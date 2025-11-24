"Vơ vét" 30 Grand Slam tennis, "trai anh hùng gái thuyền quyên" sống như mơ

Trên những sân đấu huyền thoại của làng quần vợt thế giới, Andre Agassi (55 tuổi) và Steffi Graf (56 tuổi) từng là hai cái tên làm mưa làm gió, sở hữu 30 danh hiệu Grand Slam cùng vô vàn kỷ lục khó phá vỡ. Nhưng đằng sau ánh sáng hào quang và tiếng reo hò cuồng nhiệt chính là cuộc sống đầy ắp bình yên, giản dị và sự gắn bó sâu sắc của cặp đôi quyền lực này tại Las Vegas, nơi họ gọi là nhà.

Bộ đôi nổi tiếng sống hạnh phúc sau 24 năm

💞 Tình yêu định mệnh và hành trình tuyệt đẹp

Hơn 24 năm chung đường, cặp đôi từng được xem là huyền thoại và quyền lực nhất làng tennis những năm 1990, nắm giữ trái tim của hàng triệu fan trên toàn thế giới.

Câu chuyện bắt đầu với ánh nhìn đầu tiên, khi Agassi lần đầu chứng kiến Steffi Graf trả lời phỏng vấn tại đài truyền hình Pháp, lúc cô đang trên đỉnh cao danh vọng với "Golden Slam" năm 1988, một thành tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử quần vợt. Còn Agassi khi ấy chỉ là một tay vợt trẻ nổi loạn, chưa có danh hiệu lớn, nhưng đã sở hữu một cá tính mãnh liệt khiến làng thể thao chú ý.

Quá trình gặp gỡ của họ không ồn ào, mà đầy những bước chậm rãi đến từ những trải nghiệm riêng tư và sóng gió của mỗi người, Agassi từng kết hôn với Brooklyn Shields, Graf từng gắn bó với tay đua Michael Bartels. Đám cưới vào năm 2001 diễn ra giản đơn nhưng đậm dấu ấn cá nhân, hai người đi chân trần, mặc quần jeans, thề ước giữa tiếng máy cắt cỏ nhẹ nhàng của khu vườn, chỉ có hai bà mẹ làm chứng.

Cặp đôi muốn sống cuộc đời bình dị sau ánh hào quang tennis

🏡 Rời xa ánh đèn sân khấu, hướng về cuộc sống bình thường

Sau khi Agassi giải nghệ năm 2006, họ quyết định sống cuộc đời khác biệt, tránh xa mọi ồn ào của sự nổi tiếng. Steffi Graf từng chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ thích sự nổi tiếng, và tôi thực sự muốn tránh xa nó".

Tại Las Vegas, thành phố sinh ra Agassi, cặp đôi chọn những khu dân cư yên tĩnh như Spanish Hills và Summerlin, những nơi có hàng xóm như nữ ca sĩ "Celine Dion"﻿ và nhạc sĩ "Carlos Santana"﻿. Chính nơi đây, họ được tận hưởng điều quý giá nhất: sự bình thường. Graf tâm sự: "Ở đây, chúng tôi có thể sống như người bình thường. Tôi đi chợ, gặp bạn bè, thăm mẹ mỗi tuần. Không ai làm phiền".﻿

👨‍👩‍👧‍👦 Gia đình với những câu chuyện riêng đầy cảm hứng

Dù là huyền thoại trên sân tennis, nhưng họ quyết tâm không “ép” con cái phải trải qua hành trình giống mình. Jaden, con trai 24 tuổi, thay thế cây vợt bằng găng tay bóng chày, thi đấu cho đại học Nam California và giành suất chơi ở giải MLB Draft League. Jaden từng chia sẻ: "Tên Agassi gắn với quần vợt, nhưng tôi muốn biến nó thành một cái tên của bóng chày".﻿

Con gái út Jaz Elle, 22 tuổi, thì đam mê thể hình và nhảy múa, là gương mặt đại diện cho niềm vui sống của gia đình. Trong khi truyền thống tennis không tồn tại trong nhà, họ có những chiếc cúp bóng chày và hip-hop, từng khoảnh khắc giản dị nhưng đong đầy ý nghĩa.

Cặp đôi không áp đặt mà đứng sau cổ vũ cho con cái chọn lựa môn thể thao theo sở thích

🏓 Không chỉ dừng lại ở quần vợt

Ngoài tennis, Agassi và Graf còn say mê pickleball, môn thể thao lai tạo giữa tennis và bóng bàn, ngày càng phổ biến tại Mỹ. Họ không chỉ chơi vui mà còn đầu tư phát triển môn này qua hệ thống xếp hạng toàn cầu DUPR và trở thành đại diện thương hiệu cho hãng vợt lớn.

Agassi còn sáng lập công ty, phát triển cả pickleball lẫn padel, hai môn thể thao bùng nổ mạnh mẽ tại Mỹ. Gần đây, anh tái xuất trên truyền hình qua các bình luận ở Roland Garros 2024, làm khách mời Wimbledon trên kênh BBC, và đảm nhận vị trí đội trưởng tuyển thế giới tại Laver Cup, giúp các tay vợt trẻ đánh bại đội châu Âu.

🌟 Vì sao họ được yêu mến ngoài tài năng?

Không chỉ thành công trên sân đấu với 8 Grand Slam và chức vô địch Olympic 1996 của Agassi, 22 danh hiệu Grand Slam và 377 tuần giữ vị trí số 1 thế giới của Graf, cả hai còn đáng ngưỡng mộ vì tâm hồn lặng lẽ đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ về giá trị thiện nguyện.

Quỹ Andre Agassi Foundation for Education đã hỗ trợ xây trường học và giúp đỡ hơn 180 triệu USD cho trẻ em vùng Nevada, trong khi Graf dành nhiều tâm huyết cho Children for Tomorrow, tổ chức hỗ trợ nạn nhân chiến tranh tại Đức.

Agassi từng tâm niệm: "Sự nghiệp giúp tôi nổi tiếng, nhưng ý nghĩa thật sự của cuộc đời nằm ở việc giúp người khác có cơ hội mà tôi không từng có".

🌈 Hạnh phúc giản dị vẫn là đích đến cuối cùng

Sau gần hai thập kỷ rời xa những vòng vây danh hiệu, Agassi và Graf vẫn có thể tận hưởng những khoảnh khắc giản đơn nhất, dạo phố, xem con trai chơi bóng hay cổ vũ con gái nhảy múa. Không cần sân khấu, không cần huy chương, chỉ cần một mái ấm đong đầy yêu thương.

Như Agassi từng nói: "Cả đời tôi đã chạy khỏi quần vợt, nhưng nhờ Stefanie và các con, cuối cùng tôi mới tìm thấy nơi mình thực sự muốn dừng lại".