng.

George Russell ra mắt học viện đào tạo tài năng trẻ

George Russell vừa công bố dự án mới mang tên GR63 Academy, hướng đến việc phát triển thế hệ tay đua kế tiếp. Đây là bước đi đáng chú ý của ngôi sao Mercedes sau mùa giải F1 không như kỳ vọng. Trước khi mùa giải khởi tranh, Russell được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch và củng cố vị thế bằng chiến thắng tại chặng Australia.

Tuy nhiên, đồng đội Kimi Antonelli sau đó thắng liền năm chặng, tạo lợi thế không thể san lấp. Dù thất vọng với kết quả trên đường đua, Russell vẫn tích cực chuẩn bị cho tương lai. Anh công bố học viện trên mạng xã hội bằng hình ảnh bản thân cùng năm tay đua trẻ trong trang phục đồng bộ.