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Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh "bật tung cảm xúc" với chức vô địch giải U23 quốc tế

Sự kiện: U23 Việt Nam

HLV Đinh Hồng Vinh cùng các học trò đã ăn mừng cuồng nhiệt sau khi giành chức vô địch giải U23 quốc tế diễn ra tại Gia Lai.

ĐT U23 Việt Nam đã xuất sắc giành chức vô địch giải U23 Gia Lai VTV Cup 2026 sau khi hòa Qatar trong trận đấu cuối

ĐT U23 Việt Nam đã xuất sắc giành chức vô địch giải U23 Gia Lai VTV Cup 2026 sau khi hòa Qatar trong trận đấu cuối

HLV Đinh Hồng Vinh không giấu nổi sự phấn khích sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên

HLV Đinh Hồng Vinh không giấu nổi sự phấn khích sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên

Ông ôm chầm lấy đồng nghiệp cũng như các học trò sau khi áp lực được giải tỏa. Trước đó, U23 Qatar có bàn dẫn trước nhưng U23 Việt Nam đã gỡ hòa thành công.

Ông ôm chầm lấy đồng nghiệp cũng như các học trò sau khi áp lực được giải tỏa. Trước đó, U23 Qatar có bàn dẫn trước nhưng U23 Việt Nam đã gỡ hòa thành công.

Bầu Đức trao huy chương vàng cho William Minh Hoàng, tuyển thủ U23 Việt Nam chơi nổi bật nhất tại giải đấu

Bầu Đức trao huy chương vàng cho William Minh Hoàng, tuyển thủ U23 Việt Nam chơi nổi bật nhất tại giải đấu

Bầu Đức đích thân trao tấm biển nhà vô địch trị giá 100.000 USD cho HLV Đinh Hồng Vinh cùng các học trò

Bầu Đức đích thân trao tấm biển nhà vô địch trị giá 100.000 USD cho HLV Đinh Hồng Vinh cùng các học trò

Toàn đội U23 Việt Nam cùng ban huấn luyện chụp tấm ảnh lưu niệm để ghi dấu kỷ niệm

Toàn đội U23 Việt Nam cùng ban huấn luyện chụp tấm ảnh lưu niệm để ghi dấu kỷ niệm

HLV Đinh Hồng Vinh cùng đội ngũ ban huấn luyện ăn mừng cùng chiếc cúp vô địch

HLV Đinh Hồng Vinh cùng đội ngũ ban huấn luyện ăn mừng cùng chiếc cúp vô địch

Đội trưởng Cao Văn Bình giành danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất" với phần thưởng 1.000 USD

Đội trưởng Cao Văn Bình giành danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất" với phần thưởng 1.000 USD

Cặp đôi Việt kiều, Ngô Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng ăn mừng cùng chiếc cúp vô địch đầu tiên với U23 Việt Nam

Cặp đôi Việt kiều, Ngô Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng ăn mừng cùng chiếc cúp vô địch đầu tiên với U23 Việt Nam

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cùng nhau chung vui với chiếc cúp vô địch

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cùng nhau chung vui với chiếc cúp vô địch

Họ cũng không quên gửi lời cảm ơn tới những người hâm mộ nhiệt thành luôn tin yêu và ủng hộ trong suốt hành trình tại giải đấu

Họ cũng không quên gửi lời cảm ơn tới những người hâm mộ nhiệt thành luôn tin yêu và ủng hộ trong suốt hành trình tại giải đấu

Khán đài sân Pleiku vẫn cực "nóng" cùng ĐT U23 Việt Nam

Khán đài sân Pleiku vẫn cực "nóng" cùng ĐT U23 Việt Nam

U23 Việt Nam xưng vương đẳng cấp vì thức tỉnh đúng lúc, Minh Tâm bước ra ánh sáng
U23 Việt Nam xưng vương đẳng cấp vì thức tỉnh đúng lúc, Minh Tâm bước ra ánh sáng

U23 Việt Nam để lại những tín hiệu rất tích cực sau khi lên ngôi vương ở VTV Gia Lai Cup 2026.

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Theo Anh Khoa - Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/thay-tro-hlv-dinh-hong-vinh-bat-tung-cam-xu...

-15/11/2026 07:50 AM (GMT+7)
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