Thể hình Việt Nam lập kỳ tích "hat-trick vàng" vô địch thế giới

(NLĐO) – Phạm Văn Phước ba năm liên tiếp vô địch thể hình cổ điển thế giới còn Nguyễn Thị Kim Dung có tấm HCV thế giới thứ 5 sau ba mùa giải.

Sau khi giành đến 5 ngôi vô địch để tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương ngày tranh tài đầu tiên, ngày 15-11, đội tuyển thể hình Việt Nam tiếp tục khuấy đảo sàn đấu Giải Vô địch thể hình & fitness thế giới 2025 đang diễn ra ở đảo Batam, Indonesia.

Trần Hoàng Duy Thuận trước giờ thi đấu

Chào quốc kỳ Việt Nam tại lễ trao huy chương cho Trần Hoàng Duy Thuận

Ở nội dung thể hình cổ điển dành cho nam lực sĩ có chiều cao đến 1,70 m, Trần Hoàng Duy Thuận bảo vệ thành công ngôi vô địch giành được mùa trước tại Maldives. Đây là tấm HCV thứ nhì của lực sĩ quê TP HCM sau khi anh cùng với đồng đội Bùi Thị Thoa giành HCV nội dung thể hình đôi nam nữ một ngày trước đó.

Không chịu kém đồng đội đàn anh đồng thời cũng là HLV của mình, Bùi Thị Thoa xuất sắc vượt qua mọi đối thủ để đăng quang nội dung thể hình nữ hạng 55 kg. Lần đầu tiên, nhà vô địch SEA Games 31 bước lên bục chiến thắng cao nhất ở hạng mục cá nhân sau rất nhiều năm tham dự đấu trường thế giới.

Bùi Thị Thoa lần đầu giành HCV cá nhân tại giải thế giới

Trần Hoàng Duy Thuận và Bùi Thị Thoa như vậy đã góp công mang về đến 3 danh hiệu vô địch, một dạng "hat-trick vàng" tại giải lần này dù tính riêng cá nhân, hai thầy trò sở hữu mỗi người đến 2 tấm HCV. Niềm vui của hai thành viên "Team Sinh đôi", một "lò" đào tạo rất nổi tiếng tại TP HCM mà Trần Hoàng Duy Thuận chính là HLV trưởng, được nhân lên gấp bội khi tuyển thủ Nguyễn Thị Kim Dung mang về cho mình ngôi vô địch thế giới thứ nhì tại giải lần này.

Ba thành viên "Team Sinh đôi" đóng góp 5 ngôi vô địch

Hai tấm HCV các nội dung fitness nữ và thể hình cổ điển nữ có chiều cao đến 1,65 m giúp Kim Dung – người vẫn đang tập luyện tại "Team Sinh đôi" - có danh hiệu vô địch thế giới thứ 5 chỉ sau ba mùa tham dự. 

Cả ba sự kiện lớn trong năm 2025, từ giải vô địch quốc gia, giải vô địch châu Á cho đến giải vô địch thế giới, Nguyễn Thị Kim Dung đều giành được "cú đúp" HCV.

Nguyễn Thị Kim Dung giành 2 HCV

Cùng tạo dấu ấn đậm nét tại giải lần này còn có chiến thắng tuyệt đối của Phạm Văn Phước ở nội dung thể hình cổ điển dành cho nam lực sĩ có chiều cao đến 1,60 m. Chàng lực sĩ quê Đà Nẵng năm thứ ba liên tiếp trở thành nhà vô địch thế giới, một "hiện tượng" thực sự của sàn đấu thể hình cổ điển khi các nội dung này luôn quy tụ đông đảo các ứng viên hàng đầu.

Phạm Văn Phước "vô đối" nội dung thể hình cổ điển có chiều cao đến 1,60 m

Giành thêm 4 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ ngày tranh tài thứ nhì, đội tuyển thể hình Việt Nam tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng tổng sắp (9 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ) trước sự bám đuổi quyết liệt của Ấn Độ (7 HCV, 7 HCB, 5 HCĐ), Mông Cổ (7 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ) cùng nhiều đoàn mạnh khác như Thái Lan, Malaysia, Hồng Kông – Trung Quốc…

Giải kết thúc sau ngày tranh tài thứ ba (16-11) và đội tuyển Việt Nam còn 4 lượt vận động viên tranh tài.

Theo Đào Tùng - Ảnh: Loan Kim ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/11/2025 18:54 PM (GMT+7)
