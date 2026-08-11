Lịch thi đấu bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2026, lịch đội tuyển nữ Việt Nam
Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2026 diễn ra tại Thiên Tân (Trung Quốc) từ 21-30/8, quy tụ 12 đội tuyển. Việt Nam nằm ở bảng C cùng Nhật Bản, Hàn Quốc và Hồng Kông.
|
Ngày
|
Giờ
|
Bảng
|
Đội 1
|
Kết quả
|
Đội 2
|
Trực tiếp
|
21/08
|
12:00
|
C
|
Nhật Bản
|
Hong Kong (Trung Quốc)
|
21/08
|
15:00
|
B
|
Thái Lan
|
Australia
|
21/08
|
18:00
|
A
|
Trung Quốc
|
Iraq
|
22/08
|
12:00
|
A
|
Đài Loan (Trung Quốc)
|
Iran
|
22/08
|
15:00
|
B
|
Kazakhstan
|
Indonesia
|
22/08
|
18:00
|
C
|
Việt Nam
|
Hàn Quốc
|
23/08
|
12:00
|
C
|
Nhật Bản
|
Hàn Quốc
|
23/08
|
15:00
|
B
|
Thái Lan
|
Indonesia
|
23/08
|
18:00
|
A
|
Trung Quốc
|
Iran
|
24/08
|
12:00
|
A
|
Iraq
|
Đài Loan (Trung Quốc)
|
24/08
|
15:00
|
B
|
Australia
|
Kazakhstan
|
24/08
|
18:00
|
C
|
Hong Kong (Trung Quốc)
|
Việt Nam
|
25/08
|
12:00
|
B
|
Thái Lan
|
Kazakhstan
|
25/08
|
15:00
|
C
|
Nhật Bản
|
Việt Nam
|
25/08
|
18:00
|
A
|
Trung Quốc
|
Đài Loan (Trung Quốc)
|
26/08
|
12:00
|
A
|
Iran
|
Iraq
|
26/08
|
15:00
|
B
|
Indonesia
|
Australia
|
26/08
|
18:00
|
C
|
Hàn Quốc
|
Hong Kong (Trung Quốc)
Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2026 diễn ra từ 21-30/8 tại Thiên Tân (Trung Quốc), quy tụ 12 đội tuyển. Nhà vô địch sẽ giành suất trực tiếp dự Olympic Los Angeles 2028, trong khi ba đội dẫn đầu có vé dự giải vô địch thế giới 2027.
Tuyển Việt Nam nằm ở bảng C cùng Nhật Bản, Hàn Quốc và Hong Kong (Trung Quốc). Nhật Bản được đánh giá cao nhất, còn Hàn Quốc là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với tuyển Việt Nam. Hai đội từng gặp nhau tại bán kết AVC Women’s Cup 2026, nơi Hàn Quốc thắng 3-0.
Việt Nam sẽ lần lượt gặp Hàn Quốc (22/8), Hong Kong (TQ) (24/8) và Nhật Bản (25/8). Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết. Đây là cơ hội để Việt Nam hướng tới mục tiêu vượt thành tích hạng tư năm 2023.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-10/08/2026 22:51 PM (GMT+7)