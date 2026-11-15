Đỉnh cao tennis ATP Finals: Zverev đại chiến "truyền nhân Nadal", Shelton quyết đấu Fils

Zverev - Jodar: Khoảng 20h, 15/11 (Vòng bảng ATP Finals 2026)

Alexander Zverev bước vào hành trình chinh phục danh hiệu ATP Finals thứ ba bằng cuộc đối đầu Rafael Jodar. Dù được đánh giá cao hơn, tay vợt số 1 thế giới vẫn phải cảnh giác trước sức trẻ và khát vọng phục thù của hiện tượng quần vợt Tây Ban Nha.

Zverev đang đứng đầu bảng xếp hạng ATP, trong khi Jodar xếp hạng 11 thế giới. Hai tay vợt sẽ gặp nhau trên mặt sân cứng trong nhà tại Inalpi Arena (Turin, Italia), thuộc bảng John McEnroe.

Ở lần đối đầu duy nhất trước đó, Zverev đánh bại Jodar 7-6(3), 6-1, 6-3 tại tứ kết Roland Garros hồi tháng 6. Đáng chú ý, tài năng Tây Ban Nha từng dẫn 5-2 trong set đầu, trước khi để đàn anh người Đức ngược dòng.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của Zverev không thực sự thuyết phục. Anh vừa thua Alex De Minaur ở bán kết Vienna Open, sau đó tiếp tục thất bại trước Lorenzo Musetti tại Paris Masters. Hai trận thua liên tiếp khiến tay vợt Đức chịu áp lực trước ngày ra quân.

Phía bên kia, Jodar cũng dừng bước tại Paris Masters sau thất bại 3-6, 4-6 trước Casper Ruud. Dù vậy, sự tiến bộ vượt bậc trong năm 2026 giúp tay vợt 20 tuổi trở thành đối thủ không thể xem thường.

Zverev sở hữu lợi thế rõ rệt về kinh nghiệm, khả năng giao bóng và thành tích trên sân cứng trong nhà. Ngược lại, Jodar có những cú thuận tay uy lực, lối đánh chủ động và tâm lý không ngại đối thủ lớn.

Tay vợt Đức nhiều khả năng giành chiến thắng nhờ bản lĩnh ở những thời điểm quyết định, nhưng Jodar đủ khả năng gây khó khăn và kéo trận đấu sang set thứ ba.

Dự đoán kết quả: Zverev thắng 2-1.

Shelton - Fils: Khoảng 2h30, 16/11 (Vòng bảng ATP Finals 2026)

Ben Shelton và Arthur Fils hứa hẹn tạo nên màn so tài bùng nổ tại Turin khi cả hai đều sở hữu lối đánh giàu sức mạnh. Với phong độ ấn tượng cùng thành tích đối đầu nhỉnh hơn, tay vợt người Mỹ được đánh giá cao hơn trong cuộc chiến giành lợi thế tại bảng John McEnroe.

Shelton, hạng 4 thế giới, bước vào ATP Finals sau hành trình thăng hoa tại Paris Masters. Ngôi sao 24 tuổi liên tiếp đánh bại Cameron Norrie, Arthur Rinderknech, Tommy Paul và Luca Van Assche để vào chung kết, trước khi thua Carlos Alcaraz 6-7, 5-7.

Đáng chú ý, Shelton đã giành 4 danh hiệu ATP trong năm 2026, đồng thời lần đầu lọt vào chung kết US Open. Tay vợt thuận tay trái sở hữu những cú giao bóng uy lực, khả năng lên lưới tốt và lối chơi tấn công mạnh mẽ.

Trong khi đó, Fils cũng có mùa giải đột phá, vươn lên hạng 7 thế giới và lần đầu giành vé dự ATP Finals. Ngôi sao 22 tuổi người Pháp đã vô địch Cincinnati Masters và Barcelona Open, nhưng phong độ gần đây thiếu ổn định khi liên tiếp thất bại trước Taylor Fritz tại Basel và Paris Masters.

Về đối đầu, Shelton dẫn Fils 2-1. Đáng chú ý, cả hai chiến thắng của tay vợt Mỹ đều đến trên sân cứng trong nhà, trong đó có trận bán kết Basel năm 2024 với tỷ số 6-3, 7-6(9).

Lợi thế giao bóng và kinh nghiệm tại Turin giúp Shelton được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Fils hoàn toàn có thể tạo bất ngờ nhờ khả năng di chuyển linh hoạt cùng những cú thuận tay đầy uy lực.

Tay vợt Mỹ có nhiều cơ sở để giành chiến thắng, nhưng Fils đủ sức kéo trận đấu sang set quyết định.

Dự đoán kết quả: Shelton thắng 2-1.