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Kết quả bóng chuyền nữ Việt Nam - Lebanon: Thế trận áp đảo, ra quân thắng lợi (AVC Nations Cup)

Sự kiện: Bóng chuyền Việt Nam

(Bảng B AVC Nations Cup 2026) Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thể hiện đẳng cấp rất cao trước Lebanon.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không gặp nhiều khó khăn trong trận mở màn AVC Nations Cup 2026. Chạm trán đối thủ không được đánh giá cao là Lebanon, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt quyết định không dùng đội hình tốt nhất. Dẫu vậy, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn thắng áp đảo 25-3 ở set 1. 

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tỏ ra quá mạnh

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tỏ ra quá mạnh

Các ngôi sao của Lebanon rất cố gắng chống đỡ tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở trận này. Nhưng trình độ chênh lệch giữa đôi bên thực sự quá lớn. 

Ở set 2, Lebanon chỉ không để thua đậm giống set 1 chứ chẳng thể mang tới khác biệt. Họ thua tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 15-25. 

Sang set 3, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam duy trì phong độ cao để sớm kết liễu đối thủ. Đoàn quân HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thắng 25-14, qua đó tạm có được ngôi đầu bảng B.

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

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-06/06/2026 08:50 AM (GMT+7)
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