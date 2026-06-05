Nữ thần bóng chuyền Thái Lan gây "thương nhớ" khi thả dáng với bikini

Đối chuyền ngôi sao của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan, Pimpichaya Kokram (biệt danh là "Beam") đã khiến truyền thông xứ Chùa Vàng và người hâm mộ Đông Nam Á đổ dồn sự chú ý khi tung ra loạt ảnh diện bikini vô cùng nóng bỏng.

Pimpichaya khoe ảnh bikini hút hồn

Màn "thả dáng" đốt cháy mạng xã hội trước giờ hội quân

Để giải tỏa áp lực trước khi bước vào guồng quay thi đấu căng thẳng, tay đập 27 tuổi đã dành thời gian nghỉ ngơi, phục hồi năng lượng tại khu nghỉ dưỡng thể thao Pattana Sports Resort, thuộc Si Racha, tỉnh Chonburi, Thái Lan. Tại đây, Pimpichaya đã tự tin diện bộ áo tắm hai mảnh, khéo léo khoe trọn vóc dáng săn chắc, cơ bụng chuẩn chỉnh cùng đôi chân dài miên man của một vận động viên thể thao chuyên nghiệp.

Ngay sau khi đăng tải lên tài khoản mạng xã hội cá nhân, bộ ảnh lập tức nhận về "cơn mưa" tương tác từ người hâm mộ. Cư dân mạng không ngớt lời ca ngợi nhan sắc ngọt ngào mộc mạc cùng thân hình bốc lửa của cô nàng.

Trụ cột đẳng cấp thế giới của bóng chuyền xứ Chùa Vàng

Không chỉ sở hữu ngoại hình thu hút vạn người mê, Pimpichaya Kokram còn là một trong những đối chuyền (người ghi điểm chủ lực) xuất sắc nhất của bóng chuyền nữ châu Á thời điểm hiện tại. Sinh năm 1998, cô sở hữu chiều cao 1m78 cùng tầm đánh ấn tượng. "Vũ khí" lợi hại nhất của cô chính là những pha dứt điểm biên phải đầy uy lực, khả năng xử lý bóng lỏng thông minh và bộ kỹ năng bám chắn vô cùng nhạy bén.

Hành trang của Pimpichaya mang đến giải đấu năm nay vô cùng phong phú nhờ kinh nghiệm chinh chiến dày dặn tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu.

Cô từng có nhiều năm tỏa sáng rực rỡ tại giải Nhật Bản (V.League), trải nghiệm môi trường bóng chuyền chuyên nghiệp tại Indonesia, Đức và vừa trải qua một mùa giải thi đấu ấn tượng trong màu áo CLB Vandoeuvre Nancy VB tại giải bóng chuyền hạng cao nhất của Pháp (Ligue A). Việc liên tục cọ xát với các tay đập tầm cao của châu Âu giúp Pimpichaya duy trì phong độ đỉnh cao và trở thành điểm tựa vững chắc cho lối chơi của tuyển Thái Lan.

Pimpichaya, chủ lực trên hàng công của Thái Lan tại VNL 2026

Sự tự tin, rạng rỡ từ đời tư cho đến sân đấu của Pimpichaya Kokram đang truyền cảm hứng rất lớn cho người hâm mộ nước nhà. Khán giả đang vô cùng trông chờ màn thể hiện bùng nổ của mỹ nhân sinh năm 1998 này, với hy vọng cô sẽ dẫn dắt hàng công bóng chuyền Thái Lan tiếp tục tạo nên những cơn địa chấn mới trước các "chị đại" trên bản đồ bóng chuyền thế giới.

Một số hình ảnh đẹp về tay đập 27 tuổi