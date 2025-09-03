Kết quả bóng chuyền nữ Hà Lan - Nhật Bản: Kịch chiến 5 set (Vô địch thế giới)

Set đầu tiên, ĐT Hà Lan nhập cuộc vô cùng khí thế khi liên tục dẫn điểm Nhật Bản. Có thời điểm, các cô gái đến từ "Xứ sở hoa Tulip) thi đấu bùng nổ để đẫn 8-2. Dù vậy, đại diện châu Á vẫn vùng lên mạnh mẽ, thậm chí gỡ hòa 13-13 rồi 18-18. Chỉ tiếc rằng, đó là tất cả những gì họ làm được ở set đấu này. Hà Lan vẫn tỏ ra hơn lĩnh hơn khi tái lập khoảng cách dẫn điểm và thắng 25-20.

Nhật Bản (áo đỏ) ngược dòng đánh bại Hà Lan

Nếu Hà Lan lấn lướt ở set 1, set 2 lại là "sô diễn" của Nhật Bản. Khi tỷ số đang là 10-10, đại diện châu Á tạo chuỗi ghi 5 điểm liên tiếp để dẫn 15-10. Họ cũng thi đấu đầy nỗ lực và không cho đối thủ cơ hội gỡ hòa. Kết quả, các cô gái "Xứ sở mặt trời mọc" giành chiến thắng xứng đáng 25-20.

Kịch bản set 3 có nhiều điểm tương đồng set 1. Hà Lan tạo khoảng cách dẫn điểm an toàn ở giữa set (có thời điểm dẫn 16-10), Nhật Bản nỗ lực thu hẹp khoảng cách điểm số. Chỉ tiếc rằng, đại diện châu Á đã không thể vùng lên ở cuối set, qua đó chấp nhận thất bại 22-25.

Set 4, Hà Lan và Nhật Bản giành giật quyết liệt từng điểm số. Cho tới thời điểm tỷ số là 16-16, Nhật Bản tạo nên nước ngoặt khi vượt lên dẫn 20-16. Lợi thế này được đại diện châu Á duy trì tới hết set đấu để thắng 25-22.

Set quyết định, Hà Lan vẫn khởi đầu như mơ khi dẫn 3-0. Tuy nhiên một lần nữa, các cô gái Nhật Bản thể hiện ý chí đáng nể để dần san bằng cách biệt điểm số. Cho đến giai đoạn cuối trận, thời điểm đại diện châu Âu bộc lộ dấu hiệu đi xuống về thể lực lẫn tâm lý, Nhật Bản không bỏ qua cơ hội "kết liễu" họ bằng chiến thắng 15-12.

Thắng nghẹt thở 3-2 (tỷ số các set: 20-25, 25-20, 22-25, 25-22, 15-12), ĐT Nhật Bản chính thức ghi danh vào bán kết giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới.