ĐT bóng chuyền Nhật hoảng loạn: Cầu thủ bị bắt vì cần sa khai thêm 4 ngôi sao

Bê bối tàng trữ cần sa của nam tuyển thủ quốc gia Shunichiro Sato đang bùng nổ thành một cuộc khủng hoảng dây chuyền nghiêm trọng nhất lịch sử thể thao Nhật Bản. Vụ việc không còn dừng lại ở một cá nhân khi truyền thông xứ sở mặt trời mọc vừa tiết lộ một tình tiết chấn động. Trong quá trình lấy lời khai, Sato đã chính thức gọi tên thêm 4 vận động viên nổi tiếng khác có liên quan đến đường dây chất cấm này.

Shunichiro Sato đứng trước án tù 7 năm

Pha "tự hủy" ngớ ngẩn tại tiệm Pachinko và lời khai chấn động

Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 28/5, khi phụ công cao 2m05 của đội tuyển quốc gia Nhật Bản, Shunichiro Sato, đến một sòng bài Pachinko tại Tokyo giải trí sau buổi chụp hình truyền thông cùng đội tuyển. Cơn ác mộng ập đến khi Sato vô tình để quên chiếc túi đeo chéo của mình ngay trên máy đánh bạc. Nhân viên tiệm khi kiểm tra đồ thất lạc đã bàng hoàng phát hiện một lượng cần sa sấy khô bên trong và lập tức báo cảnh sát. Bốn đặc vụ cảnh sát Tokyo đã có mặt ngay tại chỗ để áp giải ngôi sao này về đồn.

Tuy nhiên, "địa chấn" thực sự chỉ mới bắt đầu khi cảnh sát Tokyo tiến hành mở rộng điều tra từ điện thoại của Sato. Theo tiết lộ độc quyền từ tạp chí News Postseven và các đài truyền hình Nhật Bản, Sato thừa nhận số chất cấm này được một người quen giao cho tại Nagoya.

Đáng chú ý hơn, tay vợt 26 tuổi này đã khai ra danh tính của 4 vận động viên bóng chuyền nổi tiếng khác, khẳng định những người này đều có mặt tại thời điểm anh ta nhận số cần sa nói trên. Các tin nhắn giao dịch, trao đổi về chất cấm giữa nhóm cầu thủ này hiện đã bị cảnh sát tịch thu làm bằng chứng.

Quét ma túy diện rộng và lời thanh minh của Liên đoàn

Ngay sau khi thông tin về "4 đồng đội nổi tiếng" bị rò rỉ, làn sóng hoang mang đã bao trùm toàn bộ người hâm mộ bóng chuyền Nhật Bản. Nhiều người lo ngại các ngôi sao hàng đầu đang thi đấu tại Nations League (VNL) sẽ bị kéo vào vòng xoáy tù tội.

Liên đoàn Bóng chuyền Nhật Bản (JVA) đã phối hợp cùng cảnh sát xét nghiệm ma túy với từng cầu thủ trong đội tuyển nam nước này

Trước tình hình nguy cấp, Liên đoàn Bóng chuyền Nhật Bản (JVA) đã phối hợp cùng cảnh sát tiến hành khám xét hành lý và xét nghiệm ma túy khẩn cấp đối với toàn bộ các thành viên đội tuyển quốc gia đang tập trung tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia (Ajinomoto NTC). Rất may mắn, toàn bộ mẫu thử đều cho kết quả âm tính.

Chủ tịch JVA cũng đã lên tiếng đính chính nhằm xoa dịu dư luận, dù Sato có khai ra 4 cầu thủ khác, nhưng cả 4 cái tên nằm trong diện tình nghi này chưa từng tham dự giải Vô địch Thế giới hay Nations League (VNL). Điều này đồng nghĩa với việc các siêu sao bận rộn ở nước ngoài tạm thời "an toàn". Tuy nhiên, truyền thông Nhật Bản nghi ngờ 4 nhân vật này là những cái tên có "máu mặt" đang thi đấu tại giải quốc nội SV.League.

Tương lai nào cho bóng chuyền Nhật Bản?

Luật pháp Nhật Bản nổi tiếng nghiêm khắc bậc nhất thế giới với chất cấm. Từ tháng 12/2024, luật sửa đổi quy định công dân Nhật Bản sử dụng cần sa ngay cả ở nước ngoài cũng bị khép vào tội hình sự với án phạt lên đến 7 năm tù. Tại cơ quan điều tra, Sato cũng đã thừa nhận từng hút cần sa trong chuyến đi tới Mỹ vào giữa tháng 5/2026.

Hậu quả lập tức đã được đưa ra: JVA ra quyết định gạch tên vĩnh viễn Shunichiro Sato ra khỏi mọi cấp độ đội tuyển quốc gia. Câu lạc bộ chủ quản Wolfdogs Nagoya của anh cũng tiến hành rà soát ma túy toàn bộ nội bộ và đối diện với việc bị các nhà tài trợ lớn cắt hợp đồng.

Ngày 4/6/2026, HLV trưởng Laurent Tillie và Đội trưởng Yuki Ishikawa đã phải thay mặt đội tuyển đăng tải văn bản xin lỗi công khai, thừa nhận đây là một "vết nhơ hủy hoại niềm tin công chúng". Dù đội tuyển nam Nhật Bản vẫn sẽ tiếp tục lịch trình thi đấu quốc tế, nhưng bầu không khí u ám, áp lực từ những buổi thẩm tra và bóng ma từ cuộc điều tra mở rộng của cảnh sát Tokyo chắc chắn sẽ là bài toán tâm lý cực kỳ nặng nề cho đội bóng vốn đang là niềm tự hào của châu Á.