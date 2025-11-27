Công an Hà Nội thắng nghẹt thở CLB Trung Quốc, lấy vé đi tiếp ở cúp châu Á

Công an Hà Nội tiếp đón Bắc Kinh Quốc An ở lượt trận thứ 5 bảng E, AFC Champions Leagues Two với quyết tâm giành chiến thắng để lấy vé đi tiếp

Dù vậy, tham vọng của đại diện V-League bị dội "gáo nước lạnh" ngay phút 11, thời điểm Nguyễn Filip mắc sai lầm dẫn đến bàn thua

Pha phá bóng của thủ môn Việt kiều đập người Lin Liangming vào lưới

Ngoài Filip Nguyễn, Leo Artur cũng trải qua ngày thi đấu kém may mắn khi dứt điểm trúng cột dọc đầu trận và sút hỏng quả phạt đền ở phút 28

Công An Hà Nội miệt mài tấn công và được đền đáp bằng bàn gỡ ở phút 76 (hậu vệ Bắc Kinh Quốc An phá bóng trúng người Mauk đi vào lưới), khởi đầu cho khoảng thời gian "điên rồ" cuối trận

Phút 90, Đình Bắc sắm vai người hùng với pha lập công quý như vàng ấn định chiến thắng 2-1 cho Công an Hà Nội

Các cầu thủ đội chủ nhà vỡ òa ăn mừng

Bắc Kinh Quốc An phải chơi thiếu người vì thẻ đỏ của Cao Yongjing

Đội bóng Trung Quốc ngậm ngùi nhìn Công an Hà Nội đoạt vé vào vòng knock-out AFC Champions League Two sớm 1 lượt trận do kém hiệu số đối đầu