karolina-vs-naomi
US Open
Karolina Muchova 0
Naomi Osaka 2
jannik-vs-lorenzo
US Open
Jannik Sinner 3
Lorenzo Musetti 0
varvara-vs-alexandra
Guadalajara 125 Open
Varvara Lepchenko -
Alexandra Eala -
aryna-vs-jessica
US Open
Aryna Sabalenka -
Jessica Pegula -
naomi-vs-amanda
US Open
Naomi Osaka -
Amanda Anisimova -

Kết quả bóng chuyền nữ Brazil - Pháp: Đỉnh cao so tài, set 2 siêu kịch tính (Vô địch thế giới)

Sự kiện: Tuyệt đỉnh bóng chuyền thế giới

(Tin thể thao - tin bóng chuyền) Màn so tài giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Brazil và nữ Pháp đã diễn ra cực kỳ kịch tính. Tấm vé vào bán kết giải vô địch thế giới tại Thái Lan chỉ được định đoạt theo cách khó ngờ.

Brazil và Pháp đều đặt tham vọng lớn trước khi bước vào trận tứ kết. Tất nhiên, nữ Brazil vẫn được đánh giá nhỉnh hơn phần nào. Thế nhưng, Pháp cũng cho thấy sức mạnh thực sự của mình.

Brazil (áo vàng) gặp không ít khó khăn trước Pháp

Set đầu tiên vì thế diễn ra với sự kịch tính nghẹt thở. Có thời điểm, nữ Brazil dẫn Pháp 10-5, nhưng sau đó bị cân bằng 25 đều. Phải nhờ màn tỏa sáng đặc biệt, các cô gái Nam Mỹ mới giải quyết set 1 bằng chiến thắng 27-25.

Set 2 thậm chí còn kịch tính hơn set 1 rất nhiều. Các cô gái Pháp chơi quyết tâm hơn hẳn và là đội thường xuyên dẫn điểm. Đại diện châu Âu dẫn đối thủ 16-12, nhưng cuối cùng lại không thể tận dụng được lợi thế. Hai đội giành giật điểm số, khiến set 2 chỉ được định đoạt bằng tỷ số 33-31. Một lần nữa phần thắng thuộc về Brazil.

Thua đau 2 set sau những màn tra tấn thể lực, Pháp mất tinh thần và để thua dễ 19-25 ở set 3. Chung cuộc, Brazil giành chiến thắng 3-0 để ghi danh bán kết, đối đầu nữ Italia.

ĐT nữ Nhật Bản thấp hơn Việt Nam 6 cm, "làm mưa làm gió" ở bóng chuyền thế giới
ĐT nữ Nhật Bản thấp hơn Việt Nam 6 cm, "làm mưa làm gió" ở bóng chuyền thế giới

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Để chơi tốt bóng chuyền, các cầu thủ cần có chiều cao, nhưng ở giải thế giới đang diễn ra, Nhật Bản không có chiều cao...

Bấm xem >>

