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AFF Cup 2026

Lịch thi đấu bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2026, lịch đội tuyển nữ Việt Nam

Sự kiện: Bóng chuyền Việt Nam

Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2026 diễn ra tại Thiên Tân (Trung Quốc) từ 21-30/8, quy tụ 12 đội tuyển. Việt Nam nằm ở bảng C cùng Nhật Bản, Hàn Quốc và Hồng Kông.

Ngày

Giờ

Bảng

Đội 1

Kết quả

Đội 2

Trực tiếp

21/08

12:00

C

Nhật Bản

Hong Kong (Trung Quốc)

21/08

15:00

B

Thái Lan

Australia

21/08

18:00

A

Trung Quốc

Iraq

22/08

12:00

A

Đài Loan (Trung Quốc)

Iran

22/08

15:00

B

Kazakhstan

Indonesia

22/08

18:00

C

Việt Nam

Hàn Quốc

23/08

12:00

C

Nhật Bản

Hàn Quốc

23/08

15:00

B

Thái Lan

Indonesia

23/08

18:00

A

Trung Quốc

Iran

24/08

12:00

A

Iraq

Đài Loan (Trung Quốc)

24/08

15:00

B

Australia

Kazakhstan

24/08

18:00

C

Hong Kong (Trung Quốc)

Việt Nam

25/08

12:00

B

Thái Lan

Kazakhstan

25/08

15:00

C

Nhật Bản

Việt Nam

25/08

18:00

A

Trung Quốc

Đài Loan (Trung Quốc)

26/08

12:00

A

Iran

Iraq

26/08

15:00

B

Indonesia

Australia

26/08

18:00

C

Hàn Quốc

Hong Kong (Trung Quốc)

Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2026 diễn ra từ 21-30/8 tại Thiên Tân (Trung Quốc), quy tụ 12 đội tuyển. Nhà vô địch sẽ giành suất trực tiếp dự Olympic Los Angeles 2028, trong khi ba đội dẫn đầu có vé dự giải vô địch thế giới 2027.

Tuyển Việt Nam nằm ở bảng C cùng Nhật Bản, Hàn Quốc và Hong Kong (Trung Quốc). Nhật Bản được đánh giá cao nhất, còn Hàn Quốc là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với tuyển Việt Nam. Hai đội từng gặp nhau tại bán kết AVC Women’s Cup 2026, nơi Hàn Quốc thắng 3-0.

Việt Nam sẽ lần lượt gặp Hàn Quốc (22/8), Hong Kong (TQ) (24/8) và Nhật Bản (25/8). Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết. Đây là cơ hội để Việt Nam hướng tới mục tiêu vượt thành tích hạng tư năm 2023.

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/08/2026 22:51 PM (GMT+7)
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