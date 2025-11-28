Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trụ cột tuyển U22 Malaysia gửi thông điệp đanh thép tới U22 Việt Nam trước thềm SEA Games

TPO - Ubaidullah Shamsul Fazili, hậu vệ quan trọng của U22 Malaysia tuyên bố anh không sợ U22 Việt Nam khi 2 đội so tài tại SEA Games 33...

Ubaidullah Shamsul Fazili là cầu thủ hiếm hoi của U22 Malaysia được ra sân nhiều ở CLB

Ubaidullah Shamsul Fazili là cầu thủ hiếm hoi của U22 Malaysia được ra sân nhiều ở CLB

U22 Malaysia đang tập trung để chuẩn bị cho SEA Games 33, sự kiện mà họ hứa hẹn sẽ gặp nhiều khó khăn khi chung bảng U22 Việt Nam và U22 Lào trong khi mỗi bảng chỉ lấy 1 đội đi tiếp. Danh sách U22 Malaysia do HLV Nafuzi Zain công bố lại mang tới nỗi bất an cho NHM khi hầu hết các cầu thủ ông mang theo chỉ chơi ở giải hạng dưới, nhiều người thậm chí còn không được ra sân ở CLB chủ quản.

Trong tổng cộng 25 cái tên, chỉ có 6 người đang thi đấu ở Super League - giải đấu tương đương LPBank V.League 1 của Việt Nam. Đây là con số thấp nếu so với đội hình trong tay HLV Kim Sang-sik (tất cả các cầu thủ đều chơi bóng ở hạng đấu cao nhất, với hơn một nửa được ra sân thường xuyên ở CLB).

Thực tế là ở các sân chơi trẻ, Malaysia cũng thường xuyên lép vế trước Việt Nam. Tại giải U23 Đông Nam Á vừa qua, họ thậm chí còn không qua nổi vòng bảng. Ở SEA Games 32, Malaysia thua Việt Nam và không thể qua nổi vòng bảng.

Các đội trẻ Malaysia thường xuyên thua Việt Nam

Các đội trẻ Malaysia thường xuyên thua Việt Nam

Do vậy mà cơ hội gây bất ngờ của đội tuyển này bị đánh giá không cao, thậm chí họ còn đối diện nguy cơ không thể thắng Lào. Vậy nhưng Ubaidullah Shamsul Fazili vẫn rất lạc quan.

Hậu vệ của U22 Malaysia tuyên bố không sợ U22 Việt Nam: “Tất nhiên, giải đấu nào cũng có những thách thức riêng, nhưng đã là cầu thủ bóng đá thì chúng tôi phải biết cách vượt qua. (U22) Việt Nam có thể mạnh, nhưng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong 90 phút. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình và chắc chắn chúng tôi không ngại họ”.

Cầu thủ của Terengganu FC cũng tỏ ra đề phòng U22 Lào. "Không thể xem thường Lào vì họ đang sử dụng cùng một đội hình cho vòng loại Asian Cup 2027 và SEA Games 33. Trọng tâm bây giờ là thể hiện tốt nhất có thể", anh nói, “SEA Games đầu tiên tôi tham dự, Malaysia chỉ có thể xếp thứ 4. Nếu có điều kiện, tôi sẽ giành huy chương ở SEA Games 33 vì đó là ước mơ của tôi”.

Tiền đạo U22 Việt Nam điểm mặt đối thủ đáng gờm nhất ở SEA Games 33
Tiền đạo U22 Việt Nam điểm mặt đối thủ đáng gờm nhất ở SEA Games 33

Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn chia sẻ về tình hình đội tuyển U22 Việt Nam trước thềm buổi tập thứ ba trong chuyến tập huấn ở Bà Rịa (TP.HCM), chuẩn bị...

Theo Đặng Lai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/11/2025 06:58 AM (GMT+7)
