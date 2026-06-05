Bóng chuyền nữ VN quyết bảo vệ danh hiệu châu lục, sẽ có vé dự giải thế giới VNL?

Sáng ngày 4/6/2026, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã chính thức đổ bộ xuống Philippines, sẵn sàng cho chiến dịch bảo vệ ngai vàng tại giải bóng chuyền nữ AVC Cup 2026. Giữa bầu không khí sục sôi trước giờ G, người hâm mộ không ngừng bàn tán về danh sách 14 tuyển thủ, mà còn quan tâm tới tấm vé danh giá bước ra thế giới dự Volleyball Nations League (VNL).

Tuyển Việt Nam đã tới Philippines, sẽ thi đấu với Lebanon vào 8/6. Ảnh Vietconten

Lực lượng biến động & nỗ lực bảo vệ ngôi vương

Bước vào giải với tư cách nhà đương kim vô địch 3 mùa liên tiếp, tuyển Việt Nam lập tức vấp phải bài toán nhân sự nan giải khi thiếu vắng "khủng long dội bom" Nguyễn Thị Bích Tuyền và chuyền hai Lâm Oanh. Chấp nhận xáo trộn mạnh đội hình để hướng tới mục tiêu dài hơi như top 4 ASIAD 20, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã kích hoạt công thức chiến thắng mới, hòa quyện sức trẻ bùng nổ cùng bản lĩnh của dàn cựu binh quay trở lại.

Bộ khung 14 "chiến binh" chính thức vừa đặt chân đến Philippines bao gồm:

Chủ công (OH): Trần Thị Thanh Thúy (Đội trưởng), Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Đinh Thị Thúy.

Đối chuyền (OP): Đoàn Thị Xuân, Đặng Thị Kim Thanh.

Phụ công (MB): Lý Thị Luyến, Lê Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Lê Như Anh.

Chuyền hai (S): Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi.

Libero (L): Nguyễn Khánh Đang, Lê Thị Yến.

Dù tổn thất nhân sự, ĐT nữ Việt Nam vẫn sở hữu những ngòi nổ cực "hot" sẵn sàng gánh vác con thuyền vượt qua giông bão. Tâm điểm thuộc về đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy (Thúy "Cò"), điểm tựa tinh thần và chuyên môn vô giá giúp toàn đội giữ cái đầu lạnh. Chia lửa ở biên sẽ là Vi Thị Như Quỳnh, "máy dội bom" sở hữu phong độ tấn công cực kỳ bùng nổ.

Ở mặt trận phòng ngự, Libero Nguyễn Khánh Đang vẫn là "bức tường thép" xuất thần giúp ổn định bước một, trong khi cặp phụ công sở hữu chiều cao ấn tượng như Lê Thanh Thúy & Lý Thị Luyến sẽ thiết lập "gọng kìm" kiên cố để bẻ gãy các pha tấn công tầm cao của đối thủ.

Thách thức nghẹt thở: Giờ thi đấu "lạ" và bản lĩnh nhà vô địch

Bên cạnh áp lực bảo vệ ngôi hậu, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam còn phải đối đầu với lịch thi đấu vòng bảng đầy khắc nghiệt. Phần lớn các trận đấu của Việt Nam đều diễn ra vào lúc 8h sáng (giờ Hà Nội), buộc các cô gái phải thức dậy từ 5h30 để chuẩn bị và khởi động, làm đảo lộn hoàn toàn nhịp sinh học.

Tuy nhiên, ban tổ chức vừa có sự điều chỉnh lịch, trận đại chiến đầy duyên nợ với Indonesia đã được chuyển sang khung giờ vàng 17h, hứa hẹn một màn so tài bùng nổ và mãn nhãn cho người hâm mộ Đông Nam Á.

Nhìn vào cục diện bảng B, Kazakhstan với thể hình vượt trội đậm chất châu Âu vẫn là chướng ngại vật lớn nhất quyết định ngôi đầu bảng. Bước vào vòng knock-out, sóng gió thực sự sẽ đến từ bảng A, nơi cựu vương Hàn Quốc đang khát khao đòi lại thể diện và chủ nhà Philippines luôn sẵn sàng ngáng đường nhờ lợi thế "chảo lửa" sân nhà cùng khung giờ đấu tối (20h) đầy lợi thế.

Việt Nam cần bảo vệ chức vô địch AVC 2026 để tiến gần hơn giấc mơ dự VNL 2027

Vô địch AVC Cup, Việt Nam có được dự VNL?

Cơ hội mở ra rõ ràng hơn bao giờ hết nhờ vào bước ngoặt thay đổi thể thức từ Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB)!

Kể từ năm nay, giải đấu phụ FIVB Challenger Cup chính thức bị khai tử. Tấm vé thăng hạng duy nhất lên chơi tại World Tour danh giá Volleyball Nations League (VNL) sẽ được quyết định trực tiếp bằng bảng xếp hạng thế giới (FIVB World Ranking). Đội tuyển đứng bét bảng VNL mùa này sẽ xuống hạng, nhường vị trí cho đội có thứ hạng FIVB thế giới cao nhất (trong số các đội chưa có vé dự VNL) tính đến thời điểm kết thúc giải đấu.

Sự thay đổi này mở ra lộ trình cực kỳ tươi sáng nhưng cũng đầy thách thức cho bóng chuyền nữ Việt Nam. Hiện tại, chúng ta đang đứng thứ 28 thế giới và xếp thứ 4 tại châu Á. Đáng chú ý, ba "ông lớn" xếp trên tại châu lục gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Thái Lan đều đã là thành viên cố định của VNL. Do đó, Việt Nam chính là đội bóng có vị thế cao nhất ở "nhóm Challenger" của riêng khu vực châu Á.

Tuy nhiên, vị trí top 4 châu Á là chưa đủ để đi thẳng, bởi tấm vé VNL xét trên phạm vi toàn cầu. Nhìn ra thế giới, Việt Nam phải trực tiếp đua điểm số với những đại diện sừng sỏ chưa có vé VNL nhưng đang xếp trên chúng ta từ 10 đến 13 bậc như Bỉ hay Ukraine.

Chính vì vậy, bảo vệ thành công ngôi vô địch AVC Cup 2026 với những trận thắng tuyệt đối là điều kiện bắt buộc giúp điểm số thế giới của Việt Nam tăng vọt. Thể thức mới giúp chúng ta né được các trận tử chiến may rủi với các đội châu Âu ở giải đấu cúp ngắn ngày như trước. Giờ đây, chỉ cần tập trung thống trị sân chơi châu lục, tích lũy điểm số tối đa từ AVC Cup và giải vô địch châu Á (Asian Championship) sắp tới, Việt Nam hoàn toàn có thể bứt phá thứ hạng để tự quyết tấm vé lịch sử bước ra thế giới.