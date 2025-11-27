Kết quả bóng đá Công an Hà Nội - Bắc Kinh Quốc An: Ngược dòng vỡ òa, người hùng Đình Bắc (Cúp C2 châu Á)

Tiếp đón Bắc Kinh Quốc An trên sân Hàng Đẫy, Công an Hà Nội khởi đầu đầy hứng khởi, thậm chí Leo Artur suýt đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước sau cú dứt điểm đưa bóng đi trúng cột dọc ở phút thứ 6.

Đình Bắc giúp Công An Hà Nội ngược dòng cảm xúc

Tuy nhiên khi thế trận đang diễn ra theo chiều hướng có lợi, thầy trò HLV Mano Polking lại nhận bàn thua sau sai lầm đáng trách của Nguyễn Filip. Phút 11, thủ môn Việt kiều phá bóng trúng người Lin Liangming bật ngược vào lưới.

Kịch tính chưa dừng ở đó. Phút 28, Công an Hà Nội được hưởng phạt đền sau khi trọng tài xác định Jiang Wenhao để bóng chạm tay trong vòng cấm địa (dù thực tế, bóng chỉ qua ngực hậu vệ này). Chỉ tiếc rằng, Leo Artur lại không chiến thắng được thủ môn đội khách.

Bước sang hiệp 2, Công an Hà Nội khiến khung thành Bắc Kinh Quốc An rung chuyển dữ dội với những pha tấn công như vũ bão. Nếu thủ môn Zang Jianzhi không quá xuất sắc, Quang Hải hay Leo Artur đã có cơ hội ăn mừng.

Rốt cục, nỗ lực của đội chủ nhà cũng được đền đáp. Phút 76, hậu vệ Bắc Kinh Quốc An phá bóng trúng người Stefan Mauk bật ngược vào lưới, gỡ hòa 1-1. Đến phút 90, cổ động viên trên sân Hàng Đẫy vỡ òa khi Đình Bắc ghi bàn thắng quý như vàng sau pha phối hợp với Mauk và Leo Artur, nâng tỷ số lên 2-1.

Khoảng thời gian cuối trận, không những không thể tìm bàn gỡ, Bắc Kinh Quốc An còn phải chơi thiếu người vì thẻ đỏ của Cao Yongjing. Chung cuộc, Công an Hà Nội giành chiến thắng 2-1.

Sau 5 lượt trận, đại diện V-League xếp nhì bảng E (8 điểm), kém đội đầu bảng Macarthur 2 điểm và hơn vị trí 3 của Bắc Kinh Quốc An 3 điểm. Với hiệu số đối đầu vượt trội đội bóng Trung Quốc (1 thắng, 1 hòa), Công An Hà Nội chính thức giành vé đi tiếp ở AFC Champions Two sớm 1 lượt trận.

Chung cuộc: Công an Hà Nội 2-1 Bắc Kinh Quốc An

Ghi bàn:

Công An Hà Nội: Mauk 76', Đình Bắc 90'

Bắc Kinh Quốc An: Lin Liangming 11'

Thẻ đỏ: Cao Yongjing 90+4'

Đội hình xuất phát:

Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Adou Minh, Hugo Gomes, Văn Đô, Quang Vinh, Rogerio, Mauk, Vitao, Leo Artur, Quang Hải, Alan

Bắc Kinh Quốc An: Zang Jianzhi, Jiang Wenhao, Fabio De Abreu, Wang Gang, Zhang Yuan, Yang Liyu, Lin Liangming, Ngadeu, Rodrigues, Wu Shaocong, Sai Erjiniao