Kết quả bóng đá Công an Hà Nội - Bắc Kinh Quốc An: Ngược dòng vỡ òa, người hùng Đình Bắc (Cúp C2 châu Á)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Feyenoord vs Celtic
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Porto vs Nice
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Aston Villa vs Young Boys
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Young Boys - YB Young Boys
-
Roma vs Midtjylland
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Real Betis vs Utrecht
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Rangers vs Sporting Braga
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Nottingham Forest vs Malmö FF
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Malmö FF - MFF Malmö FF
-
Bologna vs Salzburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Borussia M'gladbach vs RB Leipzig
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Bayern Munich vs St. Pauli
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Sunderland vs AFC Bournemouth
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Manchester City vs Leeds United
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Brentford vs Burnley
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Barcelona vs Alavés
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Monaco vs Paris Saint-Germain
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Juventus vs Cagliari
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Everton vs Newcastle United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Milan vs Lazio
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Tottenham Hotspur vs Fulham
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Atlético de Madrid vs Real Oviedo
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Olympique Marseille vs Toulouse
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Crystal Palace vs Manchester United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Pisa vs Inter Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs Brighton & Hove Albion
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Aston Villa vs Wolverhampton Wanderers
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Sevilla vs Real Betis
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Chelsea vs Arsenal
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Atalanta vs Fiorentina
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Freiburg vs Mainz 05
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Roma vs Napoli
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Olympique Lyonnais vs Nantes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Girona vs Real Madrid
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Fulham vs Manchester City
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
AFC Bournemouth vs Everton
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Atlético de Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Newcastle United vs Tottenham Hotspur
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Athletic Club vs Real Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Burnley vs Crystal Palace
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Arsenal vs Brentford
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs Sunderland
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Chelsea
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester United vs West Ham United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-

Kết quả bóng đá Công an Hà Nội - Bắc Kinh Quốc An: Ngược dòng vỡ òa, người hùng Đình Bắc (Cúp C2 châu Á)

Sự kiện: AFC Cup CLB Công an Hà Nội Nguyễn Quang Hải
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Lượt trận thứ 5 bảng E, AFC Champions League Two) Công an Hà Nội trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trái chiều trong màn thư hùng với đội bóng Trung Quốc.

Tiếp đón Bắc Kinh Quốc An trên sân Hàng Đẫy, Công an Hà Nội khởi đầu đầy hứng khởi, thậm chí Leo Artur suýt đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước sau cú dứt điểm đưa bóng đi trúng cột dọc ở phút thứ 6.

Đình Bắc giúp&nbsp;Công An Hà Nội&nbsp;ngược dòng cảm xúc

Đình Bắc giúp Công An Hà Nội ngược dòng cảm xúc

Tuy nhiên khi thế trận đang diễn ra theo chiều hướng có lợi, thầy trò HLV Mano Polking lại nhận bàn thua sau sai lầm đáng trách của Nguyễn Filip. Phút 11, thủ môn Việt kiều phá bóng trúng người Lin Liangming bật ngược vào lưới.

Kịch tính chưa dừng ở đó. Phút 28, Công an Hà Nội được hưởng phạt đền sau khi trọng tài xác định Jiang Wenhao để bóng chạm tay trong vòng cấm địa (dù thực tế, bóng chỉ qua ngực hậu vệ này). Chỉ tiếc rằng, Leo Artur lại không chiến thắng được thủ môn đội khách. 

Bước sang hiệp 2, Công an Hà Nội khiến khung thành Bắc Kinh Quốc An rung chuyển dữ dội với những pha tấn công như vũ bão. Nếu thủ môn Zang Jianzhi không quá xuất sắc, Quang Hải hay Leo Artur đã có cơ hội ăn mừng.

Rốt cục, nỗ lực của đội chủ nhà cũng được đền đáp. Phút 76, hậu vệ Bắc Kinh Quốc An phá bóng trúng người Stefan Mauk bật ngược vào lưới, gỡ hòa 1-1. Đến phút 90, cổ động viên trên sân Hàng Đẫy vỡ òa khi Đình Bắc ghi bàn thắng quý như vàng sau pha phối hợp với Mauk và Leo Artur, nâng tỷ số lên 2-1.

Khoảng thời gian cuối trận, không những không thể tìm bàn gỡ, Bắc Kinh Quốc An còn phải chơi thiếu người vì thẻ đỏ của Cao Yongjing. Chung cuộc, Công an Hà Nội giành chiến thắng 2-1.

Sau 5 lượt trận, đại diện V-League xếp nhì bảng E (8 điểm), kém đội đầu bảng Macarthur 2 điểm và hơn vị trí 3 của Bắc Kinh Quốc An 3 điểm. Với hiệu số đối đầu vượt trội đội bóng Trung Quốc (1 thắng, 1 hòa), Công An Hà Nội chính thức giành vé đi tiếp ở AFC Champions Two sớm 1 lượt trận.

Chung cuộc: Công an Hà Nội 2-1 Bắc Kinh Quốc An

Ghi bàn: 

Công An Hà Nội: Mauk 76', Đình Bắc 90'

Bắc Kinh Quốc An: Lin Liangming 11'

Thẻ đỏ: Cao Yongjing 90+4'

Đội hình xuất phát:

Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Adou Minh, Hugo Gomes, Văn Đô, Quang Vinh, Rogerio, Mauk, Vitao, Leo Artur, Quang Hải, Alan

Bắc Kinh Quốc An: Zang Jianzhi, Jiang Wenhao, Fabio De Abreu, Wang Gang, Zhang Yuan, Yang Liyu, Lin Liangming, Ngadeu, Rodrigues, Wu Shaocong, Sai Erjiniao

Kết quả bóng đá Ratchaburi - Nam Định: Sai lầm đáng trách, sụp đổ phút bù giờ (Cúp C2 châu Á)
Kết quả bóng đá Ratchaburi - Nam Định: Sai lầm đáng trách, sụp đổ phút bù giờ (Cúp C2 châu Á)

(Lượt trận thứ 5 bảng F, AFC Champions Two) Sai lầm đáng trách ở phút bù giờ đã tạo nên bước ngoặt cho trận đại chiến.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/11/2025 20:15 PM (GMT+7)
Tin liên quan
AFC Cup Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN