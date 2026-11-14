Giải đấu gợi cảm nhưng kỳ quặc: 8 người đẹp mặc nội y tát vào "vòng 3" của nhau

Dana White, ông trùm quyền lực của UFC, đang vướng vào cuộc tranh chấp pháp lý hy hữu với một giải đấu dành cho các nữ võ sĩ mặc nội y. Nguyên nhân xuất phát từ Power Spank, cuộc thi có luật chơi táo bạo khi các người đẹp thay nhau đánh vào vòng ba đối thủ để giành chiến thắng.

Cuộc thi tát vào vòng 3 đang gây ầm ĩ

Giải đấu kỳ lạ của 8 mỹ nhân mặc nội y

Làng thể thao Mỹ đang xôn xao trước cuộc đối đầu giữa Power Slap, giải đấu tát mặt do Dana White sáng lập, và Power Spank, sân chơi mới thuộc tổ chức Lingerie Fighting Championships (LFC).

Power Spank ra mắt ngày 11/10 tại Clearwater, bang Florida (Mỹ), với sự tham gia của 8 nữ thí sinh, gồm võ sĩ MMA, vũ công và người hoạt động trong ngành giải trí người lớn.

Khác với Power Slap, nơi các võ sĩ thay nhau tát trực diện vào mặt đối thủ, Power Spank có luật chơi gây bất ngờ khi những người phụ nữ mặc nội y lần lượt dùng tay đánh vào vòng ba của nhau.

Giải đấu được xây dựng theo hướng giải trí, mô phỏng thể thức của Power Slap nhưng thay đổi vị trí chịu đòn nhằm tạo sự khác biệt.

Sau những màn tranh tài, thí sinh có biệt danh Bebe giành chức vô địch cùng khoản tiền thưởng 500 USD (khoảng 13 triệu đồng). Tuy nhiên, sân chơi táo bạo này nhanh chóng gặp rắc rối khi lọt vào tầm ngắm của Dana White.

Dana White dọa kiện, đối thủ tuyên bố không nhượng bộ

Theo USA Today và MMA Junkie, cuối tháng 10, các luật sư của Schiaffo LLC, công ty sở hữu Power Slap, đã gửi thư yêu cầu LFC chấm dứt sử dụng tên gọi Power Spank.

Phía Power Slap cho rằng tên gọi này có thể xâm phạm quyền thương hiệu của họ. Đây là bước cảnh báo pháp lý, chưa phải đơn kiện chính thức được nộp lên tòa án.

Đáng chú ý, ban tổ chức Power Spank không những từ chối đổi tên mà còn tuyên bố sẵn sàng đối đầu đến cùng.

Giám đốc điều hành LFC, Shaun Donnelly, khẳng định Power Spank là sản phẩm mang tính châm biếm Power Slap, được bảo vệ bởi quyền tự do ngôn luận theo Hiến pháp Mỹ.

Ông Donnelly nhấn mạnh LFC không chấp nhận bị gây sức ép và sẵn sàng đưa tranh chấp lên tận Tòa án Tối cao Mỹ nếu cần thiết.

Giải Power Slap do Dana White (ảnh nhỏ góc trái) là cuộc thi tát vào mặt đối thủ

Giải đấu gợi cảm còn châm chọc sự nguy hiểm của Power Slap

Không chỉ phản đối yêu cầu đổi tên, LFC còn công khai chỉ trích những nguy cơ chấn thương từ Power Slap.

Theo Donnelly, một nữ võ sĩ thuộc tổ chức của ông từng phải nhập viện sau khi tham gia một trận Power Slap. Đây cũng là một trong những lý do khiến LFC nghĩ ra Power Spank.

Ông cho rằng sân chơi mới vẫn mang đến sự kịch tính, yếu tố giải trí nhưng hạn chế những cú đánh trực tiếp vào đầu, vốn có nguy cơ gây tổn thương não.

Power Slap được Dana White sáng lập năm 2022 và bắt đầu tổ chức thi đấu năm 2023. Dù thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, giải đấu này liên tục vấp phải chỉ trích vì mức độ nguy hiểm đối với vận động viên. Khi các đối thủ có quyền tát trong khi đối phương không được phép né tránh.

Trong khi đó, Power Spank (tát vào vòng 3 đối thủ) tuyên bố sẽ tiếp tục xuất hiện tại các sự kiện của LFC trên đất Mỹ. Tính đến ngày 13/11, chưa có thông tin xác nhận Power Slap đã chính thức khởi kiện LFC.