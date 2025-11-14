"Suarez nữ" khiến làng võ phẫn nộ, cắn đối thủ "không trượt phát nào"

Giải grappling Jiu-Jitsu NAGA (môn võ đối kháng không đấm, đá, tập trung vào vật, khóa siết và kiểm soát đối thủ trên sàn) ở Miami (Mỹ) cuối tuần qua đã trở thành tâm điểm bàn tán toàn cầu, bởi hành động “cắn người” không tưởng của một nữ võ sĩ.

Hành động cắn đáng sợ của nữ võ sĩ người Mỹ

Hình ảnh cánh tay chi chít vết răng được Ana Bozovic, nữ võ sĩ bị hại đăng lên mạng xã hội đã khiến cả làng võ sững sờ. Nhiều người lập tức gọi nhân vật gây ra vụ việc là “Suarez nữ”, gợi lại ký ức tai tiếng của Luis Suarez, tiền đạo từng cắn đối thủ tới ba lần trong sự nghiệp bóng đá.

😱 “Cú cắn” chấn động Miami

Theo Bozovic, sự cố xảy ra khi cô đang khống chế đối thủ nằm sấp trên thảm. “Tôi kiểm soát hoàn toàn trận đấu, rồi khi đứng dậy, tôi phát hiện vết cắn sâu trên cánh tay”, cô viết trên nền tảng X.

Ngay khi trọng tài nhìn thấy, trận đấu lập tức bị hủy và đối thủ của cô bị truất quyền thi đấu. Bozovic đăng ảnh vết thương kèm dòng chú thích lạnh lùng: “Tôi để những vết răng tự nói lên tất cả”.

Cô cho biết đối thủ là đai nâu, nặng hơn khoảng 9 kg và tỏ ra “rất hung hăng” trong suốt trận. “Cô ta nói là không cố tình, nhưng hoàn toàn không xin lỗi", Bozovic bức xúc thuật lại.

Bozovic (ngồi trên) rất bức xúc khi bị đối thủ tấn công bằng răng

🩸 Fan nổi giận, làng võ phẫn nộ

Sau khi hình ảnh lan truyền, cộng đồng Jiu-Jitsu và người hâm mộ võ thuật khắp thế giới đồng loạt bày tỏ phẫn nộ: “Cô ta nên bị cấm thi đấu vĩnh viễn. Thật đáng lên án”, một tài khoản viết.

“Ai đó quá khát khao để giành chiến thắng, nhưng đừng thắng hoặc bị xử thua theo cách này”, tài khoản thứ hai viết.

“Hành vi này không thuộc về thể thao”, tài khoản khác thêm vào.

Trong bóng đá, Luis Suarez từng bị treo giò 9 trận vì cắn Giorgio Chiellini tại World Cup 2014 và vụ việc đó đến nay vẫn bị xem là “vết nhơ khó gột”. Giờ đây, thế giới võ thuật cũng có “phiên bản nữ” của hành động ấy và cộng đồng Jiu-Jitsu đang kêu gọi lệnh cấm dài hạn cho võ sĩ vi phạm.