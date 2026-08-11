Lịch thi đấu bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2026, lịch đội tuyển nữ Việt Nam

Ngày Giờ Bảng Đội 1 Kết quả Đội 2 Trực tiếp 21/08 12:00 C Nhật Bản Hong Kong (Trung Quốc) 21/08 15:00 B Thái Lan Australia 21/08 18:00 A Trung Quốc Iraq 22/08 12:00 A Đài Loan (Trung Quốc) Iran 22/08 15:00 B Kazakhstan Indonesia 22/08 18:00 C Việt Nam Hàn Quốc 23/08 12:00 C Nhật Bản Hàn Quốc 23/08 15:00 B Thái Lan Indonesia 23/08 18:00 A Trung Quốc Iran 24/08 12:00 A Iraq Đài Loan (Trung Quốc) 24/08 15:00 B Australia Kazakhstan 24/08 18:00 C Hong Kong (Trung Quốc) Việt Nam 25/08 12:00 B Thái Lan Kazakhstan 25/08 15:00 C Nhật Bản Việt Nam 25/08 18:00 A Trung Quốc Đài Loan (Trung Quốc) 26/08 12:00 A Iran Iraq 26/08 15:00 B Indonesia Australia 26/08 18:00 C Hàn Quốc Hong Kong (Trung Quốc)

Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2026 diễn ra từ 21-30/8 tại Thiên Tân (Trung Quốc), quy tụ 12 đội tuyển. Nhà vô địch sẽ giành suất trực tiếp dự Olympic Los Angeles 2028, trong khi ba đội dẫn đầu có vé dự giải vô địch thế giới 2027.

Tuyển Việt Nam nằm ở bảng C cùng Nhật Bản, Hàn Quốc và Hong Kong (Trung Quốc). Nhật Bản được đánh giá cao nhất, còn Hàn Quốc là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với tuyển Việt Nam. Hai đội từng gặp nhau tại bán kết AVC Women’s Cup 2026, nơi Hàn Quốc thắng 3-0.

Việt Nam sẽ lần lượt gặp Hàn Quốc (22/8), Hong Kong (TQ) (24/8) và Nhật Bản (25/8). Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết. Đây là cơ hội để Việt Nam hướng tới mục tiêu vượt thành tích hạng tư năm 2023.