ĐT nữ Nhật Bản thấp hơn Việt Nam 6 cm, "làm mưa làm gió" ở bóng chuyền thế giới

Tại giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 đang diễn ra tại Bangkok (Thái Lan), đội tuyển bóng chuyền nữ Nhật Bản có lần đầu tiên sau 15 năm bước vào bán kết giải đấu danh giá này. Điều đặc biệt gây bất ngờ khi các ngôi sao Nhật Bản có chiều cao trung bình chỉ khoảng 170.5 cm, thua khá xa so với chiều cao trung bình 176.2 cm của các cô gái tuyển Việt Nam.

Nhật Bản thua chiều cao trung bình của tuyển Việt Nam gần 6 cm vẫn thi đấu thăng hoa giải thế giới

📏 Chiều cao không phải là tất cả

Dàn sao bóng chuyền nữ Nhật Bản với chiều cao khiêm tốn hơn rất nhiều so với tuyển Việt Nam, điển hình như các cầu thủ trên hàng công như Wada và Ishikawa chỉ cao 1m74, hay Nishika Yamada cao 1m84, thấp hơn so với cầu thủ bên phía tuyển Việt Nam như Trần Thị Thanh Thúy (1m90), Trần Thị Bích Thủy (1m83) và Lê Thanh Thúy (1m80). Thế nhưng, các cô gái Nhật vẫn thể hiện lối chơi đầy tốc độ, kỹ thuật tinh tế và chiến thuật phòng ngự sắc sảo khiến nhiều đội bóng phải chùn bước.

Nhật Bản xuất sắc dẫn đầu bảng H với thành tích 3 trận toàn thắng vòng bảng, trong đó thắng Cameroon 3-0, hạ Ukraine 3-2 và đánh bại Serbia 3-1. Ở vòng 16 đội, Nhật Bản tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi thắng Thái Lan 3-0 với tỷ số các set khá áp đảo. Tại tứ kết, họ thắng Hà Lan sau trận đấu kéo dài 5 set kịch tính đầy cảm xúc.

Tuyển Việt Nam nên học Nhật Bản để có được thành công trong tương lai

📖 Bài học từ Nhật Bản

Chiều cao không phải là yếu tố quyết định thành công. Đội bóng chuyền nữ Nhật Bản đã chứng minh rằng kỹ thuật, tốc độ di chuyển linh hoạt, chiến thuật thông minh mới là chìa khóa để làm nên những chiến thắng đỉnh cao. Họ là minh chứng sinh động cho câu nói "đường dài mới biết ngựa hay" trong thể thao.

Thường bị đánh giá là chiều cao khiêm tốn so với các đội bóng khác của thế giới nên chưa có được thành công lớn, nhưng so với Nhật Bản, Việt Nam vẫn có chiều cao khá tốt. Đội tuyển Việt Nam với chiều cao trung bình 176.2 cm cùng tuổi trung bình 26.2 tuổi, vì thế bóng chuyền Việt Nam vẫn có thể học hỏi nhiều từ lối chơi kỹ thuật và chiến thuật linh hoạt của Nhật Bản để chuẩn bị cho các cuộc đối đầu tương lai trên trường quốc tế.